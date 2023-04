Bologna - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser Bologna - Juventus Tipp zum Serie-A-Spiel am 30.04.2023 lautet: Zwei der besten fünf Mannschaften der Rückrunde treten am kommenden Sonntag gegeneinander an. Defensive Stabilität genießt in dieser Partie oberste Priorität.

Seit vier Pflichtspielen wartet der italienische Rekordmeister auf einen Sieg. Defensiv lässt das Team von Massimiliano Allegri weiterhin wenig anbrennen. Offensiv blieb die Alte Dame zuletzt äußerst blass. Kommenden Sonntag gastiert Juve bei der drittbesten Defensive der Rückrunde und könnte erneut ohne Treffer vom Feld gehen. Da beide Mannschaften von ihrer starken Defensive profitieren, setzen wir darauf, dass nur ein Team ein Tor erzielen wird. Bet3000 verteilt für diese Wette eine Quote von 1,75.

Darum tippen wir bei Bologna vs Juventus auf „Beide Teams treffen: Nein“:

In 80 Prozent der bisherigen Auswärtsspiele von Juventus erzielte nur eine Mannschaft ein Tor.

Bologna hat die drittbeste Abwehr der Rückrunde (9) - Juve sogar die drittbeste der gesamten Saison (26).

Im Stadio Renato Dall‘Ara jubelte in fünf der vorherigen sechs direkten Duelle nur eine Mannschaft.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bologna vs Juventus Quoten Analyse:

In der zweiten Saisonhälfte liegen beide Mannschaften mit 21 Punkten nach 12 Spielen gleichauf. Nach 30 Gegentoren in 19 Spielen, hielt Bologna seine Gegner in 12 Partien der Rückrunde bei neun Treffern und startete durch.

Juve setzt ebenfalls auf eine disziplinierte Defensive und hat die drittbeste Hintermannschaft der Liga im Gepäck. Zuletzt blieben auf beiden Seiten die Ergebnisse aus: Juve wartet seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg - die Windhunde blieben in den vergangenen zwei Begegnungen ohne Erfolg.

Den Buchmachern mit deutscher Lizenz bereitet die Negativserie der Gäste nicht allzu viele Sorgen. Die Alte Dame geht mit Wettquoten bis zu 2,26 als Favorit in den Vergleich. Für einen Dreier der Hausherren bekommt ihr Quoten zwischen 3,40 und 3,65 geboten.

Bologna vs Juventus Prognose: „Die Defensive hat Vorrang“

Juve spielt nicht den Fußball, den Zuschauer von einer vermeintlichen Spitzenmannschaft erwarten. Die Alte Dame begnügt sich durchschnittlich mit 49 Prozent Ballbesitz und vertraut auf die Fähigkeiten im Defensivverbund.

Zu weiten Teilen der Saison war dieser Ansatz mit großem Erfolg geprägt. Juve hat die drittbeste Abwehr der Serie A (26 Gegentore) und sammelte im Schnitt 1,90 Punkte pro Partie.

Auswärts kommt ihr defensiver Ansatz besonders zum Tragen. Treten die Turiner als Gast auf, nehmen sie eine passive Rolle ein. Eine Spielweise, die in ihren Auswärtsspielen zu 1,73 Toren pro Spiel führt. Dabei konnte die Allegri-Elf in 80 Prozent ihrer Gastauftritte ein Gegentor verhindern.

Das Angriffsspiel der Turiner basiert zu großen Teilen auf der Gefahr nach Standards. Insgesamt 16 Treffer gelangen den Gästen nach ruhenden Bällen - Bestwert in der Serie A. Zuletzt stieß die biedere Spielweise an ihre Grenzen: Juve wartet seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg - drei dieser vier Begegnungen endeten ohne ein eigenes Tor.

Bologna - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 1:2 Hellas Verona (A), 1:1 Milan (H), 2:0 Atalanta (A), 3:0 Udinese (H), 2:2 Salernitana (A).

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:1 Inter (A), 0:1 Neapel (H), 1:1 Sporting Lissabon (A), 0:1 Sassuolo (A); 1:0 Sporting Lissabon (H).

Letzte 5 Spiele Bologna vs. Juventus: 0:3 (A), 1:1 (A), 0:2 (H), 1:4 (H), 0:2 (A)

Im Laufe der Saison stabilisierte sich die Defensive der Gastgeber. Besonders in der zweiten Saisonhälfte trug dieser Ansatz Früchte: Bologna liegt auf dem 4. Platz der Rückrunde und kassierte nur neun Gegentreffer (3.).

Zu Hause brannte zuletzt kaum etwas an. Die Motta-Elf hielt in drei der vergangenen vier Heimspiele den eigenen Kasten sauber. Über die gesamte Saison gesehen gingen die Windhunde in ihrer Rolle als Gastgeber auf und behielten zu 50 Prozent eine weiße Weste.

Gehen wir genauer auf die vorherigen Aufeinandertreffen ein, finden wir mehrere Partien, in denen nur eine Mannschaft jubeln durfte. Beispielsweise traf in fünf der vorherigen sechs Duelle im Stadio Renato Dall‘Ara nur eine der beiden Mannschaften. Ortsunabhängig jubelte in vier der vergangenen sechs Vergleiche maximal ein Fanlager.

Aus dem Spiel heraus gehören sowohl die Windhunde (23) als auch die Alte Dame (20) zu den sieben besten Defensiven der Liga. Wechseln wir die Perspektive, finden wir ebenfalls erstaunliches: Laut xG erzielen nur fünf Mannschaften weniger Tore aus dem Spiel heraus als die Rot-Blauen.

Unser Bologna - Juventus Tipp: Beide Mannschaften treffen: Nein.

Viele Tore können wir von diesem Spiel nicht erwarten: Bologna beendete seine bisherigen Heimspiele mit durchschnittlich 2,00 Toren pro Partie und blieb als Gastgeber in drei der vergangenen vier Begegnungen ohne Gegentor. Juve hielt seine Auswärtsspiele bei 1,73 Treffern pro Spiel und verfehlte in seinen zwei vorherigen Partien einen eigenen Treffer. Gleichzeitig hielt der italienische Rekordmeister in 80 Prozent seiner Gastauftritte die Null. Wir erwarten, dass mindestens eines der beiden Teams ohne Tor vom Feld gehen wird.