Bochum - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 10.03.2024

Unser Bochum - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.03.2024 lautet: Nach den letzten Bundesliga-Ergebnissen der beiden Teams kommen wir in unserem Wett Tipp heute an einer Torwette nicht vorbei.

Im Vonovia Ruhrstadion kommt es am Sonntag im Rahmen des 25. Spieltags der Bundesliga zu einer Partie, bei der Tore vorprogrammiert sind. Bochum und Freiburg heißen die Protagonisten, die in ihren letzten BL-Partien besonders oft hinter sich greifen mussten. Allen voran der Sport-Club kassierte zuletzt jede Menge Gegentore.

Weil der VfL in den letzten Jahren aber der Lieblingsgegner der Breisgauer war und den Gastgebern in den letzten beiden Partien die Gegentreffer auch nur so um die Ohren flogen, entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Bochum vs Freiburg auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Bochum kassierte in den letzten beiden Bundesliga-Spielen 9 Gegentore.

Freiburg kassierte in jeder der letzten 7 Bundesliga-Partien mindestens 2 Gegentreffer.

Es treffen die beiden Mannschaften mit den meisten Gegentoren in der Rückrunde aufeinander.



Bochum vs Freiburg Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Sportwetten-Anbieter macht es deutlich: In diesem Duell gibt es keinen echten Favoriten. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen in der Spitze bei 2,38. Die Wettquoten für einen Tipp auf den Auswärtserfolg des Sport-Clubs sind mit Werten um 2,85 nicht übermäßig weit entfernt.

Interessant finden wir die Quoten für „Über 2,5 Tore“, die sich bei einem Wert um 1,75 einpendeln. Jedes der letzten sieben BL-Spiele Freiburgs endete mit mindestens drei Treffern. Weitaus lukrativer sind Wetten auf „Über 3,5 Tore“ mit Quoten bis 2,85. Besonders lohnen sie sich in Verbindung mit einer Freiwette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Freiburg Prognose: Spiel mit offenem Visier

Nur eines von saisonübergreifend 14 Heimspielen in der Bundesliga hatte Bochum verloren, war in den letzten acht dieser Heim-Partien ungeschlagen geblieben und hatte dabei unter anderem die Bayern mit 3:2 geschlagen - und dann kam RB Leipzig ins Vonovia Ruhrstadion.

Schon in der siebten Minute ging der VfL in Führung und schuf damit beste Voraussetzungen, um die Heim-Serie weiter aufrechtzuerhalten. Am Ende gab es aber eine deutliche 1:4-Packung. Bereits am Wochenende davor gab es für die Ruhrkicker eine Abreibung, als sie in Mönchengladbach mit 2:5 unter die Räder gerieten.

Damit kassierten die Bochumer an den letzten beiden Spieltagen ein Gegentor mehr (9) als in den sechs Bundesliga-Partien davor (8). Nur einmal in ihren letzten neun Liga-Spielen konnten sie ihren Kasten sauber halten. Die letzten sieben VfL-Partien im Oberhaus endeten mit Toren auf beiden Seiten.

In der Rückrunde kommt Bochum in sieben Partien schon auf 16 Gegentreffer - ein Wert, der nur vom kommenden Gegner Freiburg mit 18 Gegentoren überboten wird. Gegen den Sport-Club sahen die Gastgeber zuletzt alles andere als gut aus. Die letzten fünf Pflichtspiel-Duelle mit dem SCF haben die Ruhrkicker alle verloren - drei davon zu Null.

Bochum - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:4 RB Leipzig (H), 2:5 Gladbach (A), 3:2 Bayern (H), 1:1 Frankfurt (A), 1:1 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:0 West Ham (H), 2:2 Bayern (H), 1:2 Augsburg (A), 2:2, 3:2 n.V. Lens (H), 3:3 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Freiburg: 1:2 (A), 0:2 (H), 0:1 (A), 0:3 (A), 1:1, 1:2 n.V. (H)



Die Breisgauer reisen mit einem Erfolgserlebnis nach Bochum. Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League schlugen sie am Donnerstag West Ham zu Hause mit 1:0. Während es auf europäischer Bühne also weiter gut läuft, waren die letzten Ergebnisse in der Bundesliga alles andere als zufriedenstellend. Keines der letzten sechs Spiele im Oberhaus konnte der Sport-Club für sich entscheiden. Das ist etwas, was ihm zuletzt vor dreieinhalb Jahren passierte. In jedem der bisherigen sieben Rückrunden-Matches gab es mindestens zwei Gegentore. In vier und damit in über der Hälfte dieser Fälle gab es sogar drei Einschläge im eigenen Gehäuse.

Sollten sie auch am Sonntag mindestens zwei Gegentore kassieren, würden sie ihren Negativrekord von acht BL-Partien in Folge mit mindestens zwei Gegentreffern aus dem Jahr 1996 einstellen. Auswärts hat der SCF die letzten vier Bundesliga-Partien allesamt verloren. Mehr BL-Auswärtsniederlagen in Serie gab es unter Trainer Christian Streich noch nie. Mit fünf Punkten und minus sieben Toren sind die Gäste hinter Darmstadt das zweitschwächste Rückrunden-Team. Da sie in der Bundesliga zuletzt sehr viele Gegentreffer zuließen, ist auch ein Tipp auf „Über 3,5 Tore“ eine Option. Bei Tipwin zum Beispiel gibt es hierfür eine Quote von 2,85. Den passenden Tipwin Bonus erhaltet ihr bei uns.

Unser Bochum - Freiburg Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Am Donnerstag hielt Freiburg gegen West Ham den Kasten sauber. National war der Sport-Club dagegen zuletzt die Schießbude der Bundesliga. Beide Klubs stellen die beiden schwächsten Defensiven der Rückrunde. Insofern erwarten wir auch im direkten Duellen Treffer auf beiden Seiten und überhaupt einige Tore. In jeder der letzten sieben BL-Partien des SCF gab es mindestens drei Treffer zu bestaunen.