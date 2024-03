Bochum – RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2024

Unser Bochum - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.03.2024 lautet: Zehn Ränge trennen beide Mannschaften in der Tabelle voneinander. In unserem Wett Tipp heute wäre alles andere als ein Triumph der „Roten Bullen“ als Überraschung einzustufen.

Der VfL Bochum ging zuletzt am Niederrhein mit 2:5 gegen Gladbach baden. Mit nur einem Triumph aus fünf Spieltagen befinden sich die Recken aus dem Ruhrpott nicht gerade in Bestform. RB Leipzig hätte sich kürzlich im Gipfeltreffen mit dem deutschen Rekordmeister in der Allianz Arena ein Remis verdient, aber ging durch ein Gegentor in der Nachspielzeit zum 1:2 leer aus. Nur zwei der sieben Liga-Duelle 2024 wurden gewonnen (1U, 4N).

Im Vonovia Ruhrstadion sehen wir die Gäste aus Sachsen in der Favoritenrolle und tendieren zu mehr als 1,5 Toren. Unser Wett Tipp heute lautet „Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,75 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Bochum vs RB Leipzig auf „Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore“:

Nur eines der 4 Heimspiele gegen RBL ging an die Schützlinge aus Nordrhein-Westfalen (3N).

Mit 40 Punkten holte Leipzig 15 Zähler mehr als Bochum in der laufenden Spielzeit.

RB Leipzig zeichnet sich mit 483,6 Millionen Euro durch mehr als den achtfachen Kader-Marktwert der Hausherren (57,5 Mio.) aus.



Bochum vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Dass die „Roten Bullen“ über deutlich mehr Klasse in den eigenen Reihen verfügen, ist auch den Wettanbietern nicht entgangen. Der Auswärtssieg bringt nämlich lediglich eine Quote von durchschnittlich 1,62 mit sich. Da Leipzig drei der vier Gastauftritte im Vonovia Ruhrstadion gewonnen hat, ist der Wert absolut nachvollziehbar.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs. RB Leipzig Prognose: Beenden die Sachsen ihren negativen Auswärtstrend?

Bochum kickt bereits die dritte Spielzeit im Oberhaus und verschlechterte sich in den Jahren immer um einen Platz in der Tabelle. In dieser Saison reicht es derzeit für Rang 15. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den momentan Köln belegt, beträgt acht Punkte.

Mit nur einem Sieg aus den letzten fünf BL-Spielen sind die Leistungen aber als sehr durchwachsen zu betrachten. Dass der VfL durchaus Fußball spielen kann, wurde jedoch beim überraschenden 3:2 gegen Bayern eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Dennoch stand vor allem die Defensive zuletzt auf sehr wackeligen Beinen und ließ zwölf Gegentore in fünf Bundesliga-Partien zu. Dabei endete keine der Ansetzungen als „Clean Sheet“.

Der VfL traf bislang in jedem Heimspiel mindestens einmal und wickelte zehn von elf Partien im Vonovia Ruhrstadion mit mindestens zwei Toren ab.

Bochum - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:5 Gladbach (A), 3:2 Bayern München (H), 1:1 Frankfurt (A), 1:1 FC Augsburg (H), 1:3 Dortmund (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:2 Bayern München (A), 2:0 Gladbach (H), 0:1 Real Madrid (H), 2:2 FC Augsburg (A), 2:0 Union Berlin (H).

Letzte Spiele Bochum vs. RB Leipzig: 0:0 (A), 1:0 (H), 0:4 (A), 0:1 (H), 0:3 (A).



Die Schützlinge aus Sachsen legten einen starken Einstieg in die Saison hin und gaben nur einen der ersten neun Spieltage mit einer Niederlage ab (6S, 2U). Selbst nach 15 Spieltagen beanspruchte die Elf von Trainer Marco Rose Rang 3 und war hinter Leverkusen und Bayern die dritte treibende Kraft im deutschen Fußball.

Ein Leistungseinbruch im Jahr 2024 führte jedoch zum Abrutschen auf Platz 5 in der Tabelle. Vor allem auswärts legten die „Roten Bullen“ kürzlich Probleme an den Tag und gewannen nur eines der jüngsten sieben Fernduelle im deutschen Oberhaus (2U, 4N). Fairerweise ist aber zu erwähnen, dass einige Niederlagen sehr unglücklich zustande kamen. Offensiv muss die Rose-Elf keineswegs den Vergleich mit der Konkurrenz scheuen und erzielte auswärts 19 Tore. Ein Manko ist jedoch die Abwehr, die sogar 20 Gegentore in der Fremde zugelassen hat. Über 70 Prozent der Auswärts-Partien endeten mit drei oder mehr Toren.

Unser Bochum – RB Leipzig Tipp: Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore

Dass die Kicker aus Leipzig auswärts erfolgsorientierten Fußball praktizieren können, zeigten die ersten vier Fernduelle in dieser Saison. Drei von ihnen endeten nämlich mit einem Triumph.

Aufgrund der größeren spielerischen Qualität in den eigenen Reihen sehen wir diesmal auch die Sachsen in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Auswärtssieg mit mindestens zwei Toren.