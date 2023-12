Bochum - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 16.12.2023

Unser Bochum - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.12.2023 lautet: Am letzten Spieltag beendete Union eine Serie von 16 sieglosen Pflichtspielen. Nach dem Sieg gegen Gladbach herrscht Hoffnung in Köpenick. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine kämpferische Partie.

Erfahrung spielt im Abstiegskampf oftmals eine große Rolle. Davon haben beide Teams ausreichend an Bord. Bochum (29,1) und Union Berlin (28,1) setzten durchschnittlich die ältesten Spieler der Bundesliga ein. Die wird in diesem Kellerduell erneut dringend benötigt. Der VfL (13 Punkte) und die Eisernen (10 Punkte) stecken mitten im Abstiegskampf.

Die Offensive der Berliner hängt maßgeblich von Standards ab. Sieben der letzten neun Bundesliga-Tore erzielten die Köpenicker nach einem ruhenden Ball. Mit 16,4 erwartbaren Toren (15.) liegt der Union-Angriff unter den vier schwächsten der deutschen Beletage.

Unser Wett Tipp heute lautet: “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,80 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Bochum vs Union Berlin auf “Unter 2,5 Tore”:

Nur Köln (5) erzielte aus dem Spiel heraus weniger Tore als Union Berlin (7).

Union Berlin ging in 50 Prozent der Auswärtsspiele ohne Torerfolg in die Kabine.

Union hat die schwächste Großchancenverwertung der Liga (24 Prozent) - Bochum die drittschwächste (26 Prozent).

Bochum vs Union Berlin Quoten Analyse:

Der VfL Bochum ist den Abstiegskampf gewohnt und wusste das in dieser Spielzeit zu nutzen. In dieser Bundesliga-Saison verloren die Gastgeber kein Spiel gegen die Teams ab dem zwölften Tabellenplatz (1 Sieg, 3 Remis). Das verleitet die Sportwettenanbieter dazu, Thomas Letsch und seine Spieler mit Siegquoten bis 2,67 in eine ausgeglichene Partie zu schicken.

Union Berlin musste nach dem erlösenden 3:1-Sieg gegen Gladbach unter der Woche gegen Real Madrid antreten. Die Köpenicker verteidigten leidenschaftlich, verloren am Ende aber mit 2:3. Fährt Nenad Bjelica mit seiner Mannschaft den zweiten Bundesliga-Sieg in Folge ein, reichen die entsprechenden Quoten von 2,55 bis 2,70.

Bochum vs Union Berlin Prognose: Fehlender Torinstinkt

Union Berlin zeigte unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica positive Tendenzen. Für den kompletten Umschwung benötigen die Köpenicker allerdings noch etwas Zeit. Zu deutlich sind die Mängel und das fehlende Selbstvertrauen. Bislang erzielte nur Köln (5) weniger Tore aus dem Spiel heraus als die Eisernen (7).

Ohne Standards fehlt den Berlinern aktuell der Instinkt vor dem Tor. Sieben der vergangenen neun Bundesliga-Tore erzielten die Gäste nach einem ruhenden Ball. Durchschnittlich feierte das Berliner Publikum nur über 1,2 Tore pro Spiel. Damit lassen die Eisernen nur Köln (0,7), Mainz (0,9) und Bochum (1,1) hinter sich.

Die Marschroute für dieses Kellerduell ist klar: Gegentore verhindern und mit ein, zwei guten Standards den zweiten Auswärtssieg der Saison einfahren. Dafür müsste die Chancenverwertung etwas poliert werden.

Union ging bislang grob fahrlässig mit den eigenen Großchancen um (24 Prozent) - die schwächste Quote der Bundesliga. Immerhin war der VfL in dieser Spielzeit kaum effizienter (26 Prozent = 16.).

Bochum - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:3 Hoffenheim (A), 3:1 Wolfsburg (H), 0:0 Heidenheim (A), 1:1 Köln (H), 2:1 Darmstadt (A).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:3 Real Madrid (H), 3:1 Gladbach (H), 1:1 Braga (A), 1:1 Augsburg (H), 0:4 Leverkusen (A).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Union Berlin: 1:1 (A), 2:1 (H), 2:3 (A), 0:1 (H), 2:2 (H).

Thomas Letsch und seine Schützlinge verloren am letzten Spieltag (1:3 vs. Hoffenheim) die erste Partie nach fünf Begegnungen. An den vier Spieltagen vor der Niederlage gegen die TSG erlaubte Bochum insgesamt nur drei Gegentreffer.

Darüber hinaus sollte sich Union Berlin auf eine heimstarke Truppe einstellen. Der VfL verlor nur eines seiner letzten neun Bundesliga-Heimspiele und kassierte nur neun der 29 Gegentore im eigenen Stadion.

Drei der bisherigen sechs Heimspiele des VfL endeten mit “Unter 2,5 Toren”. Die Köpenicker hielten zwei ihrer vorangegangenen vier Auswärts-Auftritte bei “Unter 2,5 Toren”. Ebenfalls interessant: Union erzielte in sieben seiner letzten elf Bundesliga-Spiele kein Tor.

Wir halten dieses Duell für eine Begegnung auf Augenhöhe. Zudem teilte sich keine Mannschaft häufiger die Punkte als die Gastgeber (7). Uns erscheint eine Wette auf “Unentschieden” bei Bwin als geeignete Option, um eine Quote von 3,40 zu spielen.

Unser Bochum - Union Berlin Tipp: Unter 2,5 Tore

Defensive Stabilität hat in einem Kellerduell oftmals oberste Priorität. Insbesondere, wenn zwei Mannschaften so sorglos mit ihren Großchancen umgehen wie Bochum (26 Prozent) und Union Berlin (24 Prozent).

Des Weiteren steht mit dem VfL Bochum eine Mannschaft auf dem Rasen, dessen Schussverwandlungsquote (4,9 Prozent) nur von einem weiteren Team (Köln: 4,2 Prozent) unterboten wird.