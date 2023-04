Bochum - Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2023

Unser Bochum - Stuttgart Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.04.2023 lautet: Will der VfB die Klasse halten, muss Sebastian Hoeneß unmittelbar gewinnen. Der neue Trainer will mit einer Systemumstellung die Wende bringen. Bochum ist unter Thomas Letsch brutal heimstark und wird es den Schwaben schwer machen.

Die zweite Ehe zwischen Bruno Labbadia und dem VfB Stuttgart bekam nur wenig Zeit. Kurzerhand wurde Sebastian Hoeneß als neuer Mann an der Seitenlinie präsentiert. Sein Wechsel vom 4-3-3 auf ein 5-3-2 reichte gegen Nürnberg zum Einzug ins Pokal-Halbfinale. Im spannungsgeladenen Krimi gegen Bochum sehen wir die Vorteile jedoch bei den Gastgebern. Unsere Wette: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1,70 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Bochum vs Stuttgart auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Unter Letsch gewann der VfL 6 seiner 8 Heimspiele.

Saisonübergreifend warten die Schwaben seit 23 Spielen auf einen Auswärtssieg im deutschen Oberhaus.

Der VfL fing sich nur ein Gegentor in den vergangenen 3 Ligaspielen - Stuttgart verwertet prozentual die wenigsten Großchancen der Liga (28 Prozent).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Stuttgart Quoten Analyse:

Normalerweise freuen sich die Schwaben auf den Tag im Kalender, an dem ein Spiel gegen den VfL eingetragen ist. Stuttgart verlor keines der vergangenen elf Aufeinandertreffen. Der eigenen Auswärtsschwäche zum Trotz ist der VfB mit Wettquoten bis zu 2,45 in diesem Spiel sogar der leichte Quoten-Favorit.

Den Gastgebern aus dem Ruhrstadion wird diese Rollenverteilung herzlich egal sein. Nach dem Trainerwechsel zu Thomas Letsch entschieden die Hausherren sechs ihrer acht Heimspiele für sich. Nehmt ihr eine Wette auf den nächsten Dreier der Bochumer in Angriff, könnt ihr Wettquoten von 2,85 bis 3,10 einsammeln.

Bochum vs Stuttgart Prognose: „Bochum punktet mit klarer Idee“

Eine klare Spielidee kann Spielern Sicherheit geben und ihnen die Entscheidungsfindung auf dem Feld erleichtern. Bochum genießt diesen Vorteil gegenüber dem VfB, der bereits den vierten Trainer an der Seitenlinie begrüßt.

Unter Thomas Letsch wurde das Ruhrstadion wieder zu einer Art Gallien, das von den anderen Teams der Liga kaum eingenommen werden konnte. Bochum gewann nach der Entlassung von Thomas Reis sechs von acht Heimspielen und wehrte sich in jeder Begegnung mit maximalem Einsatz und meistens Erfolg gegen die Eroberungsversuche ihrer Gäste.

Aktuell profitiert der Verein aus dem Pott von einer kleinen Serie und den ruhenden Bällen. Bochum ist seit drei Spielen ungeschlagen, holte sieben von neun möglichen Punkten und stabilisierte seine Hintermannschaft.

Die schwächste Defensive der Liga (57 Gegentore) behielt in zwei der vergangenen drei Partien die weiße Weste. Offensiv baut der VfL vor allem auf seine Standards, die den Hausherren sechs von elf Toren in der zweiten Saisonhälfte bescherten - der höchste Anteil an erzielten Toren in der Rückrunde (55 Prozent).

Aus dem Spiel heraus ist Bochum seit 637 Minuten ohne eigenen Treffer. Das wird den Abstiegskandidaten wenig jucken, wenn er weiterhin seine Standards zu nutzen weiß. Der VfL erzielte seine letzten vier Tore nach ruhenden Bällen und sicherte sich damit nahezu die volle Punkteausbeute.

Bochum - Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:1 Frankfurt (A), 1:0 Leipzig (H), 2:0 Köln (A), 0:2 Schalke (H), 0:3 Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 1:0 Nürnberg (A), 0:3 Union Berlin (A), 0:1 Wolfsburg (H), 1:1 Frankfurt (A); 1:2 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Stuttgart: 1:4 (A), 1:1 (A), 0:0 (H), 0:1 (H), 1:2 (A)

Stuttgart will nach dem Trainerwechsel und dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale nochmal einen letzten Versuch in Richtung Klassenerhalt unternehmen. Im Gegensatz zu Bruno Labbadia vertraut Sebastian Hoeneß einem 5-3-2 und will damit die Stärken seiner Spieler maximieren.

Einer der Mehrwerte: Linksverteidiger Borna Sosa rückt in gefährlichere Räume und kann sich vermehrt auf seine offensiven Fähigkeiten konzentrieren. Diese sind definitiv vorhanden: Nach erwartbaren Torvorlagen pro 90 Minuten ist der Kroate der beste Vorbereiter der gesamten Liga (0,42)!

Allerdings müssen die Schwaben anfangen, diese Vorarbeiten zu nutzen. Warum sagen wir das? Weil der VfB im Verhältnis die meisten Großchancen der Liga vergibt (28 Prozent) und sich schon unter etwaigen Trainern um den verdienten Lohn gebracht hat.

Zudem gehören Auswärtsspiele nicht zu den Lieblingsaufgaben des Tabellenschlusslichts. Saisonübergreifend warten die emotionalen Fans seit 23 Gastauftritten auf einen Dreier in der Ferne. Durchschnittlich reicht es in dieser Saison nur zu 0,38 Punkten pro Auswärtsspiel.

Unser Bochum - Stuttgart Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Die schwächste Abwehr der Liga hat sich festigen können und nur ein Gegentor in den vergangenen drei Spielen zugelassen. Unter Thomas Letsch ist das eigene Stadion ein sicherer Hafen und der Garant für viele wichtige Zähler. Gegen das schwächste Team der Rückrunde sind weitere Punkte möglich. Für unsere Wette ebenfalls von Bedeutung: 83 Prozent der Bochumer Heimspiele endeten mit „Unter 4,5 Toren“.