Bournemouth - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Bournemouth - Arsenal Tipp zum Premier League Spiel am 30.09.2023 lautet: Am Samstagnachmittag empfängt Bournemouth den Hauptstadtklub Arsenal im heimischen Vitality Stadium. Die Londoner gehen als Favorit in das Spiel gegen den kleinen Klub aus Südengland, der schwach in die Saison gestartet ist, und sollten ihrer Rolle gerecht werden.

Die Cherries gegen die Gunners! Bournemouth wartet noch immer auf den ersten Sieg in der aktuellen Spielzeit in Englands Oberhaus, während Arsenal ungeschlagen daherkommt und alles daran setzen wird, den Anschluss an den Spitzenreiter Manchester City zu wahren. Die Formkurve spricht also klar für die Mannen von Mikel Arteta und so entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 für die Wette „Arsenal gewinnt & Über 1,5 Tore“

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Arsenal auf „Arsenal gewinnt & Über 1,5 Tore“:

Arsenal gewann fünf der letzten sechs Duelle gegen Bournemouth (1U).

Im Schnitt fallen in Spielen zwischen Bournemouth und Arsenal 3,2 Tore.

Bournemouth konnte in 14 Duellen mit Arsenal erst einmal gewinnen, vor fünf Jahren (2:1 H).

Bournemouth vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Gunners werden von den Bookies als klarer Favorit im kommenden Matchup gesehen. Mit einer Quote von 1.50 ist ein Tipp auf einen Sieg Arsenals aber noch durchaus profitabel. Ein Sieg der Heimmannschaft wird mit der 5,7 fachen Auszahlung des Wetteinsatzes belohnt. Ein Remis wird ein wenig wahrscheinlicher gesehen und ergibt eine Quote von 4.80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bournemouth vs Arsenal Prognose: Bleibt Arsenal weiter ungeschlagen?

Der AFC Bournemouth kratzt mit drei Punkten aus den ersten sechs Spielen an den Abstiegsplätzen der Premier League. Drei Unentschieden und drei Niederlagen bei erst fünf erzielten Saisontreffern - es hapert noch gewaltig im Spiel der Cherries. Die Südengländer stellen die geteilt drittschlechteste Offensive der Liga.

Zuletzt konnte immerhin im EFL Cup der zweite Pflichtspielsieg der Saison eingefahren werden. 2:0 gewannen die Mannen von Trainer Andoni Iraola gegen Championship-Klub Stoke City im eigenen Stadion.

Arsenal London startete hingegen brandheiß in die aktuelle Saison. Der Vorjahreszweite der Premier League gewann die ersten drei Pflichtspiele. Zuerst wurde der erste kleine Titel der Spielzeit im Community Shield Finale gegen Meister Manchester City eingefahren (4:1 n.E.), darauf folgten zwei Siege im Ligabetrieb.

An den letzten vier Spieltagen sammelten die Gunners zwei Remis und zwei weitere Siege ein. So steht man mit 14 Punkten auf Platz fünf der Tabelle, punktgleich hinter Erzrivale Tottenham, gegen den man am vergangenen Spieltag nicht über ein 2:2 Unentschieden hinauskam.

Bournemouth - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 2:0 Stoke (Pokal, H), 1:3 Brighton (A), 0:0 Chelsea (H), 2:2 Brentford (A), 2:3 Swansea (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:0 Brentford (Pokal, A), 2:2 Tottenham (H), 4:0 Eindhoven (H), 1:0 Everton (A), 3:1 Manchester United (H).

Letzte 5 Spiele Bournemouth vs. Arsenal: 2:3 (A), 0:3 (H), 1:1 (H), 0:1 (A), 1:5 (A).

Der direkte Vergleich zeigt düstere Aussichten für die Fans von Bournemouth, die auf den ersten Ligasieg seit zehn Spielen hoffen. In 14 bisherigen Duellen konnten die Schwarz-Roten erst einmal gegen Arsenal gewinnen. Neun Siege für den Klub aus London stehen zu Buche bei zwei Unentschieden.

Die Hoffnungen auf Tore liegen bei Bournemouth dabei vor allem auf Stürmer Dominic Solanke, der immerhin schon drei Treffer und eine Vorlage beisteuern konnte. Bei Arsenal sind die elf Saisontore gleichmäßiger verteilt, so steht in der internen Torjägerliste Bukayo Saka mit drei Toren und zwei Assists an erster Stelle.

Unser Bournemouth - Arsenal Tipp: Arsenal gewinnt & Über 1,5 Tore

Bournemouth ist offensiv bisher eine Enttäuschung und erzielte nur 0,8 Tore pro Partie in den ersten sechs Saisonspielen, dabei fangen sich die Cherries 1,8 Gegentore im Schnitt. Diese Kombination wird gegen eine gut eingespielte und in allen Bereichen überlegene Mannschaft von Arsenal London nicht ausreichen, um Punkte aus dem kommenden Duell mitzunehmen.