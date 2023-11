Bochum – Köln Tipp, Prognose & Quoten | 11.11.2023

Unser Bochum - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.11.2023 lautet: In einem Kräftemessen zweier ebenbürtiger Teams schlägt in unserem Wett Tipp heute das Pendel leicht zum Effzeh aus.

Nach neun erfolglosen Duellen am Stück gelang dem VfL Bochum kürzlich beim Aufsteiger in Darmstadt mit einem 2:1 der erste Saisonsieg. Die Geißböcke sicherten nach dem vernichtenden 0:6 in Leipzig zu Hause gegen Augsburg mit einem 1:1 einen Zähler.

Anders als die Bookies, die den Hausherren aus dem Ruhrpott leichte Vorteile einräumen, tendieren zum Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,87 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Bochum vs Köln auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Bochum wartet in dieser Saison weiterhin auf den ersten Heimsieg (3U, 1N).

Seit August 2013 haben die Domstädter im Vonovia Ruhrstadion nicht mehr verloren (1S, 2U).

Beide Teams absolvierten 90 Prozent ihrer Ligaspiele mit 2 oder mehr Toren.

Bochum vs Köln Quoten Analyse:

Köln legt erhebliche Defizite in dieser Spielzeit an den Tag und ist am Ende der Tabelle angekommen. Die Wettanbieter, darunter einige mit großzügigem Sportwetten Einzahlungsbonus, gehen nicht zwingend davon aus, dass gegen den VfL der Karren aus dem Dreck gezogen wird und bewerten den Auswärtssieg mit einer Bochum Köln Wettquote von durchschnittlich 2,80.

Sofern wir das Remis als „Doppelte Chance“ mit einfließen lassen, sinkt die Quote sehr deutlich und bewegt sich zwischen 1,50 und 1,60 im Durchschnitt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs. Köln Prognose: Gelingt den Domstädtern der erste Auswärtssieg?

Bereits im September letzten Jahres übernahm Thomas Letsch als Trainer in Bochum und blickt in 40 Spielen nur auf zwölf Siege (9 U, 19 N).

Eben eines dieser Erfolgserlebnisse schaute am vergangenen Spieltag beim Aufsteiger in Darmstadt heraus. Aufgrund der drei Punkte verließen die Mannen aus Nordrhein-Westfalen die Abstiegszone und konnten im Abstiegskampf durchatmen.

Nach vier Heimspielen wartet Bochum weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Bisher stehen drei Remis und eine Niederlage zu Buche. Mit Frankfurt (1:1) und Dortmund (1:1) konnte immerhin zwei starken Konkurrenten jeweils ein Punkt abgeknöpft werden.

Die Letsch-Elf verbuchte bisweilen in jedem Heimspiel mindestens einen Treffer, konnte aber zu Hause nie einen „Clean Sheet“ aufzeigen.

Bochum - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:1 Darmstadt (A), 2:2 Mainz (H), 1:2 Freiburg (A), 0:0 RB Leipzig (A), 1:3 Gladbach (H).

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 Augsburg (H), 2:3 Kaiserslautern (A), 0:6 RB Leipzig (A), 3:1 Gladbach (H), 0:3 Leverkusen (A).

Letzte Spiele Bochum vs. Köln: 2:0 (A), 1:1 (H), 2:2 (H), 1:2 (A), 3:1 (A).

Der 1. FC Köln hatte lediglich beim Kräftemessen mit Gladbach (3:1) einen Grund zum Jubeln. Dem bisher einzigen Saisonsieg stehen nämlich zwei Remis und sieben Niederlagen gegenüber. Im Vorjahr landete die Baumgart-Elf im gesicherten Mittelfeld und blieb dem Abstiegskampf fern. In dieser Saison haben die Geißböcke allerdings als Tabellenschlusslicht die „Rote Laterne“ inne und konnten bislang nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Mit nur einem Punkt aus fünf Auswärtsduellen muss sich der Trainer gemeinsam mit seinen Spielern ernsthaft hinterfragen.

Beim 1:1 gegen Augsburg am vergangenen Matchday war der Wille in jedem Fall vorhanden, nur mangelte es an der Umsetzung vor dem gegnerischen Kasten. Ein Problem, das sich über die gesamte Saison hinweg abzeichnet. Mit acht Toren stellt der Effzeh den schwächsten Offensivverbund der Liga.

Mut machen jedoch die letzten Kräftemessen im Vonovia Ruhrstadion. Fünf Tore sowie ein Sieg und zwei Remis in den letzten drei Duellen lassen uns die Gäste als leichten Favoriten betrachten. DAZN Bet gewährt für den Auswärtssieg eine Quote von 2,79. Genauere Informationen zum Wettanbieter sind in unserem DAZN Bet Test ersichtlich.

Unser Bochum – Köln Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Lediglich drei Punkte trennen beide Teams in der Tabelle voneinander. Sowohl Bochum als auch Köln sind im Abstiegskampf angekommen. Beide Konkurrenten zeigten bisher über die gesamte Saison vor allem defensiv große Probleme auf und müssen sich 24 (Bochum) bzw. 22 Gegentore (Köln) ankreiden lassen. Im direkten Aufeinandertreffen dürften Tore vorprogrammiert sein. Wir gehen davon aus, dass die Kölner im 93. Spiel unter Steffen Baumgart alles auf dem Platz geben, da es ansonsten sein letztes Match an der Seitenlinie sein könnte.