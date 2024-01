Bochum - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten | 14.01.2024

Unser Bochum - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.01.2024 lautet: In Folge der 1:3-Testspiel-Niederlage gegen Braunschweig schrillen in Bremen die Alarmglocken: Bloß nicht wieder mit einer 1:7-Pleite in die Rückrunde starten! In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein schweres Spiel für die Grün-Weißen.

Normalerweise reisen die Bremer mit einem Lächeln im Gesicht ins Vonovia Ruhrstadion. Seit neun Gastspielen (6S, 3U) ist der SVW im Bochum-Stadion ungeschlagen. Mindestens ebenso erfreulich ist für Bremen die Serie von fünf Siegen in Folge gegen den VfL. Euphorie gibt es bei Ole Werner dennoch keine, denn Werder verlor den Test gegen Braunschweig mit 1:3 und ist neben Mainz das einzige sieglose Auswärtsteam der Bundesliga.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Bochum Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Betano.

Darum tippen wir bei Bochum vs Werder Bremen auf „Bochum Über 1,5 Tore“:

Bochum erzielte in 43 Prozent der diesjährigen Heimspiele Über 1,5 Tore.

Werder holte die wenigsten Auswärtspunkte der Bundesliga (2) und kassierte in 71 Prozent der Gastauftritte Über 1,5 Gegentore.

Der VfL erzielte in den letzten 13 Bundesliga-Heimspielen immer ein Tor. Längere Serien haben aktuell nur Bayern (64) und Leverkusen (16).

Bochum vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Der VfL Bochum gewann nur eines der letzten 20 Pflichtspiele gegen den SVW (4U, 15N) und wird dennoch mit Quoten bis 2,20 als Favorit gehandelt. Wie ist das möglich?

Entscheidend ist der Austragungsort. Werder hat in der Ferne ein negatives Torverhältnis (-8) und nur zwei Punkte aus sieben Auswärtsspielen geholt - die schwächste Auswärtsbilanz der Grün-Weißen seit 46 Jahren! Unter diesen Umständen halten wir Wettquoten von 3,10 und 3,20 für eine passende Einschätzung. Favorisiert ihr trotz dieser Ausbeute den SVW, solltet ihr unbedingt eine Freiwette spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Werder Bremen Prognose: Typische SVW-Defensive

In der Geschichte des SV Werder Bremen war kaum eine Mannschaft für ihre starke Defensive bekannt. Dieses Jahr bildet das Team von Ole Werner keine Ausnahme. Bremen kassierte bislang 1,9 Gegentore pro Spieltag.

Zu Hause (15 Tore) können Marvin Ducksch und seine Kameraden oftmals mit eigenen Treffern eine Niederlage verhindern. Auswärts hingegen reichte es in sieben Auftritten nur zu acht Treffern.

Damit ist es rein rechnerisch kaum möglich, die durchschnittlichen 2,3 Gegentore pro Gastauftritt auszugleichen. Stattdessen verloren die Grün-Weißen fünf ihrer sieben Auswärtsspiele (0,29 Punkte pro Auswärtsspiel) und ließen in 71 Prozent ihrer Partien außerhalb des Weserstadions Über 1,5 Gegentore zu.

Bereits seit letztem Jahr sind die Spieltage außerhalb der heimischen Spielstätte selten von Erfolg gekrönt. Werder gewann nur eines seiner letzten 15 Bundesliga-Auswärtsspiele und kassierte dabei jeweils mindestens ein Gegentor.

Bochum - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:0 Vitesse (H), 2:1 Groningen (H), 0:4 Leverkusen (A), 3:0 Union Berlin (H), 1:3 Hoffenheim (A).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:3 Braunschweig (A), 1:1 RB Leipzig (H), 2:2 Gladbach (A), 2:0 Augsburg (H), 0:2 VfB Stuttgart (A).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Werder Bremen: 0:3 (A), 0:2 (H), 2:3 (A), 1:4 (H), 2:3 (A).

Obendrein lehrte die Bochumer Offensive der Konkurrenz in den letzten Heimspielen das Fürchten. Der VfL traf in seinen vergangenen beiden Heimspielen jeweils dreifach und hat in jedem der letzten 13 Bundesliga-Heimspiele getroffen. Eine längere Serie haben aktuell nur Bayern (64) und Leverkusen (16).

Ebenso relevant ist die aktuelle Form der Hausherren. Bochum feierte zum Abschluss des Jahres zwei Heimsiege in Folge. Des Weiteren überraschte die Truppe von Thomas Letsch mit Über 1,5 Toren in 43 Prozent der Heimspiele.

Des Weiteren zählte der VfL in der jüngeren Vergangenheit zu den besten Startern aus der Winterpause. Bochum gewann in den letzten fünf Jahren jeweils sein erstes Bundesliga-Spiel nach der Winterpause.

Setzen die Spieler von Thomas Letsch diese Serie fort, gibt es fantastische Quoten zu spielen. Betano beispielsweise vergibt für einen Heimsieg der Bochumer eine Quote von 2,15. Dieselbe Quote findet ihr in der Betano App.

Unser Bochum - Werder Bremen Tipp: Bochum Über 1,5 Tore

Werder verzichtete in den letzten 15 Bundesliga-Auswärtsspielen auf eine weiße Weste und machte bei der Generalprobe gegen Eintracht Braunschweig (1:3) ebenfalls keinen guten Eindruck im Defensivverbund. Bochum wiederum erzielte in beiden Testspielen (Groningen, Vitesse) jeweils Über 1,5 Tore und wirkte startklar.