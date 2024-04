Bochum - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2024

Unser Bochum - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute trifft der VfL Bochum auf TSG Hoffenheim und benötigt daheim dringend Punkte, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Wir schätzen die Gäste, die um den Einzug ins internationale Geschäft kämpfen, jedoch deutlich stärker ein.

Wir befinden unsauf der Zielgeraden der Bundesliga-Saison! Im Spiel zwischen Bochum und Hoffenheim geht es für die einen um den Klassenerhalt, während sich die anderen noch berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme am internationalen Geschäft machen dürfen. Die Formkurve der Hoffenheimer zeigte zuletzt immerhin in die richtige Richtung, während Bochum in den vergangenen Wochen immer weiter in der Tabelle durchgereicht wurde.

Daher fällt unsere Wahl für den Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,70 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Bochum vs Hoffenheim auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Bochum verlor 6 der letzten 8 Spiele und blieb in diesem Zeitraum ohne Sieg.

Hoffenheim gewann 2 der letzten 3 Spiele.

Bochum konnte in den letzten 12 Partien keine Weiße Weste wahren.

Bochum vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen tatsächlich die seit acht Spielen sieglosen Bochumer in der kommenden Partie gegen Hoffenheim leicht im Vorteil. Das belegt die Siegquote in Höhe von 2,20 für die Gastgeber, während die Gäste eine Quote von 2,90 zugeteilt bekommen. Ein Remis wird mit einer Quote von 3,80 als unwahrscheinlichstes Szenario betrachtet.

Die Fans sollten in diesem spannenden Duell aus Sicht der Buchmacher auf ihre Kosten kommen. So werden mit einer Quote von nur 1,46 auf „Über 2,5 Tore“ einige Treffer in der anstehenden Partie erwartet. Solltet ihr damit rechnen, dass im zehnten Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Bundesliga erst das zweite Mal weniger als drei Tore fallen, könnt ihr eine entsprechende Wette mit einem Angebot im Bereich der Gratiswetten absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Hoffenheim Prognose: Welche Defensive ist schlechter?

Die Antwort auf die Frage „Welche Defensive ist schlechter?“ lautet in dieser Saison: Die Abwehr beider Teams ist verbesserungswürdig! Sowohl Bochum als auch Hoffenheim liegen mit 60 Gegentreffern auf dem vorletzten Platz im Liga-Vergleich und werden hierbei nur von Schlusslicht Darmstadt übertroffen. Die TSG stellte mit 53 Toren jedoch einen deutlich potenteren Angriff im Vergleich mit den gerade einmal 34 erzielten Treffern der Bochumer.

Diese spielten eine durchaus solide erste Saisonhälfte und mussten in den ersten 22 Partien nur sieben Niederlagen einstecken. Seit dem beeindruckenden 3:2 Sieg gegen Rekordmeister Bayern München gelang jedoch kein Erfolg mehr und es hagelte sechs Niederlagen in acht Partien. Dieser Negativserie fiel letztendlich auch Trainer Thomas Letsch zum Opfer, der durch Heiko Butscher ersetzt wurde.

Die Hoffenheimer starteten enorm stark in die Saison und gewannen sechs der ersten neun Partien. In den folgenden 21 Spielen konnten jedoch nur noch fünf weitere Erfolge gefeiert werden und somit mussten die Mannen von Trainer Pellegrino Matarazzo über einen Großteil der Saison ein Dasein im bedeutungslosen Mittelfeld der Tabelle fristen. Sechs der elf Saisonsiege gelangen immerhin auswärts, was für einen Erfolg bei den Bochumern sprechen könnte.

Diese verlieren vor heimischem Publikum jedoch sehr ungern, mussten sich in dieser Saison im eigenen Stadion in 15 Partien erst drei Mal geschlagen geben und spielten schon acht Mal Remis. Eine Punkteteilung zwischen Bochum und Hoffenheim gab es in den neun bisherigen Duellen jedoch noch nie.

Bochum - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:1 Wolfsburg (A), 1:1 Heidenheim (H), 1:2 Köln (A), 2:2 Darmstadt (H), 0:2 Mainz (A).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 4:3 Gladbach (H), 1:4 Mainz (A), 3:1 Augsburg (H), 1:2 Leverkusen (A), 0:3 Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Hoffenheim: 1:3 (A), 5:2 (H), 2:3 (A), 2:1 (A), 2:0 (H).

Der VfL Bochum konnte fünf der neun Begegnungen mit Hoffenheim im Oberhaus des deutschen Fußballs gewinnen. Vier Mal musste man sich dem Rivalen aus dem Kraichgau geschlagen geben. Dabei stand das Duell zwischen den beiden kommenden Gegnern bisher meist für ein offensives Spektakel. In acht der neun Duelle wurden mindestens drei Tore erzielt, in sechs davon konnten beide Teams mindestens einen Treffer erzielen.

Aufgrund der schwachen Defensiven auf beiden Seiten in dieser Saison, könnte sich auch eine „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“-Wette als durchaus lohnend herausstellen. Bei Tipwin wartet für diesen Tipp immerhin noch eine Quote von 1,58 auf euch.

Unser Bochum - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Die Bochumer zeigten sich zuletzt in der Offensive sehr uninspiriert und konnten in den letzten fünf Spielen nur vier Treffer erzielen, obwohl nur Mannschaften aus den Flop 8 der Liga auf der Gegenseite standen. Die Hoffenheimer hatten da schon ein deutlich anspruchsvolleres Programm und sammelten in den letzten acht Spielen immerhin vier Siege, wobei sechs der Gegner auf den ersten acht Plätzen der Tabelle zu finden waren.