Bosnien - Liechtenstein Tipp, Prognose, Quoten | 08.09.2023

Wir sehen Bosnien klar als Favoriten an und rechnen mit einem Tor der Gastgeber zwischen der 60. und 75. Spielminute. Betano hält diesbezüglich eine Quote von 1,78 bereit .

Darum tippen wir bei Bosnien vs Liechtenstein auf „Zeitlich festgelegte Tore (60:00 – 74:59) – Über 0,5 Tore“:

Bosnien vs Liechtenstein Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt lassen die Bookies, darunter auch viele Wettanbieter mit PayPal, kaum Zweifel an einem Heimsieg zu. Ein Umstand, der anhand einer Bosnien vs. Liechtenstein Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,04 untermauert wird.