Botafogo - Bragantino Tipp, Prognose & Quoten | 16.07.2023

Unser Botafogo - Bragantino Tipp zum Serie A Brasilien Spiel am 16.07.2023 lautet: In einem Match mit mindestens zwei Toren bleibt Botafogo zu Hause weiter ungeschlagen.

Im Campeonato Brasileiro, das gerne kurz auch als Serie A bezeichnet wird, zieht Botafogo an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Es gibt fast keine Statistik, die Fogo derzeit nicht anführt. In der Nacht zum Sonntag kommt mit Bragantino allerdings kein einfacher Gegner ins Estadio Olimpico Nilton Santos.

Denn die Gäste sind zusammen mit Botafogo das Team, das aktuell am längsten ungeschlagen ist. Wir favorisieren zwar die Hausherren, würden uns aber absichern. Weil wir in diesem Spitzenspiel auch mit einigen Toren rechnen, entscheiden wir uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Betano.

Darum tippen wir bei Botafogo vs Bragantino auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Botafogo hat keines der letzten acht Pflichtspiele verloren.

Der Spitzenreiter schoss in 14 Ligaspielen 24 Tore.

Bragantino hat in allen bisherigen sechs Auswärtspartien getroffen.

Botafogo vs Bragantino Quoten Analyse:

Mit dem Wissen um die Tabellensituation könnte der Blick auf die Quotenverteilung der Buchmacher ein wenig überraschen. Bei Betano zum Beispiel, einer von wenigen Anbietern, bei dem noch Wetten ohne Einzahlung möglich sind, gibt es für den Tipp auf Heimsieg eine Wettquote von 1,95. Für Wetten auf die Gäste liegen die Quoten bei circa 3,80.

Viele Tore erwarten die Bookies in diesem Spitzenspiel nicht. Schon die Quoten für die Wettoption „Beide treffen“ sind mit bis zu 1,92 höher als die für die Gegenwette, dass höchstens ein Team trifft. Das Over 2,5 liefert derweil Werte bis 2,10. Der Betano Bonus könnte hier eine gute Möglichkeit sein, ohne große Bedenken eine Wette abzuschließen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Botafogo vs Bragantino Prognose: Umkämpftes Spitzenspiel

Doch warum könnten einen die hohen Quoten bei den Botafogo Bragantino Wetten auf Heimsieg überhaupt verwundern? Weil Fogo mit einer 12-0-2-Bilanz souveräner Spitzenreiter ist. Bereits nach 14 Spieltagen hat der Klub zehn Punkte Vorsprung auf den Zweiten Flamengo. Die letzten fünf Ligaspiele hat Fogo allesamt zu Null gewonnen.

Wettbewerbsübergreifend ist „der einsame Stern“ seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. In sieben dieser letzten acht Partien konnte Botafogo seinen Kasten sauber halten. Am Donnerstag gewann der Ligaprimus das Hinspiel im Sechzehntelfinale der Copa Sudamericana beim argentinischen Vertreter CA Patronato mit 2:0.

Weiter zurückblickend hat der Klub nur eines seiner letzten 13 Pflichtspiele verloren. Das war seinerzeit auswärts bei Athletico Paranaense. Für die letzte Heimpleite muss man dagegen noch weiter zurückgehen. Die datiert vom 09. März dieses Jahres. Seit 15 Pflichtspielen auf heimischem Rasen ist Fogo ungeschlagen und holte dabei 13 Siege.

Mit nur sieben Gegentoren an den ersten 14 Spieltagen der laufenden Serie A-Saison stellt die Estrela Solitária die beste Abwehr der Liga. Die eigenen 24 Tore werden indes nur vom Zweiten Flamengo übertroffen. Zu Hause kassierte Botafogo in den bisherigen sieben Ligapartien der aktuellen Spielzeit gerade einmal ein einziges Gegentor.

Botafogo - Bragantino Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Botafogo: 2:0 CA Patronato (A), 2:0 Gremio (A), 2:0 Vasco (H), 1.1 Magallanes (H), 1:0 Palmeiras (A)

Letzte 5 Spiele Bragantino: 0:0 Sao Paulo (H), 0:2 Primavera (A), 1:0 Corinthians (A), 5:2 Juventus-SP (H), 7:1 Tacuary (H)

Letzte 5 Spiele Botafogo vs. Bragantino: 2:1 (H), 1:0 (A), 1:2 (H), 1:1 (A), 1:0 (H)

Gut möglich, dass in der kommenden Begegnung mindestens ein weiteres Heim-Gegentor hinzukommt. Denn Bragantino hat in allen bisherigen sechs Serie A-Auswärtsspielen in dieser Saison mindestens einmal treffen können. Die Ausbeute auf fremden Plätzen ist mit je einem Sieg und einer Niederlage bei vier Remis allerdings nicht Fisch, nicht Fleisch.

Insgesamt stehen die Braga Boys auf einem guten sechsten Platz und haben nur zwei Punkte Rückstand auf den Zweiten Flamengo. Auch die Gäste sind seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, holten allerdings anders als Botafogo, das die Maximalausbeute von 15 Punkten für sich verbuchen konnte, nur elf Zähler.

In den letzten vier Ligaspielen kassierte Bragantino nicht ein Gegentor. Selbst kommt die Massa Bruta auf insgesamt 22 Tore, was einem Schnitt von 1,57 Treffern pro Match entspricht. In der Copa Sudamericana, in der sich der Klub als Gruppenerster direkt für das Achtelfinale qualifizierte, schoss er in den sechs Spielen der Gruppenphase stolze 21 Tore.

Gegen Fogo hatte Braga in den letzten Jahren aber nicht viel Grund zur Freude. Von den letzten sieben direkten Duellen haben die Gäste nur eines gewonnen. Vier der übrigen sechs Vergleiche gingen an den Gegner.

Unser Botafogo - Bragantino Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Botafogo ist der aktuelle Überflieger der brasilianischen Serie A und vor allem zu Hause eine Macht. Sieben Heimsiege in sieben Heimspielen bei 14:1 Toren sprechen eine deutliche Sprache. Allerdings reist mit Bragantino ein Team an, das seit fünf Ligaspielen ungeschlagen ist und in jeder der bisherigen sechs Auswärtspartien treffen konnte. Wir rechnen nicht mit einer Heimpleite, allerdings wäre ein Remis auch keine Sensation. Treffer sollte es trotz zweier starker Defensiven geben.