Bosnien - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 16.10.2023

21 Punkte aus den ersten sieben Spielen! Die bisherige Qualifikationsrunde der Portugiesen kann als Machtdemonstration gesehen werden. Die ersten beiden Gegentreffer musste man beim 3:2 Sieg gegen die Slowakei am Freitag einstecken. Die Bosnier stehen mit neun Punkten auf dem vierten Platz der Gruppe J und müssen in den verbleibenden drei Spielen noch Punkte sammeln, um sich den Traum einer Teilnahme an der Euro 2024 zu erfüllen. Dass dies schon gegen die Übermacht aus Portugal gelingt, scheint sehr zweifelhaft. Wir entscheiden uns für eine „Portugal gewinnt & Über 1,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 1,86 bei Bet-at-home.