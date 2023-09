Bochum - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Bochum - Gladbach Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.09.2023 lautet: Sowohl Bochum als auch Gladbach wollen im direkten Duell am Samstag endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Wir sehen die Hausherren hier aber etwas vorne.

Ganze fünf Mannschaften sind nach den ersten fünf Spieltagen in der Bundesliga-Saison 2023/24 noch ohne Sieg. Dazu gehören auch Bochum und Mönchengladbach. Die nächste Chance auf den ersten Dreier bietet sich beiden Teams am Samstagnachmittag im direkten Duell.

Laut den Wettquoten ist der VfL als Gastgeber in dieser Partie des 6. Spieltages sogar der leichte Favorit. Warum wir bei dem Spiel mit einer Quote von 1.70 bei Bet3000 die Wette „DC 1/x & Über 1,5 Tore“ spielen, soll unser Bochum vs Gladbach Tipp zeigen.

Darum tippen wir bei Bochum vs Gladbach auf „DC 1/x & Über 1,5 Tore“:

Bochum kassierte in den letzten 11 Bundesliga-Heimspiele gegen die Borussia lediglich 1 Niederlage

Gladbach gewann nur 1 der letzten 21 Liga-Gastspiele

Der VfL feierte nur gegen Frankfurt mehr Siege als gegen die Fohlen

Bochum vs Gladbach Quoten Analyse:

Der Tabellen-14. empfängt den 15. Obwohl die Qualität eigentlich für die Gäste sprechen müsste, sind die Hausherren die leichten Favoriten. Damit gehen die besten Buchmacher auch auf den schwachen Saisonstart der Fohlen ein.

Doch ein wirklicher Favorit ist beim Blick auf die Wettquoten der Dreiwegwette nicht zu erkennen. Für einen Heimsieg werden durchschnittliche Wettquoten von 2.39 aufgerufen. Doch für einen Dreier der Gäste klettern die Quoten auch nur auf einen Schnitt von 2.83.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Gladbach Prognose: Bleiben die Fohlen so auswärtsschwach?

Nach dem Pokal-Aus in Bielefeld und dem 0:5 zum Ligastart beim VfB hatte Bochum zuletzt deutlich stabiler gewirkt. Der VfL hatte Mut in der Offensive gezeigt und war defensiv kompakter gestanden. Doch in München am Samstag versuchten die Gäste zunächst mitzuspielen und ergaben sich dann kampflos ihrem Schicksal. Ohne Keeper Riemann wäre die Niederlage locker zweistellig ausgefallen.

Nun hat der Ruhrverein mit 16 Gegentoren wieder die schwächste Defensive der Liga. So viele Gegentreffer musste der Verein noch nie nach fünf Runden einer Bundesliga-Saison hinnehmen. Und wie in der Vorsaison muss der VfL lange auf einen Sieg warten. 2022/23 glückte der erste Dreier erst am 9. Spieltag. Immerhin ist man saisonübergreifend seit fünf Heimspielen ohne Niederlage (zwei Siege, drei Remis).

Mit dem 0:1 am Samstag gegen Leipzig kassierte Gladbach im dritten Heimspiel dieser Saison die dritte Niederlage. Mit insgesamt 2 Punkten steht die Borussia aktuell nur auf Rang 15. Schlechter standen die Männer vom Niederrhein nur in den Spielzeiten 1991/92 (1 Punkt) und 2015/16 (0 Punkte) da. Trotzdem lobte Coach Gerardo Seoane, der erst als zweiter Trainer in der Vereinsgeschichte der Fohlen nach seinen ersten fünf Partien ohne Sieg blieb, seine Mannschaft, die einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht habe.

Nun soll auswärts der erste Erfolg her. Von den letzten 21 Liga-Gastspielen konnten die Fohlen aber nur 1 für sich entscheiden und warten seit 10 Auswärtspartien auf einen Dreier. In dieser Saison punktete man dafür nur auswärts: in Augsburg (4:4) und in Darmstadt (3:3). Gladbach ließ zudem ligaweit die meisten Torschüsse aller Teams zu (92). Mit bevorstehenden Partien gegen Teams aus den unteren Regionen wie Bochum, Mainz oder Köln könnte der schwache Saisonstart ausgebessert werden.

Bochum - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:7 Bayern (A), 1:1 Frankfurt (H), 1:1 St. Truiden (H), 2:2 Augsburg (A), 1:1 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:1 Leipzig (H), 3:3 Darmstadt (A), 0:1 Werder Bremen (H), 1:2 Bayern München (H), 0:3 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Gladbach: 0:2 (A), 2:1 (H), 0:2 (H), 1:2 (A), 1:1 (H)

Die beiden Teams standen sich schon in 87 Pflichtspielen gegenüber. Bochum verlor nur eins der letzten elf Bundesliga-Heimspiele gegen die Borussia (7S, 3U). Zudem hat der Ruhrverein in der Bundesliga nur gegen die Frankfurter Eintracht (25) mehr Siege gefeiert als gegen Mönchengladbach (20).

Auf der Gegenseite entschieden die Fohlen 3 der letzten 4 Duelle gegen den VfL für sich. Seit dem Wiederaufstieg der Bochumer gab es bei dieser Paarung 3 Heimsiege. Zudem wurde das Duell am 27. Spieltag der Saison 2021/22 an der Castroper Straße nach einem Becherwurf mit 2:0 für die Gäste gewertet.

Im letzten Gastspiel in Darmstadt lag Gladbach sogar mit 0:3 zurück. Wer den Bet3000 Bonus in Anspruch nehmen und dann darauf setzen möchte, dass die Fohlen am Samstag in Bochum auch in Rückstand geraten, bekommt dafür bei Bet3000 eine Quote von 1.85.

Unser Bochum - Gladbach Tipp: DC 1/x & Über 1,5 Tore

Bochum wird nach dem blamablen 0:7 Bayern besonders auf Wiedergutmachung aus sein. Die Hoffnungen auf etwas Zählbares sind dabei gar nicht so schlecht. Denn daheim ist der VfL oft ein unangenehmer Gegner. Zudem spricht auch der direkte Vergleich gegen die Fohlen an der Castroper Straße für die Hausherren. Da Gladbach im Zeitraum der letzten 21 Auswärtsspiele das schwächste Team der Bundesliga ist und sich gegen kleinere Gegner oft schwer tut, trauen wir den Gastgebern mindestens einen Punkt zu.