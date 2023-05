Bournemouth - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Bournemouth - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 06.05.2023 lautet: Die Blues lassen die völlig verkorkste Saison 2022/23 immer mehr austrudeln. So springt wohl auch am Samstag bei den Cherries maximal nur ein Punkt heraus.

2021 gewann der FC Chelsea noch die Klub-Weltmeisterschaft. Zwei Jahre später ist der Verein am Tiefpunkt angekommen.

Unter dem dritten Coach in dieser Saison, Frank Lampard, ging es noch steiler bergab als unter Vorgänger Graham Potter. Die Bilanz unter Lampard steht bei sechs Niederlagen in sechs Partien. Bei einer weiteren Pleite droht die Einstellung des Vereins-Negativrekords aus den 50er und 60er Jahren.

Da man am Samstag zu Gast beim Aufsteiger Bournemouth ist, trauen die Top-Buchmacher den Gästen sogar am ehesten einen Sieg zu. Wir entscheiden uns allerdings mit einer Quote von 1,72 bei NEObet für die Wette „Sieg Bournemouth +1″.

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Chelsea auf „Sieg Bournemouth +1″:

Bournemouth hat 4 der letzten 5 Ligaspiele gewonnen

Chelsea hat alle 6 Pflichtspiele unter Coach Lampard verloren

Die Cherries haben in der Rückrunde 10 Punkte mehr geholt als die Blues

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bournemouth vs Chelsea Quoten Analyse:

In der Premier-League-Tabelle sind beide Vereine mit 39 Punkten Nachbarn. In der Rückrunde haben die Cherries 23 Zähler gesammelt, während die Blues auf gerade mal 13 Zähler kommen.

Trotzdem sehen die besten Buchmacher die Gäste aus London mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,13 vorne. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Hausherren Quoten im Schnitt von 3,55.

Bournemouth vs Chelsea Prognose: Stellt Chelsea den Vereins-Negativrekord ein?

Nach zwei Jahren in der zweithöchsten Spielklasse kehrte Bournemouth mit dieser Saison in die Premier League zurück. Nach nur vier Spieltagen wurde Aufstiegscoach Scott Parker entlassen. Nach einem 2:0-Auftaktsieg hatten die Cherries die folgenden drei Spiele mit einem Gesamt-Torverhältnis von 0:16 verloren. Als der Trainer danach auch noch die Transferpolitik des Vereins kritisierte, wurde er vor die Tür gesetzt.

Als Nachfolger übernahm Gary O‘Neil zunächst auf Interimsbasis. Nach der Hinrunde hatte der AFC auch nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. In der Rückrunde sammelten die Cherries aber nach 15 Spielen sieben Punkte mehr (23) als in der kompletten Hinserie. Sechs der letzten neun Ligaspiele konnte der Aufsteiger gewinnen. Zudem traf Bournemouth in den jüngsten fünf PL-Partien neun Mal.

Nach dem schwachen 1:3 im Derby bei Arsenal ist es auch für den letzten Optimisten klar, dass der Chelsea-Kader für die kommende Saison einen gewaltigen Umbruch benötigt. Zudem braucht man auch einen neuen Cheftrainer. Hier gilt Mauricio Pochettino aktuell als Favorit auf den Posten. Obwohl die Verantwortlichen seit dem vergangenen Sommer mehr als 600 Millionen Euro in neue Spieler investiert haben, sind die Blues nicht mal mehr Premier-League-Durchschnitt.

Bei vielen guten Einzelspielern ist nicht die geringste Struktur erkennbar. Nur Leeds (9) und Southampton (12) haben in der Rückrunde weniger Punkte geholt als die Londoner (13). Da man im Endspurt der Saison noch auf Man City, Man United und Newcastle trifft, droht eine Platzierung tief in der unteren Tabellenhälfte. Die große Problemzone war die Offensive. In 33 Spielen kommt der CFC nur auf 31 Treffer. Lediglich vier PL-Teams haben in dieser Saison weniger Tore erzielt.

Bournemouth - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 4:1 Leeds (H), 1:0 Southampton (A), 0:4 West Ham (H), 3:2 Tottenham (A), 1:0 Leicester (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:3 Arsenal (A), 0:2 Brentford (H), 0:2 Real Madrid (H), 1:2 Brighton (H), 0:2 Real Madrid

Letzte 5 Spiele Bournemouth vs Chelsea: 0:2 (A), 1:2 (H), 2:2 (H), 1:0 (A), 4:0 (H)

In den Datenbanken finden sich 17 Duelle zwischen Bournemouth und Chelsea. Mit elf Siegen zu fünf Niederlagen haben die Blues die Nase vorne.

Der AFC konnte vier der letzten elf Liga-Duelle gegen den CFC für sich entscheiden, bei sechs Pleiten. Drei dieser vier Erfolge kamen allerdings auswärts zustande.

Die Londoner haben drei der jüngsten sechs PL-Vergleiche verloren, bei zwei Siegen. Das Hinspiel in der Hauptstadt ging mit 2:0 an die Hausherren.

Seit 2016/17 konnte Chelsea nicht mehr beide PL-Spiele in einer Saison gegen die Cherries gewinnen. Frank Lampard wartet nach drei Aufeinandertreffen mit Bournemouth als Coach auch noch auf den ersten Sieg.

Unser Bournemouth - Chelsea Tipp: „Sieg Bournemouth +1″

Für Chelsea ist die Saison gelaufen. Bei den Blues ist die Luft raus. Zum Glück haben die Londoner neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Bournemouth dürfte mit der deutlich besseren Formkurve am Samstag gegen den CFC auch mindestens einen Punkt holen.