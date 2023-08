Braga – Panathinaikos Tipp, Prognose, Quoten | 23.08.2023

Unser Braga - Panathinaikos Athen Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 23.08.2023 lautet: „Os Arcebispos“ werden im heimischen Estadio Municipal de Braga den Platz als Sieger verlassen.

Braga sammelte mit einem 4:2-Triumph gegen Chaves auf nationaler Ebene Selbstvertrauen für die bevorstehenden Playoffs. Panathinaikos sorgte kürzlich im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde für eine große Überraschung und setzte sich gegen Marseille mit 5:3 im Elfmeterschießen durch.

Wir schätzen die Portugiesen als stärker ein und tendieren zu einem knappen Heimsieg für Braga zu einer Quote von 1,66 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Braga vs Panathinaikos Athen auf „Sieg Braga“:

In der vergangenen Runde sprang für die Portugiesen gegen den serbischen Vertreter FK TSC ein souveräner 3:0-Heimerfolg heraus.

Panathinaikos gewann nur eines der vergangenen 5 Auswärtsspiele in der Königsklasse (1U, 3N).

Die Gastgeber aus Portugal zeigen mehr als den doppelten Kader-Marktwert auf und sind qualitativ überlegen.

Braga vs Panathinaikos Athen Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt offenbart „Os Arsenalistas“ als klaren Anwärter auf den Sieg im Hinspiel. Wer auf einen Heimsieg wettet, erhält lediglich den durchschnittlich 1,65-fachen Wetteinsatz. Tipp-Freunde, die hingegen ihr Augenmerk auf einen Triumph der Gäste ausgerichtet haben, dürfen sich im Erfolgsfall über mehr als den sechsfachen Wetteinsatz freuen.

Im Allgemeinen gehen die Bookies von einem defensiv geführten Match aus und tendieren zu zwei oder weniger Treffern. Darüber hinaus ist nicht zwangsläufig mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen. Um das eigene Risiko deutlich zu minimieren bzw. komplett auszuschließen, bietet sich die Nutzung einer Freiwette ohne Einzahlung an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braga vs. Panathinaikos Athen Prognose: Sorgt Panathinaikos gegen Braga für eine weitere Überraschung?

Braga war in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil der Europa League und hat nun die Möglichkeit, sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Ein Umstand, der darin begründet liegt, dass die Elf von Trainer Artur Jorge sich in der vergangenen Spielzeit hinter Benfica und Porto den dritten Tabellenplatz sicherte.

Artur Jorge sitzt als Trainer bereits seit Juli 2022 auf der Bank und bestritt 57 Spiele an der Seitenlinie. Mit 2,14 Punkte pro Spiel kann sich die Ausbeute des portugiesischen Übungsleiters durchaus sehen lassen (39S, 5U, 13N).

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Der Liga-Start wurde in diesem Jahr gehörig in den Sand gesetzt und führte gegen Famalicao zu einem knappen 1:2 Misserfolg auf heimischem Boden. Immerhin fand der Vorjahres-Tabellendritte kürzlich mit einem 4:2 gegen Chaves zurück in die Erfolgsspur.

Panathinaikos spielte zuletzt 2011 in der Königsklasse und schied damals bereits nach der Vorrunde gegen Barcelona, Rubin Kazan und Kopenhagen aus dem Wettbewerb aus. Als Vizemeister konnte das Ticket direkt für die zweite Qualifikationsrunde gelöst werden.

Braga - Panathinaikos Athen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braga: 4:2 Chaves (Liga, A), 4:1 FK TSC (CL-Quali, A), 1:2 Famalicao (Liga, H), 3:0 FK TSC (Cl-Quali, H), 0:2 Porto (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Panathinaikos Athen: 5:3 n.E. Marseille (CL-Quali, A), 1:0 Marseille (CL-Quali, H), 2:2 Dnipro (CL-Quali, H), 3:1 Dnipro (CL-Quali, A), 1:1 Aris Thessaloniki (Liga, H).

Letzte Spiele Braga vs. Panathinaikos Athen: -

Diese brachte gegen Dnipro-1 ein 3:1 bzw. ein 2:2 mit sich. Mit Marseille wartete in der dritten Qualifikationsrunde kein leichter Gegner. Nachdem das Hinspiel zu einem glücklichen 1:0 führte, wurde das Rückspiel im Elfmeterschießen mit 5:3 siegreich gestaltet.

Der nationale Wettbewerb startet gegen Volos erst am Samstag, den 26. August 2023. Somit zeigen die Grünen keine Spielpraxis auf und befinden sich nicht im Liga-Alltag. Mal abgesehen vom Sieg gegen Dnipro in der Qualifikation agierte Panathinaikos auf gegnerischem Boden in der Champions League auf einem überschaubaren Niveau und kassierte neben dem Erfolg drei Niederlagen und ein Remis.

Wer seine Braga Panathinaikos Wetten mit einem mobilen Endgerät spielen möchte, könnte die Bet365 App nutzen.

Unser Braga – Panathinaikos Athen Tipp: Sieg Braga

Wie zuletzt bei der Generalprobe gegen Chaves wird Braga-Coach Artur Jorge seine Mannen vermutlich im 4-2-3-1 auflaufen lassen. Der von Fenerbahce geholte Bruma und Kapitän Ricardo Horta könnten für offensive Akzente sorgen. Im Sturm ist Abel Ruiz gesetzt.

Die Gäste werden in erster Linie die Gastgeber vom eigenen Tor fernhalten wollen. Nadelstichartig soll über außen Mittelstürmer Andraz Sporar in Szene gesetzt werden. In der vergangenen Spielzeit war der Slowene mit elf Toren in 33 Begegnungen der mit Abstand beste Angreifer in den eigenen Reihen.