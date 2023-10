Bochum – Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.2023

Unser Bochum - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.10.2023 lautet: Von einer Siegwette nehmen wir Abstand und rechnen mit einer defensiven Angelegenheit.

Der VfL Bochum gastierte kürzlich im Breisgau. Trotz zwischenzeitlicher Führung mussten die Blauen nach 90 Minuten eine knappe 1:2-Niederlage akzeptieren. Mainz 05 hatte mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Ungeachtet einer starken Leistung der Rheinhessen stand am Ende aufgrund von offensiven Schwächen und defensiven Lücken ein 1:3 zu Buche.

In einem engen Spiel sehen wir keinen Favoriten und tendieren aufgrund der eklatanten Abschlussschwäche beider Teams zu weniger als 2,5 Toren. Für diesen Wett Tipp heute stellt Betano eine Quote von 2,02 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Bochum vs Mainz auf „Unter 2,5 Tore“:

Bochum bestritt zwei Drittel der Liga-Heimspiele in dieser Saison mit Unter 2,5 Toren.

Mainz erzielte in vier Liga-Auswärtsspielen nur vier Tore.

Beiden Konkurrenten mangelt es mit 6 (Bochum) bzw. 7 Saisontoren (Mainz) an offensiver Durchschlagskraft.

Bochum vs Mainz Quoten Analyse:

Anhand der Bochum Mainz Wettquoten am klassischen Drei-Weg-Markt lässt sich auf keinen Favoriten schließen. Die Quoten für den Heim- bzw. Auswärtssieg bewegen sich zwischen 2,55 und 2,75. Durchaus nachvollziehbar, da beide Konkurrenten im Vonovia Ruhrstadion jeweils zwei der letzten vier Kräftemessen für sich entscheiden konnten.

Mit einem Schützenfest ist nicht zu rechnen, obwohl die Bookies, darunter auch einige, die Gratiswetten & Freebets im Angebot halten, zu drei oder mehr Toren tendieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs. Mainz Prognose: Gelingt einem der beiden Konkurrenten der erste Saisonsieg?

Seit nunmehr drei Spielzeiten ist der VfL im Oberhaus des deutschen Fußballs vertreten und will um jeden Preis eine weitere Saison verbleiben. Momentan stehen die Zeichen für den Traditionsklub sehr schlecht.

Nach acht Spieltagen wartet die Elf aus dem Ruhrpott weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis (4U, 4N) und sind auf dem vorletzten Tabellenplatz angekommen. Eine Niederlage gegen Mainz würde unweigerlich ein Abrutschen ans Tabellenende zur Folge haben.

Im Vorjahr setzten sich die Blauen in beinahe 50 Prozent der Heimspiele durch. Eine Bilanz, von der VfL-Coach Thomas Letsch aktuell nur träumen kann. Nach drei Heimspielen warten die Mannen aus Nordrhein-Westfalen weiterhin auf den ersten Sieg (2U, 1N). Mit drei erzielten Toren lässt die Offensive zu Hause zu wünschen übrig.

In den vergangenen beiden Spielzeiten reichte es für Mainz zu einem einstelligen Tabellenplatz. Eine Bilanz, die aufgrund der schwachen Leistungen in dieser Spielzeit nicht gehalten werden dürfte (2U, 6N).

Bochum - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:2 Freiburg (A), 0:0 RB Leipzig (A), 1:3 Gladbach (H), 0:7 Bayern (A), 1:1 Frankfurt (H).

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:3 Bayern (H), 2:2 Gladbach (A), 0:3 Leverkusen (H), 1:2 Augsburg (A), 1:3 Stuttgart (H).

Letzte Spiele Bochum vs. Mainz: 2:5 (A), 1:2 (H), 3:1 (H), 0:1 (A), 2:0 (H).

Mit dem FSV Mainz holte in der aktuellen Bundesliga-Tabelle nur ein Klub weniger Punkte als der VfL Bochum. Zwei Stück waren es an der Zahl. Wie lange sich Übungsleiter Bo Svensson mit diesen schwachen Leistungen noch im Sattel halten kann, bleibt abzuwarten. Mit einem Sieg wäre ein erster wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt vollzogen.

Anhand der Auswärtsleistungen lässt sich aber nur wenig Mut schöpfen. Ein Punkt resultiert aus den verstrichenen vier Begegnungen auf gegnerischem Boden. Dieser kam beim 2:2 in Gladbach zustande. Saisonübergreifend warten die Rheinhessen seit acht Auswärtsspielen auf ein Erfolgserlebnis (3U, 5N). In drei der jüngsten acht Duelle in den Stadien des Gegners wurde ein eigener Treffer verpasst.

Durch den Weggang von Marcus Ingvartsen, der in der vergangenen Saison zehn Tore erzielte, haben die 05er deutlich an offensiver Durchschlagskraft verloren. Auch Karim Onisiwo, der im Vorjahr ebenfalls zehn Treffer auf dem Konto hatte, wartet nach sechs Einsätzen weiterhin auf seinen ersten Torjubel.

Unser Bochum – Mainz Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide Mannschaften haben den Einstieg in die Saison gehörig in den Sand gesetzt und finden sich nach acht Spieltagen in der Abstiegszone wieder. Vor allem offensiv legen sowohl die Mannen aus dem Ruhrpott als auch die Gäste aus Rheinland-Pfalz große Probleme an den Tag.