Bournemouth - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Bournemouth - Manchester United Tipp zum Premier League Spiel am 20.05.2023 lautet: United nimmt Zählbares aus Bournemouth mit, bleibt aber nicht ohne Gegentor.

Newcastle, Man United, Liverpool - zwei dieser drei Teams werden England in der nächsten Saison in der Champions League vertreten. Die Red Devils haben die Königsklasse dabei in eigener Hand, spüren aber schon seit Wochen den Atem der Reds im Nacken. Am Samstag wollen sie im Fernkampf mit dem LFC drei Punkte in Bournemouth holen. Wir entscheiden uns für den Tipp „Doppelte Chance X2 & Beide treffen“, der bei Happybet eine Quote von 1,87 bringt.

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Man United auf „Doppelte Chance X2 & Beide treffen“

Brighton verlor 3 der letzten 4 Heimspiele.

Man United kassierte 33 der 41 Gegentore auswärts.

6 der letzten 7 Duelle gingen an die Red Devils.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bournemouth vs Man United Quoten Analyse:

Sportwetten Apps erfreuen sich hierzulande großer Beliebtheit und auch Happybet hat solch eine App in seinem Repertoire. Ebenfalls im Gepäck hat der Bookie Quoten für das Duell Bournemouth gegen United und sieht die Gäste in der klaren Favoritenrolle. Die Quote für den Tipp auf den Auswärtssieg liegt bei gerade einmal 1,48.

Mit einer erfolgreichen Wette auf die Cherries kann man seinen Wetteinsatz dagegen fast versechsfachen. Ein Tor trauen die Buchmacher den Gastgebern aber ohne Weiteres zu. Die Quoten für das „Beide treffen“ erreichen Höchstwerte von 1,65. Die Gegenwette, also dass höchstens nur ein Team trifft, knackt dagegen die Marke von 2,00.

Bournemouth vs Man United Prognose: Kein Spaziergang für Red Devils

Bournemouth ist gerettet! Das war das Primärziel des Aufsteigers und das hat er letzten Endes ohne große Probleme erreicht. Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge acht Punkte. Da lassen sich die letzten beiden Niederlagen, die man am Stück kassierte, auch sicherlich etwas leichter verschmerzen.

Viel bewegen wird sich beim aktuell 14. der Tabelle nicht mehr. Bournemouth wird die Saison aller Voraussicht nach irgendwo auf den Plätzen 13 bis 15 beenden. Interessant: In den letzten 14 Ligaspielen der Cherries gab es immer einen Sieger. Sieben Mal waren sie es selbst, sieben Mal nahm der Gegner die drei Punkte mit.

Mit insgesamt nur sechs Punkteteilungen gehören sie ligaweit zu den Teams mit den wenigsten Unentschieden, zu denen auch der Gegner Manchester United gehört. Daheim kommt Bournemouth nur auf eine 6-4-8-Bilanz. Drei und damit fast die Hälfte aller Heimpleiten gab es in den letzten vier Heimpartien.

Damit sind die Verantwortlichen sicherlich nicht zufrieden und auch nicht damit, dass die Cherries mit 69 Gegentreffern die zweitschlechteste Abwehr der Premier League stellen. In ihren letzten elf Pflichtspielen hielten sie nur ein einziges Mal hinten die Null. Zu Hause trafen sie selbst in nur zwei der letzten zehn Pflichtspiele nicht.

Bournemouth - Man United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 0:2 Crystal Palace (PL, A), 1:3 Chelsea (PL, H), 4:1 Leeds (PL, H), 1:0 Southampton (PL, A), 0:4 West Ham (PL, H)

Letzte 5 Spiele Man United: 2:0 Wolverhampton (PL, H), 0:1 West Ham (PL, A),0:1 Brigthon (PL, A), 1:0 Aston Villa (PL, H), 2:2 Tottenham (PL, A)

Letzte 5 Spiele Bournemouth vs Man United: 0:3 (PL, A), 2:5 (PL, A), 1:0 (PL, H), 1:4 (PL, A), 1:2 (PL, H)

Manchester United ist nach dem 2:0-Heimsieg über Wolverhampton wieder in der Spur, nachdem die Red Devils zuvor zweimal in Folge auswärts mit 0:1 bei Brighton und West Ham verloren haben. Durch diese Pleiten ließ man die Konkurrenz aus Liverpool wieder auf den vierten Rang hoffen.

Der LFC hat nach sieben eigenen Siegen in Folge nur noch einen Punkt weniger als Newcastle und eben Man United, allerdings auch schon ein Spiel mehr absolviert als die beiden Konkurrenten. Demnach könnte sich United also rein theoretisch noch eine Pleite erlauben, wenn die anderen beiden Partien gewonnen werden.

Die restlichen Gegner heißen Chelsea und Fulham, die der Rekordmeister beide zu Hause empfängt. Tabellarisch ist Bournemouth der schwächste der verbliebenen drei Gegner. Doch auswärts lief bei Man United zuletzt nicht allzu viel zusammen. Von den letzten sechs Premier-League-Partien in der Fremde wurde nur eine gewonnen und vier verloren.

Der 2:0-Erfolg bei Nottingham war die einzige der letzten sechs Auswärtspartien in der Liga, in der Man Utd hinten zu Null spielen konnte. In Bournemouth haben die Red Devils das letzte Gastspiel mit 0:1 verloren. Es war gleichzeitig aber auch die einzige Niederlage in den letzten zehn direkten Duellen.

Unser Bournemouth - Man United Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide treffen

Sechs der letzten sieben Aufeinandertreffen gingen an United, das auch diesmal Favorit ist. Doch in der Fremde tat sich die Mannschaft von Erik ten Hag zuletzt schwer. 33 der 41 Gegentreffer kassierten die Red Devils in der Fremde und damit über 80 Prozent ihrer Gegentore. Insofern wären wir alles andere als überrascht, wenn Bournemouth hier zum Torerfolg kommt. Für einen Heim-Dreier sollte es aber dennoch nicht reichen.