Bolivien - Argentinien Tipp, Prognose, Quoten | 12.09.2023

Unser Bolivien - Argentinien Tipp zum WM Quali Spiel am 12.09.2023 lautet: Auch die Bolivianer werden den Siegeszug der Gauchos nicht stoppen.

Weltmeister Argentinien ist erfolgreich in die Qualifikation zur WM 2026 gestartet. Der nächste Gegner Bolivien erlebte dagegen eine ordentliche Abreibung und geriet zum Auftakt in Brasilien klar unter die Räder. Die Vorzeichen für das Duell am Dienstagabend sind damit eindeutig.

Wir sehen die Argentinier in der deutlichen Favoritenrolle und gehen stark davon aus, dass sie auch ihr zweites Qualifikationsspiel erfolgreich bestreiten werden. Daher entscheiden wir uns für die Wette „Sieg Argentinien“ mit einer Quote von 1,52 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Bolivien vs Argentinien auf „Sieg Argentinien“:

Bolivien verlor zum Auftakt der WM-Qualifikation mit 1:5 in Brasilien.

Argentinien hat die letzten 11 Länderspiele alle für sich entschieden.

Die Gauchos gewannen 7 der letzten 8 direkten Duelle.

Bolivien vs Argentinien Quoten Analyse:

Von der Quotenverteilung für dieses Match bin ich ein wenig überrascht - und zwar im positiven Sinne. Denn die Quoten für Wetten auf den Auswärtssieg knacken die Marke von 1,50, wenn auch nicht bei allen Anbietern. Spitzenreiter mit einer 1,52 ist der von uns getestete Buchmacher Bwin. Die Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg erreichen Werte bis 7,00.

Die Bwin Anmeldung ist dabei sehr simpel. Einmal dort registriert, lassen sich viele weitere Wettoptionen auswählen. Für den Tipp darauf, dass beide Teams treffen, gibt es Quoten bis 1,95. Die Gegenwette ist mit Werten bis zu 1,82 geringer quotiert. Interessant: Für das Over 2,5, also mindestens drei Tore im Spiel, gibt es Wettquoten von höchstens 1,78.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bolivien vs Argentinien Prognose: Gauchos nehmen das Heft in die Hand

In der Qualifikation zur WM 2022 belegte Bolivien mit nur 15 Punkten aus 18 Partien den vorletzten Platz. Zum Abschluss dieser Quali hatte La Verde die letzten vier Qualifikationsspiele alle verloren. In der Quali zur WM 2026 knüpften die Bolivianer an diese Negativserie nun an.

Im brasilianischen Belem unterlagen sie der Selecao klar mit 1:5. Den Ehrentreffer erzielten die Grünen in der 78. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4. Bolivien kam gerade einmal auf 20 Prozent Ballbesitz und gab lediglich vier Schüsse auf den Kasten Brasiliens ab. Mit der Pleite setzte sich der überhaupt schwache Trend Boliviens fort.

Die Mannschaft von Trainer Gustavo Costas hat nur eines der letzten zwölf Länderspiele seit Ende Januar 2022 gewonnen. Von den anderen elf hat sie satte zehn verloren. Die beiden nicht verlorenen Duelle waren die mit Saudi Arabien (2:1) und Chile (0:0). Beide waren Freundschaftsspiele.

In sieben der erwähnten letzten zwölf Partien schossen die Bolivianer noch nicht einmal ein Tor. Was Mut macht: Bolivien spielt im heimischen La Paz in einem Stadion auf einer Höhe von 3.637 Metern. Es ist eines der höchstgelegenen Stadien der Welt. Nicht alle Teams kommen damit zurecht. In der Quali zur WM 2022 holte Bolivien 13 der 15 Punkte zu Hause.

Bolivien - Argentinien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bolivien: 1:5 Brasilien (A), 1:2 Panama (N), 0:0 Chile (N), 0:1 Ecuador (N), 2:1 Saudi Arabien (A)

Letzte 5 Spiele Argentinien: 1:0 Ecuador (H), 2:0 Indonesien (A), 2:0 Australien (N), 7:0 Curacao (H), 2:0 Panama (H)

Letzte 5 Spiele Bolivien vs. Argentinien: 0:3 (A), 1:4 (N), 1:2 (H), 2:0 (H), 0:3 (N)

Die Argentinier sind zwar mit einem Dreier in die WM-Qualifikation gestartet, allerdings bedurfte es eines Freistoßtreffers von Lionel Messi, um im eigenen Land die Gäste von Ecuador mit 1:0 zu bezwingen. Der Treffer fiel zudem erst in der 78. Minute. Da ist also noch Luft nach oben, wobei das Meckern auf ganz hohem Niveau ist. Denn mit dem Erfolg über die Ecuadorianer haben die Gauchos auch ihr elftes Länderspiel in Folge gewonnen (zwei davon im Elfmeterschießen bei der WM 2022). Weiter zurückblickend hat die Albiceleste 16 ihrer letzten 17 Partien für sich entschieden und nur das Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft gegen Saudi Arabien mit 1:2 in den Sand gesetzt.

In den letzten fünf Länderspielen kassierten Messi und Co. noch nicht einmal einen Gegentreffer. Messi selbst war nun in zwölf der letzten 13 Spiele für Land und Verein direkt an Toren beteiligt. In diesen letzten 13 Matches sammelte er unglaubliche 18 Scorerpunkte. Am Dienstag liegt trotz der etwas ungewöhnlichen Spielstätte ein Auswärtssieg nahe.

Jedenfalls haben die Argentinier sieben der letzten acht direkten Duelle gewonnen und die letzten drei in Serie. Bei diesen letzten drei Erfolgen trafen die Gauchos auch immer mindestens doppelt. Sie haben überhaupt nur eines der letzten elf Aufeinandertreffen verloren. Aber: Von den letzten vier Duellen in Bolivien hat Argentinien nur eines gewonnen und zwei verloren.

Unser Bolivien - Argentinien Tipp: Sieg Argentinien

Dass der Underdog zu Hause spielt, ist bei der Bolivien Argentinien Prognose sicherlich nicht zu vernachlässigen. In der Quali zur WM 2022 holten die Grünen knapp 87 Prozent ihrer Punkte daheim. Gegen die Gauchos hatten sie allerdings verloren. Die Gäste haben zudem aktuell ohnehin einen unfassbaren Lauf. Alles in allem spricht sehr viel für einen Auswärts-Dreier und solange die Quoten für Wetten auf Auswärtssieg über der Marke von 1,50 liegen, ist der entsprechende Tipp absolut empfehlenswert.