Bologna - Monza Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2024

Unser Bologna - Monza Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 13.04.2024 lautet: Bologna ist das zweitbeste Heimteam. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Der FC Bologna in der Champions League? Das ist ein Szenario, das immer konkretere Formen annimmt. Sieben Spieltage vor dem Saisonende stehen die Rossoblu auf dem vierten Platz und haben damit die Königsklasse in der eigenen Hand. Im Heimspiel gegen Monza ist ein Dreier fest eingeplant, um den Traum von der CL zu verwirklichen.

Die Gäste reisen etwas gebeutelt ins Stadio Renato Dall‘Ara und stehen im Niemandsland der Tabelle. Wir gehen davon aus, dass Bologna der Favoritenrolle gerecht wird und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Bologna & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,95 bei Betway.

Darum tippen wir bei Bologna vs Monza auf „Sieg Bologna & Über 1,5 Tore“:

Bologna ist mit einer 12-2-2-Bilanz das zweitbeste Heimteam der Serie A.

Monza hat die letzten beiden Liga-Spiele verloren.

6 der letzten 7 Heimspiele Bolognas endeten mit mindestens 2 Toren.

Bologna vs Monza Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen die Gastgeber im klaren Vorteil. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten von höchstens 1,59. Auf der anderen Seite erhält man für einen Tipp auf die Gäste Wettquoten bis 6,00. Selbst die „Doppelte Chance X2″ liefert noch Werte bis 2,42. Noch nicht einmal ein Tor trauen die Bookies dem Gast so recht zu.

Für die Wett-Option „Beide Teams treffen“ knacken die Quoten die Marke von 2,00 leicht. Im Gegenzug bleiben die Wettquoten für den Tipp auf „Über 2,5 Tore“ knapp unter diesem Wert. Solltet ihr euch für die von uns vorgeschlagene Wette entscheiden, dann könnt ihr diese auch ganz bequem über die Betway Sportwetten App platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bologna vs Monza Prognose: Rossoblu dürfen weiter träumen

Sieben Spieltage gilt es für Bologna noch zu überstehen. Aktuell steht der Klub auf dem vierten Platz und hat drei Zähler Vorsprung auf Verfolger AS Rom. Doch nicht nur das: Den bei Punktgleichheit entscheidenden direkten Vergleich mit der Roma haben die Rossoblu gewonnen. Die Champions League ist also realistisch.

Sollte sich der Traum von der Königsklasse letztlich erfüllen, dann haben die Heim-Ergebnisse maßgeblichen Anteil daran. Denn zu Hause hat Bologna zwölf der bisherigen 16 Partien gewonnen (2U, 2N). Es gab nur gegen die beiden führenden Mailänder Klubs Inter und AC Heimpleiten.

Die Heimniederlage gegen die Rossoneri gab es gleich am ersten Spieltag. Heißt: Von den letzten 15 Heimpartien in der Serie A hat Bologna nur noch jene gegen den designierten Meister Inter Mailand knapp mit 0:1 verloren. Von den letzten 14 Pflichtspielen auf heimischem Rasen haben die Felsinei zwölf gewonnen.

In vier der letzten fünf Heimpartien kassierten sie noch nicht einmal ein Gegentor - einzige Ausnahme war das erwähnte 0:1 gegen Inter. Überhaupt behielten die Rot-Blauen an den letzten drei Spieltagen (zweimal auswärts, einmal daheim) jeweils eine Weiße Weste. Mit insgesamt nur 25 Gegentreffern nach 31 Spieltagen stellt Bologna die drittbeste Abwehr in Italiens Eliteliga.

Bologna - Monza Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 0:0 Frosinone (A), 3:0 Salernitana (H), 1:0 Empoli (A), 0:1 Inter Mailand (H), 2:1 Atalanta Bergamo (A)

Letzte 5 Spiele Monza: 2:4 Neapel (H), 0:1 FC Turin (A), 1:0 Cagliari (H), 3:2 FC Genua (A), 1:4 AS Rom (H)

Letzte Spiele Bologna vs Monza: 0:0 (A), 0:1 (H), 2:1 (A)

Nach alldem ließe sich auch über den Tipp „Sieg Bologna zu Null“ nachdenken. Beim Bookie CrazyBuzzer gibt es für diese Alternative eine Quote von 2,29. Neukunden erhalten über den CrazyBuzzer Einzahlungsbonus nicht nur Gratis-Wettguthaben, sondern auch eine Freebet, die ihr zum Beispiel für den eben genannten Tipp verwenden könnt.

Monza reist jedenfalls mit zwei Pleiten in Folge nach Bologna. Nach dem 0:1 beim FC Turin ging auch das Heimspiel gegen Neapel trotz einer frühen 1:0-Führung bis zur 55. Minute am Ende mit 2:4 verloren. Auswärts haben die Brianzoli zwei ihrer letzten fünf Partien gewonnen, wobei es einen Dreier beim abgeschlagenen Schlusslicht Salernitana gab.

In den anderen drei dieser letzten fünf Auswärtsspiele gelang dem Klub noch nicht einmal ein Tor. Auswärts erzielte Monza in 15 Partien nur 14 Treffer und damit im Schnitt weniger als eines pro Auswärtsmatch. Auf der anderen Seite kassierten die Biancorossi an den letzten fünf Spieltagen insgesamt elf Gegentreffer.

Kein anderer Klub musste in diesem Zeitraum öfter hinter sich greifen, weshalb sich unserer Auffassung nach auch Wetten auf einige Tore der Gastgeber oder auch ein Tipp auf einen Handicap-Sieg der Rossoblu anbieten.

Unser Bologna - Monza Tipp: „Sieg Bologna & Über 1,5 Tore“

Nach dem enttäuschenden 0:0 am vergangenen Spieltag im Auswärtsspiel bei Abstiegskandidat Frosinone muss Bologna im Kampf um die Champions League nun eine Reaktion zeigen. Zu Hause sind die Rot-Blauen das zweitbeste Team und sollten sich gegen die Gäste aus Monza, die zuletzt zweimal in Folge verloren, durchsetzen. Auch einige Tore der Heimmannschaft sind zu erwarten. Die Rossoblu erzielten in fünf ihrer letzten sechs Begegnungen auf heimischem Rasen mindestens zwei eigene Treffer.