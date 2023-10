Bournemouth - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.23

Unser Bournemouth - Liverpool Tipp zum EFL Cup Spiel am 01.11.2023 lautet: Wir schließen uns der Buchmacher-Einschätzung an und sehen Liverpool als Favoriten.

Auch wenn der EFL-Cup in England keinen allzu hohen Stellenwert hat, sehen wir dennoch die Gäste aus dem Nordwesten Englands in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Auswärtssieg mit weniger als 4,5 Toren. Für diesen Tipp serviert der Buchmacher Bet3000 eine Quote von 1,85.