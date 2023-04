Bologna - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Bologna - AC Milan Tipp zum Serie A Spiel am 15.04.2023 lautet: Die Veltri kämpfen im Liga-Endspurt noch um die Teilnahme am Europapokal. Daheim gegen Milan ist ein enges Spiel mit wenigen Toren zu erwarten.

Nach 18 Jahren gab es in der Champions League mal wieder ein rein italienisches Duell. Im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch setzte sich AC Milan daheim gegen Neapel mit 1:0 durch. Bevor sich beide Vereine in der kommenden Woche zum Rückspiel im Stadio Diego Armando Maradona treffen, steht am Wochenende der Liga-Alltag an. Die Rossoneri sind am Samstagnachmittag zu Gast beim formstarken Bologna FC. Die Buchmacher schlagen sich hier etwas mehr auf die Seite der Gäste. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,60 bei Happybet für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Bologna vs AC Milan auf „Unter 2,5 Tore“:

Bologna hat die zweitbeste Abwehr der Rückrunde

Milan ist seit 3 Spielen ohne Gegentor

In den letzten 2 Duellen zwischen beiden Vereinen fielen insgesamt nur 2 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bologna vs AC Milan Quoten Analyse:

Bologna hat noch zwei Plätze und fünf Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang. AC Milan wäre nach jetzigem Stand in der Serie A auch in der kommenden Saison für die Champions League qualifiziert.

Das Polster auf Rang 5 beträgt aber nur einen Zähler. Bei der Bologna vs AC Milan Prognose sind die Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 2,35 die Favoriten. Auf der Gegenseite sind die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 3,30 die leichten Außenseiter.

Bologna vs AC Milan Prognose: Zeigt die Formkurve beim BFC weiter nach oben?

Seit über 20 Jahren wartet der Bologna FC auf die Rückkehr in den Europapokal. Nach der Hinrunde der laufenden Spielzeit fanden sich die Veltri mit zwölf Punkten Rückstand auf Rang 6 erneut nur im grauen Mittelfeld wieder. Doch in der Rückserie scheint bei der Mannschaft von Coach Thiago Motta der Knoten geplatzt zu sein. Nach 23 Punkten aus den ersten 19 Ligaspielen, hat der BFC in zehn Partien der zweiten Saisonhälfte schon 20 Zähler gesammelt.

Nur Neapel (24), Juve und Lazio (beide 21) haben in der Rückserie bisher besser gepunktet. Seit vier Spielen sind die Rossoblu ungeschlagen. Bologna hat die letzten beiden Serie-A-Spiele ohne Gegentor gewonnen. In den ersten 19 Partien 2022/23 hatte Bologna noch 30 Gegentore kassiert. In den zehn Spielen der Rückrunde musste die Motta-Elf gerade mal sechs Gegentreffer hinnehmen.

In dieser Saison hat der amtierende Serie-A-Meister Milan immer wieder mit krassen Leistungsschwankungen zu kämpfen und lässt dabei wichtige Punkte liegen, so beispielsweise bei den jüngsten Heim-Unentschieden gegen Salernitana (1:1) und Empoli (0:0) oder der Auswärtspleite gegen Udinese (1:3). In den zwei jüngsten Duellen gegen den souveränen Tabellenführer Neapel zeigten die Rossoneri aber ihr wahres Gesicht.

Erst gewann man Anfang April in der Liga mit 4:0 in Neapel. Am Mittwoch kam in der Champions League ein 1:0-Heimerfolg gegen die Partenopei dazu. Die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli tut sich leichter, wenn beide Teams offensiv agieren und sich dadurch Räume bieten. 48 Tore bedeuten die zweitmeisten Treffer in der höchsten italienischen Liga. Allerdings ist der Meister auch seit drei Pflichtspielen ohne Gegentreffer.

Bologna - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 2:0 Atlanta (A), 3:0 Udinese (H), 2:2 Salernitana (A), 0:0 Lazio (H), 0:1 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Neapel (H), 0:0 Empoli (H), 4:0 Neapel (A), 1:3 Udinese (A), 1:1 Salernitana (H)

Letzte 5 Spiele Bologna vs AC Milan: 0:2 (A), 0:0 (A), 2:4 (H), 1:2 (H), 0:2 (A)

Nach 153 Duellen führen die Rossoneri den direkten Vergleich gegen die Veltri mit 73 Siegen zu 38 Niederlagen deutlich an. Auch zu Gast bei den Rossoblu haben die Diavolo mit 29 Erfolgen in 76 Partien, bei 25 Pleiten knapp die Nase vorne. Bologna wartet seit 14 Ligaspielen auf einen Sieg gegen Milan. Die Rossoneri sind sogar schon seit 16 Gastspielen bei den Veltri ohne Niederlage.

Unser Bologna - AC Milan Tipp: Unter 2,5 Tore

Schaut man auf den direkten Vergleich, müssten die Gäste auf jeden Fall etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Doch Bologna spielt bisher eine sehr starke Rückrunde. Zudem kassierten die Veltri in 15 Heimspielen dieser Saison nur drei Niederlagen. AC Milan musste hingegen fünf der sieben Saison-Pleiten in der Fremde hinnehmen. Zudem weiß man nicht, ob die Gäste am Samstag nicht schon mit dem Kopf zu sehr beim CL-Rückspiel sind. Da beide Teams defensiv aktuell ganz gut stehen, erwarten wir ein enges Duell mit wenigen Treffern.