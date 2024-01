Bournemouth - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten|21.01.2024

Unser Bournemouth - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 21.01.2024 lautet: Im Duell der Gegensätze zielt unser Wett Tipp heute auf einen Auswärtssieg ab.

Bournemouth wurden zuletzt bei den Spurs die Grenzen aufgezeigt (1:3). Somit fand eine Serie von vier Siegen am Stück ein jähes Ende. Seit nunmehr 13 PL-Spieltagen ist der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool ohne Niederlage (8S, 5U). Zuletzt holten die Reds gegen Newcastle einen 4:2-Erfolg und gewannen im EFL-Cup mit 2:1 gegen Fulham. Da der Spitzenreiter auf den Zwölften der Tabelle trifft, sind die Rollen bereits vor dem Anpfiff deutlich verteilt.

Unser Wett Tipp heute zielt auf einen Triumph der Schützlinge aus dem Nordwesten Englands ab. Für „Sieg Liverpool“ hält Bet-at-home eine Quote von 1,70 bereit.

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Liverpool auf „Sieg Liverpool“:

11 Plätze liegt Liverpool in der Tabelle vor Bournemouth.

Neben Man City sind die Reds das auswärtsstärkste Team der Premier League.

Liverpool ist kein gern gesehener Gast im Vitality Stadium. 4 der letzten 5 Aufeinandertreffen gingen aus der Sicht der Gastgeber verloren.



Bournemouth vs Liverpool Quoten Analyse:

Mal abgesehen vom Aussetzer gegen Tottenham spielte die Auswahl von Trainer Andoni Iraola zuletzt starken Fußball. Dennoch wird es zumindest laut Buchmacher-Einschätzung sehr schwer für die Gastgeber gegen den Tabellenführer. Eine Tatsache, die anhand einer Bournemouth Liverpool Wettquote in Höhe von durchschnittlich 4,30 bestätigt wird.

Wer hingegen die Gäste in der Pflicht sieht, erhält für einen Auswärtssieg eine durchschnittliche Quote von 1,70 in den zahlreichen Wett-Apps. Sechs der letzten sieben Kräftemessen im Vitality Stadium brachten mehr als 2,5 Tore mit sich. Auch diesmal gehen die Bookies von mindestens drei Treffern im Spiel aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bournemouth vs. Liverpool Prognose: Festigt Liverpool den Platz an der Sonne?

Im Vorjahr reichte es bei den „Cherries“ für den 15. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Abstiegszone war auf fünf Punkte angewachsen. Somit wurde die Klasse nach dem Aufstieg im Jahr 2022 souverän gehalten.

Auch in dieser Saison können sich die bisherigen Leistungen sehen lassen. Vor allem auf heimischem Boden stimmte zuletzt die Ausbeute. Satte zehn Punkte resultieren aus den jüngsten vier Heimspielen. Neben den Siegen gegen Burnley (2:1), Fulham (3:0) und Newcastle (2:0) wurden mit Aston Villa die Punkte geteilt.

Die Offensive wirkte zuletzt auf heimischem Boden gefestigt und traf in den jüngsten fünf Paarungen. Der Abwehrverbund hielt nur in zwei der vergangenen sechs Spiele auf heimischem Terrain hinten die Null und muss sich insgesamt zwölf Gegentore ankreiden lassen.

Als einer der Garanten des Erfolgs fungiert Dominic Solanke, der zuletzt beim 3:2 im FA-Cup gegen die Queens Park Rangers geschont wurde. In den jüngsten vier PL-Spielen erzielte der Stürmer fünf Tore.

Bournemouth - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 3:2 Queens Park Rangers (A), 1:3 Tottenham (A), 3:0 Fulham (H), 3:2 Nottingham (A), 3:0 Manchester United (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:1 Fulham (H), 2:0 Arsenal (A), 4:2 Newcastle (H), 2:0 Burnley (A), 1:1 Arsenal (H).

Letzte Spiele Bournemouth vs. Liverpool: 1:2 (H), 1:3 (A), 1:0 (H), 0:9 (A), 1:2 (A).



Unter Jürgen Klopp hat Liverpool schon einige Titel wie zum Beispiel die Champions League oder die englische Meisterschaft geholt. In dieser Spielzeit scheint die Gier nach dem Liga-Titel jedoch sehr groß zu sein und will um jeden Preis gestillt werden. Bisweilen spielten die Reds eine sehr starke Saison und grüßen nach 20 Spieltagen von der Tabellenspitze (45 Punkte). Der Vorsprung auf den Verfolger und amtierenden Meister Manchester City beträgt zwei magere Zähler. Die letzte Niederlage des 19-maligen Premier-League-Gewinners geht auf den 7. Spieltag zurück, ein 1:2 in Tottenham. Im Anschluss kamen acht Siege und fünf Remis zustande.

Neun Punkte konnten aus den letzten drei Begegnungen in der Ferne errungen werden. Fairerweise ist zu erwähnen, dass die Konkurrenz mit Sheffield United (2:0), Crystal Palace (2:1) und Burnley (2:0) auf überschaubarem Niveau agierte. Dennoch ging nur eines von zehn Auswärtsspielen verloren (5S, 4U). Mohamed Salah, der für den Afrika Cup abgestellt wurde, ist mit 14 Treffern in 20 Spielen der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Bet-at-home hält neben unzähligen Wettmöglichkeiten zum Premier-League-Duell einen zusätzlichen Bet-at-home Willkommensbonus bereit, um den Einstieg ins Sportwetten-Geschehen zu erleichtern.

Unser Bournemouth - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool

Beide Mannschaften müssen den einen oder anderen Star für die Länderspiele abstellen und sind somit vor allem offensiv geschwächt. Wenngleich Mohamed Salah bei den Reds nicht ersetzt werden kann, ist der Kader in der Breite deutlich besser aufgestellt als bei den Hausherren und verfügt über spürbar mehr Qualität.

Liverpool ist eine Art Angstgegner der „Cherries“, da vier der letzten fünf Heimspiele gegen Jürgen Klopp verloren gingen. Auch diesmal sehen wir die Gastgeber klar in der Außenseiterrolle.