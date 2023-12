Bochum - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 02.12.2023

Unser Bochum - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.12.2023 lautet: Seit vier Spieltagen ist der VfL Bochum ungeschlagen, auf einen Heimsieg warten die Hausherren als einziges Team weiterhin. Wolfsburg verlor die letzten fünf Gastspiele allesamt. Unser Wett Tipp heute ist unabhängig vom Sieger.

Nach fünf Niederlagen in Folge war der VfL Wolfsburg am letzten Spieltag mal wieder mit einem Sieg an der Reihe. Etwas glücklich (0,96:2,77 xG) gewannen die Niedersachsen ihr Heimspiel gegen RB Leipzig (2:1). Kämpferisch war den Wölfen wenig vorzuwerfen, spielerisch blieben die Fragezeichen. Zu Gast in Bochum wollen die Wölfe nach fünf Bundesliga-Auswärtsniederlagen in Serie endlich wieder punkten. Dabei ist Vorsicht geboten: Bochum ist seit vier Spieltagen ungeschlagen.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,20 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Bochum vs Wolfsburg auf „Unter 2,5 Tore“:

Nur 4 Mannschaften ließen auswärts pro Spiel weniger Schüsse gegen sich zu als der VfL Wolfsburg (13).

Seit dem 7. Spieltag kassierten nur Bayern (3) und Leverkusen (4) weniger Gegentore als Bochum (6).

Bochum (0,9 Tore pro Spiel) und Wolfsburg (1,4 Tore pro Spiel) fehlt der konstante Erfolg im Angriff.

Bochum vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Als einziges Bundesliga-Team wartet die Mannschaft von Thomas Letsch noch auf ihren ersten Heimsieg dieser Saison. Die Siegquoten für einen Dreier gegen die Wölfe liegen zwischen 2,60 und 2,70.

Im Vorfeld einen Sieger auszumachen fällt schwer. Wolfsburg holte in der Ferne nur drei Punkte (1S, 5N). Somit liegen die Quoten für einen Auswärtssieg im Dunstkreis der Gastgeber. Gewinnen die Kovac-Schützlinge ihr zweites Gastspiel, könnt ihr das 2,57-Fache eures Einsatzes gewinnen. Einen Sportwetten Einzahlungsbonus würden wir eher in eine Maximalquote von 3,68 für eine Punkteteilung investieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Wolfsburg Prognose: Positive Tendenzen in der Abwehr

Die Auftaktniederlage gegen den VfB Stuttgart (0:5) stellt die anfänglichen Schwierigkeiten in der Bochumer Defensive eindrucksvoll zur Schau. Am fünften Spieltag gab es eine weitere derbe 0:7-Klatsche gegen Bayern.

Der siebte Spieltag wirkt im Nachhinein wie ein Wendepunkt für den VfL Bochum. Seither kassierten nur Bayern (3) und Leverkusen (4) weniger Gegentreffer als die Letsch-Elf (6). Zudem sind die Hausherren das einzige Team im deutschen Oberhaus, das zwei torlose Begegnungen vorweisen kann.

Seit vier Spieltagen sind die Bochumer ohne Niederlage, auf einen Heimsieg warten sie dennoch als einzige Mannschaft der Bundesliga. Das liegt vor allem an der harmlosen Offensive. Top-Torschütze Takuma Asano (4) und seine Kollegen verwandelten pro Partie bisher nur 4,5 Prozent ihrer 4,5 Schüsse aufs gegnerische Tor. Weniger effizient sind nur die Kölner (4,1 Prozent).

Die Gäste aus Niedersachsen schwimmen aktuell in einer Negativserie von fünf Auswärtsniederlagen in Folge. Gleichzeitig ließ die Defensive der Wölfe in der Ferne nur 13 Schüsse pro Spiel zu - Platz 5 im Ligavergleich.

Bochum - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:0 Heidenheim (A), 1:1 Köln (H), 2:1 Darmstadt (A), 2:2 Mainz (H), 1:2 Freiburg (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:1 RB Leipzig (H), 0:4 Gladbach (A), 2:2 Bremen (H), 1:0 RB Leipzig (H), 2:3 Augsburg (A).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Wolfsburg: 1:5 (H), 0:4 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 3:1 (H).

Des Weiteren sprechen Wolfsburgs durchwachsene Offensiv-Leistungen der vergangenen Wochen für eine torarme Partie. In drei der vergangenen vier Pflichtspiele blieben die Kovac-Schützlinge unter einem erwartbaren Treffer.

Durchschnittlich erzielten die Niedersachsen an den ersten zwölf Spieltagen 1,4 Treffer pro Partie (12.). Bochum zeigte sich noch ungefährlicher und erzielte im Schnitt weniger als einen Treffer pro Begegnung (0,9).

Abgesehen von einer Torwette bietet sich ein Unentschieden in diesem Duell an. Bochum teilte bisher häufiger als jeder andere Bundesligist die Punkte (7). Zuletzt waren es drei Remis aus den vergangenen vier Ligaspielen. Mit dieser Idee im Hinterkopf empfiehlt sich der Buchmacher Interwetten, der aktuell diesen Interwetten Bonus anbietet. Eine Punkteteilung führt dort zu einer Quote von 3,60.

Unser Bochum - Wolfsburg Tipp: Unter 2,5 Tore

Genau 60 Prozent der Bochumer Heimspiele endeten mit Unter 2,5 Toren in der Partie. Zuletzt pfiffen die Schiedsrichter zwei Partien in Folge mit weniger als 2,5 Toren im Spiel ab. Wir erwarten eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften vorrangig auf defensive Stabilität bedacht sind.