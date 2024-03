Bosnien - Ukraine Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Bosnien - Ukraine Sportwetten Tipp zum EM 2024 Playoffs Spiel am 21.03.2024 lautet: Wir trauen den Gästen das Weiterkommen eher zu. Entsprechend tendieren wir in unserem Wett Tipp heute dazu, dass die Ukrainer nach 90 Minuten nicht verlieren.

Im bosnischen Zenica kommt es am späten Donnerstagabend zum Aufeinandertreffen im Halbfinale der Playoffs zur EM 2024 zwischen Gastgeber Bosnien-Herzegowina und der Ukraine. Der Sieger spielt im Finale gegen den Gewinner der Partie zwischen Israel und Island um eines von noch vier verbliebenen EM-Tickets.

Die Ergebnisse der Bosnier in der Qualifikation zur Europameisterschaft lassen nicht unbedingt darauf schließen, dass sie diejenigen sein werden, die sich ein Finale um das EM-Ticket erspielen. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Bosnien vs Ukraine auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Bosnien hat 7 der 10 EM-Qualifikations-Spiele verloren.

Die Ukraine ist seit 3 Länderspielen ungeschlagen.

Die Ukrainer konnten in 8 ihrer letzten 9 Partien treffen.



Bosnien vs Ukraine Quoten Analyse:

Die Sportwetten Anbieter schicken die Gäste aus der Ukraine als Favoriten ins bevorstehende Duell. Mit einem erfolgreichen Tipp auf einen Gäste-Sieg in der regulären Spielzeit kann man seinen Wetteinsatz verdoppeln. Für Wetten auf einen Erfolg der Bosnier gibt es hingegen Quoten bis 3,80.

Allzu viele Treffer erwarten die Bookies nicht. Die Wettoption „Über 2,5 Tore“ wirft bereits Quoten über 2,00 ab. Die Wettquoten für den Tipp darauf, dass beide Teams treffen, bleiben knapp unter dieser Marke. Sofern ihr euch entscheidet, unseren Vorschlag nachzuspielen, könnt ihr das auch über die Interwetten App tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bosnien vs Ukraine Prognose: Vorteile bei den Gästen

Bosnien-Herzegowina wurde nur Fünfter und damit Vorletzter der EM-Qualifikationsgruppe J. Dennoch haben die Bosnier noch Chancen auf die EM. Wie das? Weil sie in ihrer Nations-League-Gruppe 3 der Liga B den ersten Platz belegt haben und sich dabei gegen Finnland, Rumänien und Montenegro durchsetzen konnten.

In der regulären EM-Qualifikation hatten sie schon recht früh kaum Chancen auf das direkte Ticket. Am Ende schlossen sie die Quali mit nur drei Siegen und sieben Niederlagen bei 9:20 Toren ab. Allein zwei Erfolge gab es gegen den Fußballzwerg Liechtenstein, gegen den Bosnien auch fast die Hälfte aller neun Treffer erzielte (2:1, H; 2:0, A).

Die letzten drei Länderspiele des Jahres 2023 haben die Bosnier allesamt verloren und dabei immer mindestens zwei Gegentore kassiert. Insgesamt gab es in den Partien gegen Portugal, in Luxemburg und gegen die Slowakei satte elf Gegentreffer. Selbst konnte man in drei der letzten vier Länderspiele mindestens ein Tor erzielen.

Die letzten Duelle mit der Ukraine stammen aus der Qualifikation für die WM 2022. Auswärts konnte Bosnien-Herzegowina noch ein 1:1 erreichen, ehe es dann im Rückspiel zu Hause eine 0:2-Niederlage gab.

Bosnien - Ukraine Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bosnien: 1:2 Slowakei (H), 1:4 Luxemburg (A), 0:5 Portugal (H), 2:0 Liechtenstein (A), 0:1 Island (A)

Letzte 5 Spiele Ukraine: 0:0 Italien (N), 2:0 Lechia Gdansk (N), 3:1 Malta (A), 2:0 Nordmazedonien (N), 1:2 Italien (A)

Letzte Spiele Bosnien vs Ukraine: 0:2 (H), 1:1 (A)



Die Ukrainer verpassten die direkte Qualifikation nur aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit Italien. Am Ende hatten sie in ihrer Qualifikationsgruppe C genauso viele Punkte wie die Squadra Azzurra (14), allerdings das Hinspiel in Mailand knapp mit 1:2 verloren und sich im Rückspiel torlos getrennt.

Dabei kam es am letzten Spieltag der Quali zum Showdown in der BayArena von Leverkusen. Am Ende konnte man den Ball nicht im italienischen Kasten unterbringen. Immerhin blieb die Ukraine damit auch im dritten Länderspiel in Folge ungeschlagen (2S, 1U). Zwischendrin gab es noch einen 2:0-Erfolg gegen den polnischen Klub Lechia Gdansk.

Weiter zurückblickend haben die Gäste nur eine ihrer letzten neun Partien verloren (5S, 3U). In acht dieser neun Spiele konnten sie mindestens ein eigenes Tor erzielen. In der gesamten EM-Qualifikation blieben sie nur bei der erwähnten Nullnummer gegen Italien sowie bei der 0:2-Pleite bei Gruppensieger England ohne eigenen Treffer.

Wir trauen den Ukrainern zu, am Donnerstag auch mehr als nur ein Tor zu erzielen. Mit einer entsprechenden Wette kann man seinen Wetteinsatz mehr als verdoppeln. So hält Tipwin für die Option „Ukraine Über 1,5 Tore“ eine Quote von 2,10 bereit. Außerdem bietet dieser Bookie aktuell einen lukrativen Tipwin Willkommensbonus an.

Unser Bosnien - Ukraine Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Wir trauen den Ukrainern das Weiterkommen eher zu. Einfach wird es aber keinesfalls. Dennoch muss man festhalten, dass die Gäste zuletzt die besseren Ergebnisse ablieferten. Während Bosnien in seiner EM-Qualifikationsgruppe nur Liechtenstein hinter sich ließ, hatte die Ukraine das direkte Ticket bis zum letzten Spieltag in eigener Hand. Insofern gehen wir zumindest davon aus, dass die Bosnier hier nicht nach 90 Minuten gewinnen. Tore sollte es in diesem Match auch geben, vor allem, weil sich die Gastgeber in den letzten Partien anfällig in der Defensive zeigten und selbst gegen Luxemburg vier Gegentreffer kassierten.