Bochum - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 20.01.2024

Unser Bochum - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.01.2024 lautet: Wir erwarten ein torreiches Spiel mit Treffern auf beiden Seiten. Die Kombination daraus empfehlen wir in unserem Wett Tipp heute.

Ohne Serhou Guirassy kann Stuttgart scheinbar nicht nur nicht gewinnen. Ohne seinen Top-Stürmer scheint der VfB noch nicht einmal einen Punkt holen zu können. Auch in Bochum wird Guirassy den Schwaben, die bei den Ruhrkickern so oder so ein schweres Auswärtsspiel erwartet, fehlen.

Denn der VfL liefert zu Hause zwar nicht die allerbesten Ergebnisse ab, ist im heimischen Vonovia Ruhrstadion aber auch nur schwer zu bezwingen. Wir nehmen daher Abstand von einer Siegwette und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,91 bei Betano.

Darum tippen wir bei Bochum vs VfB Stuttgart auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Saisonübergreifend hat Bochum in den letzten 14 Bundesliga-Heimspielen getroffen.

Stuttgart hat nur einmal in den letzten 8 Pflichtspielen nicht getroffen (0:3 beim FCB).

In den letzten 3 direkten Duellen fielen insgesamt 15 Tore.

Bochum vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Sportwetten-Anbieter überrascht uns ein wenig. Denn demnach sind die Gäste hier ziemlich klarer Favorit. Für Wetten auf einen Sieg Stuttgarts gibt es Quoten um 1,90. Mit einem richtigen Tipp auf Bochum kann man hingegen seinen Wetteinsatz fast vervierfachen.

Selbst die „Doppelte Chance 1X“ wirft noch Quoten bis 1,88 ab. Vorne dabei bei den Höchstquoten ist auch der Bookie Betano, bei dem ihr eure Tipps auch ganz bequem über die Betano Sportwetten App platzieren könnt. Der Buchmacher und seine Mitstreiter erwarten ein torreiches Match, wie Quoten von höchstens 1,65 für „Über 2,5 Tore“ zeigen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs VfB Stuttgart Prognose: VfL nicht chancenlos

Es hat nicht viel gefehlt und Bochum hätte das Jahr 2024 mit einem Sieg eingeläutet. Allerdings kassierte der VfL im Heimspiel gegen Bremen in der dritten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zum späten 1:1-Endstand. Damit spielten die Ruhrkicker zu Hause remis - mal wieder, möchte man sagen.

Denn von den bisherigen acht Heimpartien der Bochumer endeten gleich fünf mit einer Punkteteilung. Bei zwei weiteren Siegen hat der VfL daheim nur eines der bisherigen acht Spiele verloren. Nur Bayern und Leverkusen haben in dieser Bundesliga-Spielzeit im eigenen Stadion noch keine Schlappe hinnehmen müssen.

Dennoch reicht es für den VfL aufgrund der vielen Unentschieden in der Heimtabelle nur für den 13. Platz. Die einzige Heimpleite gab es gegen Gladbach Ende September 2023. Seitdem blieb Bochum in fünf aufeinanderfolgenden Heimpartien ungeschlagen (2S, 3U). Worauf man sich bei den Ruhrkickern verlassen kann, sind Tore auf heimischem Geläuf.

Saisonübergreifend haben die Bochumer in ihren letzten 14 Bundesliga-Heimspielen immer mindestens ein Tor erzielen können. Allerdings konnten sie im gleichen Zeitraum auch nur dreimal daheim zu Null spielen. Mit Stuttgart reist nun alles andere als ein Lieblingsgegner an. Von den letzten 20 Pflichtspiel-Duellen konnte der VfL nur eines gewinnen (6U, 13N).

Bochum - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:1 Bremen (H), 2:0 Vitesse Arnheim (N), 2:1 Groningen (N), 0:4 Leverkusen (A), 3:0 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 1:3 Gladbach (A), 6:1 Greuther Fürth (N), 3:0 Augsburg (H), 0:3 Bayern (A), 1:1 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Stuttgart: 0:5 (A), 0:2 (H), 1:4 (A), 1:1 (A), 0:0 (H)

Zuletzt gewann der VfB in der Bundesliga dreimal in Folge gegen Bochum. Beim 5:0-Erfolg im Hinspiel feierten die Schwaben ihren bislang höchsten Sieg gegen diesen Gegner. Doppel-Torschützen bei diesem letzten Erfolg waren Serhou Guirassy und Silas. Beide stehen den Gästen dieses Mal aber wegen des Afrika Cups nicht zur Verfügung. Vor allem ohne 17-Tore-Mann Guirassy scheinen die Stuttgarter nichts reißen zu können. Am letzten Wochenende fehlte der Stürmer aus Guinea im Auswärtsspiel in Gladbach (1:3) zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Saison. Alle drei Partien ohne Guirassy hat der VfB verloren.

Es war nach dem klaren 0:3 bei den Bayern zum Ende des Vorjahres zudem die zweite Auswärts-Pleite in Folge. Allein in diesen beiden Auswärts-Partien gab es sechs Gegentreffer. Selbst erzielte Stuttgart in den letzten vier Auswärts-Spielen in der Bundesliga nur drei Tore und blieb zweimal gänzlich ohne eigenen Treffer. Allerdings war das 0:3 in München auch das einzige der letzten acht Pflichtspiele der Schwaben, in denen sie nicht treffen konnten. Nach alldem sind Wetten auf die „Doppelte Chance 1X“ keinesfalls abwegig und vor allem dann einen Versuch wert, wenn man sie ohne Risiko spielt, zum Beispiel dank der NEObet Freiwette ohne Einzahlung.

Unser Bochum - VfB Stuttgart Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

In jedem der letzten drei direkten Duelle gab es genau fünf Tore. Das letzte gewann Stuttgart zu Hause mit 5:0, ansonsten konnte auch Bochum Treffer beisteuern. Nun spielt der VfL daheim und hat im eigenen Stadion in den letzten zehn Monaten immer getroffen. Den Gästen trauen wir auch ohne Guirassy und Silas gegen den Lieblingsgegner der letzten Jahre Tore zu. Insgesamt erwarten wir abermals ein torreiches VfL-VfB-Duell, auch wenn es dieses Mal wahrscheinlich nicht wieder fünf Tore geben wird.