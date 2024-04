Bochum - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2024

Unser Bochum - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.04.2024 lautet: Das Hinspiel endete torlos. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir das Gegenteil und in einem torreichen Match Treffer auf beiden Seiten.

Heiko Butscher folgt interimsweise auf den beim VfL Bochum entlassenen Thomas Letsch - mal wieder! Zum insgesamt vierten Mal übernimmt er den Verein, wird ihn bis zum Ende der Saison betreuen und soll nach zuletzt schlechten Ergebnissen den Abstieg verhindern. Noch stehen die Ruhrkicker am rettenden Ufer. Die Gäste aus Heidenheim reisen allerdings mit breiter Brust und der Empfehlung eines 3:2-Sieges gegen die Bayern an. Wir erwarten abermals einige Tore und auch, dass es beide Teams auf die Anzeigetafel schaffen.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Bochum vs Heidenheim auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den letzten 7 BL-Partien kassierte Bochum immer mindestens 2 Gegentore.

Selbst erzielte der VfL in jedem seiner letzten 20 BL-Heimspiele mindestens einen Treffer.

Heidenheim konnte in dieser Saison auswärts erst einmal zu Null spielen.



Bochum vs Heidenheim Quoten Analyse:

Für die Bookies sind die Bochumer in diesem Match leichter Favorit. Mit einem erfolgreichen Tipp auf einen Heimsieg kann man seinen Einsatz mehr als verdoppeln. Wer hingegen auf einen Dreier der Heidenheimer setzt, der darf sich aktuell über Wettquoten bis 3,35 freuen. Auch die „Doppelte Chance X2″ wirft noch lukrative Werte bis 1,75 ab.

Nach den letzten Ergebnissen des VfL und wenn man weiß, wie die letzten Spiele gegen Aufsteiger verliefen, ist das jedenfalls eine Option, über die man nachdenken sollte. Wer diese Doppelte-Chance-Wette bei einem der Wettanbieter ohne Steuer abgibt, kann sogar noch mehr Gewinn einstreichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Heidenheim Prognose: VfL nach wie vor hinten anfällig

Am Ende dürften wohl zwei Minuten über das Engagement von Thomas Letsch als Trainer Bochums entschieden haben. In Köln führte der VfL am vergangenen Spieltag bis zur 90. Minute mit 1:0, nur um durch zwei Gegentreffer binnen kürzester Zeit doch noch mit 1:2 zu verlieren. Seit sechs BL-Spielen sind die Ruhrkicker nunmehr sieglos und haben fünf davon verloren (1U).

Überhaupt gab es nur einen Dreier an den letzten zehn Spieltagen und dieser war ausgerechnet im Heimspiel gegen die Bayern (3:2, ansonsten 3U, 6N). Nun übernimmt Heiko Butscher bis zum Saisonende. Der eigentliche U19-Trainer springt zum bereits vierten Mal in die Bresche und übernimmt den Klub auf Rang 15, mit drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz.



Noch nie hatte Bochum nach 28 BL-Spieltagen so wenige Siege wie aktuell (5) und erst einmal in der Bundesliga-Historie, nämlich in der Saison 1994/95, zu diesem Zeitpunkt weniger Zähler (24) als aktuell (26). An den letzten sechs Spieltagen holte kein anderer Klub weniger Punkte als der VfL mit nur einem einzigen.

Ein großes Problem waren dabei die vielen Gegentore. In jedem ihrer letzten sieben Bundesliga-Spiele kassierten die Ruhrkicker mindestens zwei Gegentreffer. Aber: Selbst konnte Bochum in den letzten saisonübergreifend 20 Heimspielen im deutschen Oberhaus immer treffen. Das ist die aktuell längste Serie in der Bundesliga.

Bochum - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:2 Köln (A), 2:2 Darmstadt (H), 0:2 Mainz (A), 1:2 Freiburg (H), 1:4 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 3:2 Bayern (H), 3:3 Stuttgart (A), 1:1 Gladbach (H), 0:1 Augsburg (A), 1:2 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Heidenheim: 0:0 (A), 2:0 (A), 3:0 (H), 3:0 (H), 3:2 (A)



Mit Aufsteigern hatten es die Bochumer in der Vergangenheit aber nicht so. Nur eines der letzten sieben Duelle mit einem Aufsteiger hat der VfL gewonnen (2:1 in Darmstadt in dieser Saison) und vier verloren (2U). Daheim gewann man sogar nur eines der letzten 17 Duelle mit einem aufgestiegenen Klub (7U, 9N). Insofern ist die bereits angesprochene Option „Doppelte Chance X2″ eine gute Alternative, die man, wenn man kann, aber dennoch im besten Fall als Freiwette ohne Einzahlung spielen sollte. Denn von den letzten sechs direkten Duellen konnte Heidenheim keines gewinnen. Nach fünf Pleiten in Serie gab es im Hinspiel in dieser Saison ein torloses Remis.

Der FCH reist aber mit einem Erfolgserlebnis ins Ruhrgebiet. Als erster Aufsteiger überhaupt konnte dieser am vergangenen Wochenende einen 0:2-Rückstand gegen die Bayern noch drehen und am Ende mit 3:2 gewinnen. Gleichzeitig beendeten die Ostälbler damit eine Serie von zuvor sechs Bundesliga-Spielen in Folge ohne Sieg (3U, 3N). Sollten sie am Samstag gewinnen, wäre der Klassenerhalt nahezu perfekt. Auswärts hatten die Heidenheimer in dieser Saison aber bislang so ihre Probleme. Von den bisherigen 14 Auswärtspartien konnten sie nur zwei gewinnen und haben mit sieben die Hälfte verloren (5U). Nur ein einziges Mal konnten sie in einem Auswärtsspiel eine Weiße Weste wahren.

Unser Bochum - Heidenheim Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Bochum wartet seit zehn Liga-Spielen auf eine Weiße Weste und kassierte zuletzt regelmäßig mindestens zwei Gegentreffer. Heidenheim konnte in keiner der letzten acht Bundesliga-Partien hinten die Null halten. Nach den Ergebnissen in den vergangenen Wochen halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass beide Teams zum Torerfolg kommen und es auch insgesamt mindestens drei Treffer im Spiel geben wird. Im Schnitt fallen pro VfL-Spiel 3,3 und pro FCH-Partie 3,2 Tore.