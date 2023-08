Bologna - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 21.08.2023

Unser Bologna - AC Milan Tipp zum Serie A Spiel am 21.08.2023 lautet: Für den AC Milan hat es am Ende der vergangenen Spielzeit zum 4. Platz und der erneuten CL-Qualifikation gereicht. Auswärtsspiele waren jedoch ein Dorn im Auge der Rossoneri.

Aus historischer Perspektive hätten sich die Rossoneri für den Liga-Auftakt kaum einen besseren Gegner als Bologna wünschen können. Seit 15 Begegnungen ist AC Milan gegen die Hausherren ungeschlagen. Allerdings wurden zwei der letzten drei Aufeinandertreffen mit einem Unentschieden abgepfiffen.

Trotz dieser miesen Bilanz gegen die Rossoneri ist Bologna in dieser Partie ein ernstzunehmender Gegner. Thiago Motta und seine Spieler verloren in der vergangenen Spielzeit nur drei der 19 Heimspiele. In diesen ging es oftmals recht torarm zur Sache. Unser Tipp: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,76 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Bologna vs AC Milan auf „Unter 2,5 Tore“:

Bologna hat im letzten Jahr 68 Prozent seiner Heimspiele mit Unter 2,5 Toren beendet.

Bei 37 Prozent ihrer Heimspiele hielten die Windhunde ihren Kasten sauber - die Rossoneri gingen in 26 Prozent ihrer Gastauftritte ohne eigenen Treffer vom Feld.

Die letzten 3 direkten Duelle wurden mit Unter 2,5 Toren beendet.

Bologna vs AC Milan Quoten Analyse:

Erst kürzlich bekam Thiago Motta die Nachricht übermittelt, dass er in Zukunft auf einen seiner wichtigsten Spieler der abgelaufenen Saison verzichten muss. Marko Arnautovic verlässt den Verein für einen zweiten Versuch bei Inter Mailand.

Auf der Gegenseite hat Stefano Pioli mit Sandro Tonali seinen Fixpunkt im zentralen Mittelfeld an Newcastle United verloren. Siegquoten bis 2,02 für einen Dreier der Gäste deuten keine klare Favoritenrolle in diesem Vergleich an. Das gilt ebenso wenig für einen Auftaktsieg der Hausherren, der auch bei den neuen Wettanbietern mit Quoten bis 4,00 ausgestattet ist.

Bologna vs AC Milan Prognose: Torarme Heimspiele der Windhunde

Thiago Motta hat den FC Bologna in der abgelaufenen Spielzeit ins gesicherte Mittelfeld geführt. Dabei waren 49 Gegentore ebenso mittelmäßig (9.) wie 53 erzielte Tore (8.). Auffällig war vor allem die Diskrepanz zwischen den Heimspielen und Gastauftritten der Rossoblu.

In der Ferne gerieten die Windhunde des Öfteren ins Straucheln. Die fehlende Unterstützung des heimischen Publikums führte dazu, dass Bologna 71 Prozent seiner Gegentore in den Auswärtsspielen kassierte.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Motta-Elf nur 29 Prozent ihrer Gegentore im eigenen Stadion zuließ. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen vor heimischer Kulisse wider. Durchschnittlich fielen nur 2,00 Tore pro Heimspiel der Rossoblu, wobei die Gastgeber in 37 Prozent der Partien ohne Gegentor vom Feld gingen.

Am Ende der abgelaufenen Spielzeit blickten die Windhunde auf nur drei Heimniederlagen zurück (19 Spiele). 68 Prozent ihrer Heimspiele blieben bei Unter 2,5 Toren im Spiel.

Bologna - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 2:0 Cesena (H), 0:1 Alkmaar (A), 2:1 Utrecht (A), 2:2 Palermo (H), 3:2 Lecce (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 4:2 Novara (H), 6:5 n.E. Monza (A), 0:1 Barcelona (H), 3:4 n.E. Juventus (A), 2:3 Real Madrid (A).

Letzte 5 Spiele Bologna vs. AC Milan: 1:1 (H), 0:2 (A), 0:0 (A), 2:4 (H), 1:2 (H).

Obwohl Milan die vergangene Saison auf dem vierten Tabellenplatz beenden konnte, gab es eine offensichtliche Schwäche: Auswärtsspiele! Die Rossoneri konnten nur sieben ihrer 19 Gastauftritte siegreich gestalten und blieben in 26 Prozent ihrer Auftritte außerhalb des eigenen Stadions torlos.

Somit sorgten die Diavoli in 47 Prozent ihrer Auswärtsspiele für eine Partie mit Unter 2,5 Toren. Durchschnittlich fielen in den Gastauftritten der Rot-Schwarzen nur 2,42 Tore pro Spiel.

Gegen Bologna sind die Mailänder schon seit 15 Spielen ungeschlagen. Zuletzt waren die Duelle sehr ausgeglichen und torarm: Zwei der letzten drei Aufeinandertreffen endeten mit einem Unentschieden. Hinzu kommt, dass seit drei Begegnungen die Marke von Über 2,5 Toren nicht mehr geknackt wurde.

Die Quoten haben bereits darauf hingedeutet, dass diese Partie auch ohne Sieger enden könnte. Letztes Jahr pfiffen die Schiedsrichter 32 Prozent der Heimspiele von Bologna mit einem 1:1-Unentschieden ab. Bei NEObet könnt ihr zu einer Quote von 3,40 ein Unentschieden spielen.

Unser Bologna - AC Milan Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Mannschaft von Thiago Motta hat in der vergangenen Saison neun von 19 Heimspielen mit einem Unentschieden beendet. Darüber hinaus waren die Windhunde im letzten Duell vor heimischer Kulisse in der Lage, den Rossoneri ein Unentschieden abzutrotzen. Wir erwarten eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams etwas abwartend agieren und für eine Partie mit Unter 2,5 Toren sorgen.