Botafogo RJ - CA Patronato Tipp, Prognose & Quoten | 20.07.2023

Unser Botafogo RJ - CA Patronato Tipp zum Copa Sudamericana Spiel am 20.07.2023 lautet: In Anlehnung an das Hinspiel sprechen die Buchmacher Botafogo die Favoritenrolle zu. Unserer Meinung nach eine gerechtfertigte Annahme.

Nachdem der CA Patronato die Gruppenphase in der Copa Libertadores auf dem dritten Platz beendet hatte, folgte der „Abstieg“ in die Copa Sudamericana. Dort droht nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen Botafogo das nächste Scheitern.

Der brasilianische Vertreter führt die Campeonato Brasileiro Serie A souverän mit 12 Punkten Vorsprung an. Zusätzlich ist die Heimstärke der Gastgeber bemerkenswert: Seit 16 Heimspielen in Folge ist Fogo ungeschlagen. Unser Tipp: „Botafogo gewinnt zu Null“ mit einer Quote von 1,95 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Botafogo RJ vs CA Patronato auf „Botafogo gewinnt zu Null“:

Botafogo hat in 8 der letzten 9 Partien ein Gegentor verhindert.

Botafogo ist seit 16 Heimspielen ungeschlagen und hat das Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

Der CA Patronato verlor 2 seiner letzten 3 Spiele - in 4 der letzten 5 Begegnungen der Gäste traf nur eine Mannschaft.

Botafogo RJ vs CA Patronato Quoten Analyse:

Die Heimstärke im Hinterkopf und den 2:0-Hinspielerfolg im Rücken: Botafogo wird zu Recht von den verschiedenen Wettanbietern mit Quoten bis 1,34 favorisiert. Bei solch geringen Quoten schreit es förmlich nach einer Wette ohne Steuern.

Die argentinischen Gäste haben weder die Form noch die notwendige individuelle Qualität, um den Gastgebern das Leben schwer zu machen. Um es in der Sprache der Buchmacher festzuhalten: El Patron startet mit Wettquoten zwischen 8,50 und 10,50 als Außenseiter in das Rückspiel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Botafogo RJ vs CA Patronato Prognose: Starke Leistungen und stabile Ergebnisse

Botafogo RJ spielt eine märchenhafte Saison und führt nach 15 absolvierten Spieltagen mit 12 Zählern Vorsprung die Serie A in Brasilien an. Besonders beeindruckend ist die Balance, mit der Fogo seine Spiele bestreitet. Auf der einen Seite erzielte nur Flamengo (27) mehr Treffer als Botafogo (26).

Auf der anderen Seite stellt der Tabellenführer mit nur 7 Gegentreffern die beste Defensive der Liga. Mit Platz zwei in der Statistik der erwartbaren Gegentore (16,88 xGA) bestätigen die Hausherren ihre Stabilität.

Die letzten Ergebnisse waren von unglaublicher Konstanz geprägt und führten zu folgenden Zahlen: Wettbewerbsübergreifend ist Botafogo seit 16 Heimspielen ungeschlagen. In der Liga kassierte das Team von Bruno Lage erst einen Gegentreffer im eigenen Stadion.

Zudem sind die Hausherren seit neun Pflichtspielen unbesiegt. In acht dieser neun Partien ging Fogo ohne Gegentreffer vom Feld. Gleichzeitig endeten ihre vergangenen 12 Spiele mit Unter 2,5 Toren in der Begegnung.

Botafogo RJ - CA Patronato Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Botafogo RJ: 2:0 Bragantino (H), 2:0 CA Patronato (A), 2:0 Gremio (A), 2:0 Vasco da Gama (H), 1:1 Magallanes (H)

Letzte 5 Spiele CA Patronato: 1:0 Gimnasia Mendoza (H), 0:2 Botafogo RJ (H), 0:2 Alvarado (A), 3:1 Flandria (H), 1:0 Nacional Medellin (A)

Letztes Spiel Botafogo RJ vs. CA Patronato: 2:0 (A)

Während der Quotenfavorit in der heimischen Liga einsam seine Kreise an der Tabellenspitze zieht, hat der CA Patronato mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen. „El Negro“ rangiert auf dem 11. Tabellenplatz der argentinischen Primera Nacional B und hat große Probleme in der Defensive.

Noch im vergangenen Jahr gewann Patronato den argentinischen Pokal und qualifizierte sich für die Copa Libertadores. Dort schieden die Gäste in diesem Jahr jedoch in der Gruppenphase aus, verloren 4 von 6 Spielen und kassierten 11 Gegentore.

Im Ligabetrieb finden wir nur vier Mannschaften, die mehr Gegentore als El Patron (23) hinnehmen mussten. Zusätzlich stockte der eigene Motor in der Offensive: Patronato hat in zwei der letzten drei Partien kein Tor erzielt und dementsprechend zwei dieser drei Begegnungen verloren.

Ebenso wie die Gastgeber, neigen auch die Rojinegro zu wenig Toren in ihren Spielen. Sieben der vergangenen neun Pflichtspiele endeten mit Unter 2,5 Toren. Das wirkt wie eine Einladung, um bei unserem getesteten Wettanbieter Bet3000 eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ zu platzieren und die entsprechende Quote von 2,00 mitzunehmen.

Unser Botafogo RJ - CA Patronato Tipp: Botafogo gewinnt zu Null

Vier der vergangenen fünf Spiele vom CA Patronato endeten, ohne dass beide Mannschaften ein Tor erzielen konnten. Botafogo ist seit neun Begegnungen ungeschlagen und hat vier Spiele in Folge gewonnen - jeweils mit dem exakten Ergebnis von 2:0.

Unser Botafogo RJ CA Patronato Tipp lautet: RJ Botafogo gewinnt das Spiel ohne Gegentor. Bet3000 sorgt für die Quote von 1,95.