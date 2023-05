Bologna - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser Bologna - AS Rom Tipp zum Serie A- Spiel am 14.05.2023 lautet: Will die Roma über die Liga das Ticket für die Champions League bekommen, muss in diesem Duell ein Dreier her. Gut für die Gäste, dass Bologna fünf Spiele in Folge ohne Sieg blieb.

Thiago Motta hat es sich mit seiner Mannschaft im gesicherten Mittelfeld gemütlich gemacht. Zum Ende dieser Spielzeit lässt die Form der Rossoblu etwas nach.

Den Hausherren gelang seit fünf Ligaspielen kein Dreier mehr, wenngleich die Defensive einige Punkteteilungen ermöglichte. In unserem Tipp setzen wir bei Winamax auf eine „Doppelte Chance X2 & Unter 2,5 Tore“ und freuen uns über eine Quote von 2,00.

Darum tippen wir bei Bologna vs AS Rom auf „Doppelte Chance X2 & Unter 2,5 Tore“:

Bologna gewann zuletzt nur 1 von 5 direkten Duellen.

Im Stadio Renato Dall‘Ara endeten in dieser Saison 71 Prozent der Spiele mit Unter 2,5 Toren.

Nach erwartbaren Toren (6.) sowie erwartbaren Gegentoren (2.) sind die Giallorossi die deutlich bessere Mannschaft (Bologna xG: 12. & xGA: 15.).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bologna vs AS Rom Quoten Analyse:

Thiago Motta hat den FC Bologna frühzeitig in die sicheren Gewässer der Serie A geführt. Aktuell rangieren die Hausherren auf Platz 10, punktgleich mit dem AC Florenz auf Position 8. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre die beste Positionierung seit dem Aufstieg in der Saison 2014/15.

Die Giallorossi sind in der Liga unter Zugzwang und auf drei Zähler gegen die Windhunde angewiesen. Der 1:0-Erfolg im Halbfinale der Europa League sorgt für Rückenwind.

Trotz eines Heimspiels sind die Rossoblu mit Quoten bis zu 3,20 der leichte Außenseiter. Mit Quoten zwischen 2,34 und 2,45 geht die Favoritenrolle an die Gäste aus Rom. Platziert ihr eure Wetten gerne ohne Steuern, haben wir eine passende Übersicht für euch.

Bologna vs AS Rom Prognose: „Ein Zaubertrank für torarme Begegnungen“

Wenn wir uns die Roma unter der Anleitung von Jose Mourinho vor Augen führen, erkennen wir folgendes Bild: Eine höchst disziplinierte Mannschaft gegen den Ball, die brandgefährlich nach eigenen Standards ist. Eine Philosophie, mit der die Giallorossi aktuell nur vier Punkte hinter Rang 4 liegen.

Der Portugiese hat eine Einheit geschaffen, die nach Neapel die wenigsten erwartbaren Gegentore der Liga zulässt (32,55 xGA). Aus dem Spiel heraus hat keine Mannschaft weniger erwartbare Gegentore gesammelt als die Gäste (18,11 xGA).

Dafür sind die Wölfe bereit, einen Teil ihrer eigenen Torgefahr zu opfern. Bisher gelangen den Gästen 28 Tore aus dem Spiel heraus, womit sie in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt sind. Stattdessen sind Standards das Brot und Butter dieser Mannschaft - mit Erfolg. 11 Tore nach ruhenden Bällen sind der drittbeste Wert der Serie A.

Nur selten lässt sich das Publikum der Magischen von vielen Toren in einer Partie verzaubern. Durchschnittlich fielen 2,47 Tore pro Auswärtsspiel. Zuletzt endeten drei Ligaspiele in Folge mit Unter 2,5 Toren, genauso wie drei der vergangenen vier Gastauftritte.

Bologna - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 1:1 Sassuolo (A), 1:3 Empoli (A), 1:1 Juventus (H), 1:2 Hellas Verona (A), 1:1 AC Milan (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 Leverkusen (H), 0:2 Inter (H), 1:1 Monza (A), 1:1 AC Milan (H), 1:3 Atalanta (A).

Letzte 5 Spiele Bologna vs. AS Rom: 0:1 (A), 0:0 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 1:5 (H).

Stück für Stück hat Thiago Motta dem FC Bologna eine Identität nach seinem Geschmack verpasst. Die Hausherren schieben mit vielen Pässen im Ballbesitz eine ruhige Kugel. Ihr Direct Speed, sprich wie viele Meter pro Sekunde überbrücken sie in Ballbesitz das Feld, ist mit 1,32 m/S extrem niedrig (4.) und deutet auf ihre kontrollierte Spielweise hin.

Gleichzeitig ist eine Passrate von 15,1 (Pässe pro Minute in Ballbesitz) ein Top-5 Wert. Die Windhunde gehen kein hohes Risiko ein und das trägt Früchte: Bologna kassierte erst zwei Gegentore nach einem Konter und glänzte in der Rückrunde mit einer Top-5 Defensive.

Der Haken an der Geschichte ist, dass sie dabei regelmäßig ihre Zielstrebigkeit vergessen. So haben nur drei Mannschaften weniger Ballkontakte im gegnerischen Strafraum als die Rossoblu.

Das führt uns zur aktuellen Form der Gastgeber. Bologna ist seit fünf Spielen in Folge sieglos. Im eigenen Stadion fielen im Schnitt nur 2,00 Tore pro Partie, was zu großen Teilen auf die angesprochene Spielweise zurückzuführen ist. Insgesamt endeten 71 Prozent der Auftritte vor heimischer Kulisse mit Unter 2,5 Toren.

Aktuell bietet der Buchmacher Winamax einen Bonus an, den ihr beispielsweise für diese Wette nutzen könnt. Erwartet ihr das fünfte direkte Duell in Folge mit Unter 1,5 Toren in der Partie, könnt ihr bei Winamax eine starke Quote von 2,65 abräumen.

Unser Bologna - AS Rom Tipp: „Doppelte Chance X2 & Unter 2,5 Tore“

Auf die Saison gesehen sammelten die Römer 12 Punkte mehr als die Hausherren.

Zudem blieben die Giallorossi in vier der vorherigen fünf Aufeinandertreffen ohne Niederlage. Da beide Mannschaften zu wenig Toren in ihren Begegnungen neigen, ist das Risiko einer Punkteteilung stets gegeben.