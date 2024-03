Bologna - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 09.03.24

Unser Bologna - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 09.03.2024 lautet: Es ist das Top-Spiel der aktuell formstärksten Teams Italiens. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir daher mit Toren auf beiden Seiten.

Am Samstag kommt es im Stadio Renato Dall‘Ara zum Topspiel des 28. Spieltags in der Serie A, wenn der Vierte Bologna auf Tabellenführer Inter Mailand trifft. Während die Gäste schon quasi im Zieleinlauf in Richtung Scudetto sind, geht es für die Rossoblu um nicht weniger als die Qualifikation für die Champions League.

Diese sahen auch in den letzten direkten Duellen mit den Nerazzurri ziemlich gut aus, weshalb wir ihnen zu Hause etwas zutrauen. Allen voran einen Treffer sollten die Gastgeber zustande bringen, den wir allerdings auch von Inter erwarten. Entsprechend lautet unser Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,85 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Bologna vs Inter Mailand auf „Beide Teams treffen“:

Bologna hat die letzten 6 Serie A-Spiele alle gewonnen.

Inter Mailand hat die letzten 12 Pflichtspiele alle für sich entschieden.

Bologna erzielte in den letzten 9 Serie-A-Partien immer mindestens ein Tor.



Bologna vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Wenn man nur auf die Paarung blickt, dann sollte die Quotenverteilung nicht überraschen. Wenn man aber die letzten Ergebnisse der beiden Kontrahenten kennt, dann wird man die Quoten für Wetten auf Heimsieg vielleicht als etwas hoch erachten. Diese liegen nämlich in der Spitze bei 3,80.

Mit einem erfolgreichen Tipp auf Inter kann man seinen Wetteinsatz hingegen ungefähr „nur“ verdoppeln. Selbst die „Doppelte Chance 1X“ wirft noch sehr ordentliche Werte bis 1,75 ab. Vorne mit dabei bei den Höchstquoten ist mal wieder der Bookie Bwin. Wer noch kein Konto hat, erhält in unserem Ratgeber zur Bwin Registrierung eine entsprechende Hilfestellung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bologna vs Inter Mailand Prognose: Top-Spiel, das hält, was es verspricht

Der Traum von der Champions League nimmt für den FC Bologna immer konkretere Formen an. Am vergangenen Wochenende gewannen die Rossoblu das wichtige 6-Punkte-Spiel bei Atalanta Bergamo mit 2:1 und festigten damit ihren 4. Platz. Der Vorsprung auf die Bergamasken beträgt jetzt fünf Zähler, jener auf AS Rom nach wie vor vier Punkte.

Für Bologna war es gleichzeitig das sechste gewonnene Liga-Spiel in Folge. Bei all diesen letzten sechs Erfolgen konnten die Felsinei mindestens doppelt treffen. Überhaupt schafften sie es in ihren letzten neun Serie-A-Partien immer auf die Anzeigetafel. Der Erfolgslauf soll nun auch am Samstag weitergehen.

Zu Hause kommt Bologna auf eine 11-2-1-Bilanz bei 26:7 Toren und stellt damit hinter dem kommenden Gegner das zweitbeste Heimteam des italienischen Oberhauses. Die einzige Heimpleite gab es direkt am ersten Spieltag gegen Inters Stadtrivalen AC Milan. Heißt: Seit 13 Serie-A-Heimspielen sind die Rot-Blauen ungeschlagen.

Die letzten beiden Heim-Duelle mit Inter Mailand in der Serie A konnte Bologna jeweils knapp für sich entscheiden, nachdem der Klub keine der letzten 16 Heim-Begegnungen mit den Nerazzurri zuvor gewonnen hatte. Aktuell sind die Gastgeber seit drei Pflichtspiel-Duellen mit den Mailändern ungeschlagen (2S, 1U).

Bologna - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 2:1 Atalanta (A), 2:0 Hellas Verona (H), 2:1 Lazio Rom (A), 2:0 Fiorentina (H), 4:0 Lecce (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:1 FC Genua (H), 4:0 Atalanta (H), 4:0 Lecce (A), 1:0 Atletico Madrid (H), 4:0 Salernitana (H)

Letzte 5 Spiele Bologna vs Inter Mailand: 0:0, 2:1 n.V. (A), 2:2 (A), 1:0 (H), 1:6 (A), 2:1 (H)



Im letzten Aufeinandertreffen Mitte Dezember 2023 verloir Inter im Achtelfinale der Coppa Italia daheim mit 1:2 nach Verlängerung und hat damit noch eine Rechnung offen. Für die Nerazzurri war das eine von nur zwei Niederlagen in allen bisherigen 37 Pflichtspielen in dieser Saison (30S, 6U)! Es war auch die bisher letzte. Keines der letzten 14 Pflichtspiele haben die Mailänder verloren (13S, 1U). Ihre letzten zwölf Partien gewannen sie in Folge. Mit 15 Punkten Vorsprung auf Juventus führen sie das Tableau in der Serie A elf Spieltage vor dem Saisonende komfortabel an. Der Scudetto ist wohl nur noch Formsache.

Auch in Sachen (Gegen-)Tore ist Inter Mailand das Maß aller Dinge. Mit 69 Treffern stellt man die mit Abstand beste Offensive. Die zweitmeisten Tore hat AS Rom mit „nur“ 52. Auf der anderen Seite kassierte der Spitzenreiter erst 13 Gegentreffer. In acht seiner letzten zehn Pflichtspiele hielt er seinen eigenen Kasten sauber. Von den letzten fünf direkten Duellen mit Bologna gewannen die Mailänder aber nur eines. Insofern haben trotz der bärenstarken Form der Gäste Wetten in Richtung der Gastgeber für uns Value. Der Tipp „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zum Beispiel bringt aktuell eine Quote von circa 2,75. Spielt man ihn als Freebet, kann man absolut nichts falsch machen.

Unser Bologna - Inter Mailand Tipp: „Beide Teams treffen“

Dem Namen nach sind die Gäste hier der Favorit. Aber diese konnten beide Heimduelle mit Bologna in dieser Saison nicht gewinnen und haben auch das letzte Gastspiel dort verloren. Deshalb und auch weil die Gastgeber aktuell selbst einen starken Lauf haben, ist in dieser Partie für uns alles möglich. Nach den letzten Ergebnissen scheint zumindest eines vermeintlich sicher: Es wird Tore auf beiden Seiten geben!