Bodö/Glimt – Ajax Amsterdam Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser Bodö/Glimt - Ajax Amsterdam Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 22.02.2024 lautet: Dank zwei später Tore erkämpften die Holländer im Hinspiel zumindest ein Remis. Unser Wett Tipp heute zielt beim erneuten Kräftemessen auf keinen klaren Favoriten ab.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,75 bei Tipwin .

Darum tippen wir bei Bodö/Glimt vs Ajax Amsterdam auf „DC X2 & Über 1,5 Tore“:

Bodö/Glimt vs Ajax Amsterdam Quoten Analyse:

Nach dem 2:2 im Hinspiel deutet vieles auch im Rückspiel auf eine torreiche Angelegenheit hin. Eine Quote von durchschnittlich 1,45 für drei oder mehr Tore untermauert in der Tipwin App diese Tatsache.

Bodö/Glimt vs. Ajax Amsterdam Prognose: Muss Ajax auch in der Conference League die Zelte abbauen?

Auf internationaler Ebene standen die Schützlinge von Trainer Kjetil Knutsen, der bereits seit Anfang 2018 an der Seitenlinie agiert, ihren Mann und spielten in der UEFA Conference League eine starke Vorrunde. Mit zehn erbeuteten Punkten sprang hinter Brügge der zweite Tabellenplatz heraus. Besiktas Istanbul und Lugano konnten hinter sich gelassen werden.

Dennoch ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass in Norwegen derzeit Winterpause herrscht. Die neue Saison startet erst Anfang April. Der Knutsen-Elf mangelt es schlichtweg an Spielpraxis. Darüber hinaus wurde nur eines der letzten drei Duelle gewonnen. Dem 4:0 im Freundschaftsspiel gegen Malmö stehen auf der anderen Seite ein Remis mit Ajax sowie eine Pleite im Testspiel gegen Sparta Prag (0:2) gegenüber.