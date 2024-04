Bournemouth – Manchester United Tipp, Prognose & Quoten

Unser Bournemouth - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 13.04.2024 lautet: Die Red Devils sind im Vitality Stadium kein gern gesehener Gast. Vier der letzten fünf Gastauftritte gingen nämlich an United. Ob es in unserem Wett Tipp heute für einen erneuten Sieg reicht, ist fraglich.