Botafogo - Seattle Sounders Tipp, Prognose & Quoten | 16.06.2025

Unser Botafogo - Seattle Sounders Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 16.06.2025 lautet: In der Gruppe B sind “Fogo” und die “Rave Green” die klaren Außenseiter. Umso wichtiger ist ein guter Auftakt im Wett Tipp heute.

Botafogo aus Rio de Janeiro und der Seattle Sounders FC stehen in der Gruppe B der FIFA Klub-WM 2025 vor schweren Aufgaben. Denn die beiden Vereine bekommen es in der Vorrunde des Turniers mit den europäischen Schwergewichten Paris St. Germain und Atletico Madrid zu tun.

Umso wichtiger ist das direkte Duell der beiden Mannschaften am ersten Spieltag. Die Quoten der Botafogo Seattle Sounders Prognose sprechen gegen die Gastgeber, die im heimischen Lumen Field antreten dürfen. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,64 bei Winamax den Botafogo Seattle Sounders Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Botafogo vs Seattle Sounders auf “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”:

Der Meister aus Brasilien hat beim Marktwert die Nase vorne

Fogo hat nur 2 der letzten 11 Pflichtspiele verloren

Seattle ging in 3 der jüngsten 6 Partien als Verlierer vom Feld

Botafogo vs Seattle Sounders Quoten Analyse:

Der amtierende Meister aus Brasilien hat beim Marktwert mit 163 Mio. Euro zu 51 Mio. Euro beim MLS-Vertreter die Nase recht deutlich vorne. Das ist einer der Hauptgründe warum sich die Botafogo vs Seattle Sounders Quoten auf die Seite der Schwarz-Weißen schlagen. Für einen Sieg der Südamerikaner klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 1,87.

Bei den besten Buchmachern gibt es für einen Erfolg der US-Amerikaner Botafogo gegen Seattle Sounders Wettquoten zwischen 3,90 und 4,30.

Botafogo vs Seattle Sounders Prognose: Kann Fogo auch bei der Klub-WM überzeugen?

Im Jahr 2020 musste Botafogo den dritten Abstieg der Vereinsgeschichte aus der Serie A hinnehmen. Doch schon zwei Jahre später kehrte der Verein aus Rio de Janeiro in die höchste brasilianische Liga zurück und spielte 2023 um die Meisterschaft mit. Mit nur zwei Siegen aus den letzten 17 Partien wurde der Titel aber verpasst. 2024 folgte dann aber das erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte der „Alvinegro Carioca“. Mit einem 3:1 im Endspiel gegen Atletico Mineiro gewannen die Schwarz-Weißen zum ersten Mal die Copa Libertadores.

Und wenige Tage später sicherte sich Botafogo auch den ersten Meistertitel in der heimischen Liga seit 1995. Nach der historischen Saison mussten die Verantwortlichen allerdings Erfolgscoach Artur Jorge und einige Stammspieler ziehen lassen. So kam der Meister in der laufenden Spielzeit nur schwer aus den Startblöcken. Nach einer Phase unter U20-Coach Carlos Leiria ist nun seit Ende Februar mit Renato Paiva ein neuer Cheftrainer im Amt. Unter dem neuen Mann hat “Fogo” von den letzten elf Pflichtspielen nur zwei verloren (8S, 1U). Damit ist der Titelverteidiger in der Liga auf Platz 6 geklettert und hat lediglich sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Flamengo.

Der Seattle Sounders FC gehört zu den erfolgreichsten Teams der MLS. Die “Rave Green” haben viermal den US Open Cup (2009, 2010, 2011, 2014), zweimal den MLS Cup (2016, 2019) und einmal den Supporters Shield (2014) gewonnen. Im Jahr 2022 schrieb der Verein dann auch internationale Geschichte und holte die CONCACAF Champions League erstmals in die USA. Die Sounders haben seit ihrem MLS-Debüt im Jahr 2009 zudem nur ein einziges Mal die Playoffs verpasst (2022). Als Gewinner der Königsklasse nahm Seattle 2022 als erster MLS-Club an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft teil.

Dort gab es aber mit einem 0:1 gegen Al Ahly ein frühes Aus. In der vergangenen MLS-Saison hatte die Truppe von Trainer Brian Schmetzer mit 34 Gegentoren in 35 Partien die beste Abwehr. In diesem Jahr stehen die Grünen nach 18 Partien mit 26 Punkten und 25 Gegentreffern in der Western Conference lediglich auf Platz 6. Die letzten beiden Partien, gegen die Whitecaps (0:3) und Minnesota (2:3) gingen beide verloren. Die Statistiken unterstreichen unseren Botafogo Seattle Sounders Tipp. Immerhin dürfen die Männer aus Seattle alle drei Vorrunden-Partien im heimischen Lumen Field austragen.

Botafogo - Seattle Sounders Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Botafogo: 3:2 Ceara SC (H), 1:0 Santos FC (A), 1:0 Universidad de Chile (H), 0:1 Capital FC (A), 0:0 Flamengo (A)

Letzte 5 Spiele Seattle Sounders: 0:3 Whitecaps (A), 2:3 Minnesota (H), 1:0 San Diego (H), 1:0 FC Dallas (H), 1:1 Portland (A)

Letzte Spiele Botafogo vs Seattle Sounders:

Für unsere Botafogo Seattle Sounders Prognose liefert uns der direkte Vergleich keine Hilfestellung. Denn beide Mannschaften treffen am Sonntag erstmals aufeinander.

Coach Paiva konnte bei den “Alvinegro Carioca” vor allem die Defensive stabilisieren. In den letzten fünf Pflichtspielen gab es fünf Weiße Westen. Und auch die “Rave Green” blieben in den vergangenen vier Partien einmal ohne eigenen Treffer und spielten zweimal zu null.

Dieses Wissen nutzen wir für den Botafogo Seattle Sounders Tipp "Unter 2,5 Tore". Dafür bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 1,73.

So seht ihr Botafogo - Seattle Sounders im TV oder Stream:

16. Juni 2025, 4 Uhr, Lumen Field, Seattle

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat sich die Exklusivrechte für die FIFA Klub WM 2025 gesichert. Das komplette Turnier in den USA können die Fußballfans bei DAZN verfolgen.

Dazu benötigt ihr lediglich einen Account bei dem Anbieter. Der Anpfiff für das Duell zwischen Botafogo und Seattle erfolgt in der Nacht von Sonntag auf Montag europäischer Zeit.

Botafogo vs Seattle Sounders: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Botafogo: John - Vitinho, Jair, David Ricardo, Alex Telles - Gregore, Marlon Freitas, Artur, Igor Jesus, Rodriguez - Mastriani

Ersatzbank Botafogo: Raul (Tor), Barboza, Serafim, Kauan Lindes, Newton, Elias Manoel, Kayke, Rwan, Nathan Fernandes, Danilo, Allan, Ponte, Correa

Startelf Seattle Sounders: Frei - A. Roldan, Gomez, C. Roldan, Ragen, Tolo - Vargas - De La Vega, Rusnak, Kent - Ferreira

Ersatzbank Seattle Sounders: Thomas (Tor), Sousa, Leyva, Minoungou, Musovski, Rothrock, Kossa-Rienzi, Joao Paulo, Baker, Bell, Nouhou

Beide Vereine haben für die Klub-WM die wichtigsten Spieler an Bord. “Fogo” kann sogar schon auf Neuzugang Joaquin Correa, der bis vor kurzem noch bei Inter Mailand unter Vertrag stand, zurückgreifen. So müssen wir unsere Botafogo Seattle Sounders Prognose wegen der Personallage nicht anpassen.

Unser Botafogo - Seattle Sounders Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore

Der Heimvorteil spricht sicher für Seattle. Doch wir kommen trotzdem zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Buchmacher. Bei Dingen wie der Qualität oder der Formkurve hat “Fogo” die Nase vorne.