Bochum - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Bochum - Wolfsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.04.2023 lautet: Da die Wölfe in der Rückrunde sehr wechselhafte Leistungen zeigen, dürfen sich die Hausherren am Samstag in einem engen und vermutlich torarmen Spiel durchaus etwas ausrechnen.

Am 29. Spieltag der Saison 2022/23 kommt es in der Bundesliga zum Duell der beiden VfLs. Während Bochum weiter um den Ligaverbleib kämpft, will Wolfsburg im Endspurt noch ein Ticket fürs internationale Geschäft lösen. Beide Teams stehen etwas überraschend in der Rückrundentabelle mit elf Punkten aus elf Spielen gleichauf. Für die Buchmacher haben am Samstag ab 15:30 Uhr die Gäste aus Niedersachsen etwas die Nase vorne. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,94 bei Chillybets für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Bochum vs Wolfsburg auf „Unter 2,5 Tore“:

In den letzten 6 Spielen von Bochum wurde der Wert „2,5 Tore“ nur einmal überschritten

Wolfsburg erzielte in den letzten 5 Spielen gerade mal 4 Treffer

In den jüngsten 6 Aufeinandertreffen der beiden VfLs fielen lediglich 2 Mal mehr als 2 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Bochum hat nach 28 Spieltagen drei Punkte Polster auf die Abstiegszone. Wolfsburg darf sich hingegen mit vier Zählern Rückstand auf Rang 6 noch Hoffnung aufs internationale Geschäft machen.

Daraus ergibt sich aus Sicht der besten Bookies ein recht klares Bild. Die Gäste sind bei der Bochum vs. Wolfsburg Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,31 favorisiert. Auf der Gegenseite sind aber auch die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 3,07 nicht chancenlos.

Bochum vs Wolfsburg Prognose: Können die Wölfe die gute Auswärtsbilanz ausbauen?

Nach der bitteren Heimpleite gegen Schlusslicht Schalke Anfang März ließ sich Bochum nicht hängen und antwortete mit drei Partien ohne Niederlage. Am vorletzten Spieltag musste der VfL mit dem 2:3 gegen den VfB Stuttgart erneut eine Niederlage im eigenen Stadion gegen einen Tabellenletzten hinnehmen. Doch am Sonntag An der Alten Försterei zeigte die Mannschaft von Thomas Letsch, wie gut sie diesen Rückschlag verkraftet hat.

Die Blau-Weißen standen zu Gast bei Union Berlin sehr kompakt, ließen kaum Chancen zu und zeigten eines der besten Auswärtsspiele dieser Saison. Natürlich spielte dem Ruhrverein nach gut einer Stunde der Platzverweis gegen Jaeckel ebenso in die Karten. So kassierte der VfL an den vergangenen fünf Spieltagen lediglich eine Niederlage. Davor hatte es fünf Pflichtspiel-Pleiten am Stück gesetzt. Sechs der acht Saisonsiege feierte Bochum vor den eigenen Fans.

Die Verantwortlichen von Wolfsburg bekräftigten vor dem Duell um einen Europapokal-Platz am Sonntag daheim gegen Leverkusen nochmal, dass man sich Platz 7 zum Ziel gesetzt habe. Dieser dürfte unter Umständen fürs internationale Geschäft in der kommenden Saison reichen. Gegen die Werkself setzte Coach Niko Kovac seit längerem mal wieder auf die Dreier-/Fünferkette.

So standen die Hausherren defensiv auch recht stabil. Da die Wölfe in der Rückrunde mit elf Treffern in elf Spielen jedoch eine gewisse Ladehemmung haben, reichte es am Ende aber nur zu einem torlosen Remis. So stehen bei den Niedersachsen gerade mal zwei Siege aus den jüngsten zwölf Pflichtspielen in der Bilanz. Wolfsburg bleibt aber immerhin das viertbeste Auswärtsteam der Bundesliga, hinter den Bayern, dem BVB und Freiburg.

Bochum - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:1 Union Berlin (A), 2:3 VfB Stuttgart (H), 1:1 Eintracht Frankfurt (A), 1:0 RB Leipzig (H), 2:0 Köln (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:0 Leverkusen (H), 0:2 Gladbach (A), 2:2 Augsburg (H), 1:0 VfB Stuttgart (A), 1:1 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Wolfsburg: 0:4 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 3:1 (H), 1:4 (A)

Nach 30 Pflichtspielen liegt Bochum im direkten Vergleich mit 14 zu zwölf Siegen knapp vorne. An der Castroper Straße konnten die Wölfe auch nur in zwei von 15 Gastspielen alle Punkte mit nach Hause nehmen. Der letzte Auswärtserfolg der Niedersachsen bei den Blau-Weißen stammt aus dem Oktober 2006.

Bei den jüngsten vier Reisen zum Ruhrverein gab es zwei Remis und zwei Niederlagen für Wolfsburg. Das Hinspiel in dieser Saison ging in der Volkswagen-Arena aber klar mit 4:0 an die Hausherren. Seit acht Vergleichen gab es bei dieser Paarung keinen Auswärtssieg mehr. Die jüngsten vier Partien endeten mit einem Erfolg der Heimmannschaft.

Unser Bochum - Wolfsburg Tipp: Unter 2,5 Tore

Da beide Teams zuletzt recht wechselhafte Leistungen zeigten, fällt uns ein 1x2-Tipp hier schwer. Auf der einen Seite werden die Wölfe wohl wieder auf ihre stabile Defensive setzen, was allerdings zu oft zulasten des Angriffsspiels geht. Weil es zudem in den letzten Spielen der Bochumer auch selten wirklich viele Treffer zu sehen gab, rechnen wir am Samstag erneut mit einer torarmen Partie.