Braga - Qarabag Agdam Tipp Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Braga - Qarabag Agdam Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 15.02.2024 lautet: Auch wenn die Portugiesen der klare Favorit sind, trauen wir den Gästen in unserem Wett Tipp heute mindestens ein Tor zu.

In der K.o.-Zwischenrunde der Europa League bekommt es unter anderem Champions League-Absteiger Sporting Braga mit Qarabag Agdam zu tun. Die Portugiesen genießen am Donnerstag im Hinspiel Heimrecht und wollen sich für die Liga-Klatsche am vergangenen Wochenende bei Sporting Lissabon rehabilitieren.

Die Gäste aus Aserbaidschan reisen nominell zwar als klarer Außenseiter an, doch gänzlich ohne Chancen sehen wir sie dann doch nicht. Deshalb entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Braga vs Qarabag Agdam auf „Beide Teams treffen“:

Braga konnte in 15 von 16 Pflicht-Heimspielen in dieser Saison treffen, ...

… kassierte allerdings auch in 14 dieser 16 Heimpartien Gegentreffer.

Qarabag Agdam traf in jedem der letzten 15 Pflichtspiele.



Braga vs Qarabag Agdam Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher zeigt deutlich, wer hier als Favorit angesehen wird. Für Wetten auf einen Heimsieg Bragas erhält man Quoten von höchstens 1,40. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste kann man hingegen seinen Wetteinsatz verachtfachen. Die „Doppelte Chance X2″ bringt noch Wettquoten bis 3,05.

Ganz abwegig finden wir diese letztgenannte Option nicht. Insofern wäre diese Wette mit geringem Einsatz für uns eine Alternative. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr dafür eine Freiwette nutzt.

Doch schon für nur einen Treffer der Gäste lassen sich ordentliche Quoten erzielen. Bei Wettquoten bis 1,95 für „Beide Teams treffen“ trauen jedenfalls die Bookies ihnen ein Tor eher nicht zu.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braga vs Qarabag Agdam Prognose: Die Gäste werden ihre Chancen bekommen

Als Tabellen-Vierter reiste Sporting Braga am vergangenen Wochenende zum Topspiel des 21. Spieltags der portugiesischen Primeira Liga zum Zweiten Sporting Lissabon - und geriet dort gehörig unter die Räder. Bis zur 70. Minute stand es „nur“ 0:2 aus Sicht der Gäste, die am Ende mit 0:5 untergingen.

Es war die erste Pleite, nachdem die „Braguistas“ zuvor in fünf Pflichtspielen in Folge unbesiegt geblieben waren, vier dieser Partien gewannen und in diesem Zeitraum auch den nationalen Ligapokal holten. Zu Hause wollen sie nun eine Reaktion auf die herbe Klatsche in der Hauptstadt zeigen.

Im heimischen Estadio Municipal de Braga haben die Portugiesen nur eines der letzten acht Pflichtspiele verloren. Dabei waren die bisherigen Heimpartien der als „Arsenalistas“ bezeichneten Gastgeber vor allem unterhaltsam und durchaus reich an Toren. In dieser Saison bestritt Braga bisher 16 Pflichtspiele im eigenen Stadion.

In 15 dieser 16 Heimpartien konnte der Klub selbst treffen. Aber: In nur zwei dieser 16 Begegnungen konnte er auch selbst hinten die Null halten. Das gelang Braga im ersten Heimspiel der Saison und im bislang letzten. Dazwischen konnten sie also in 14 Heimspielen in Serie keine weiße Weste wahren.

Braga - Qarabag Agdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braga: 0:5 Sporting Lissabon (A), 1:0 Moreirense (H), 1:1 Chaves (H), 1:1, 5:4 i. E. Estoril Praia (N), 1:0 Sporting Lissabon (N)

Letzte 5 Spiele Qarabag Agdam: 3:3 Sabah Baku (H), 3:4 Sabah Baku (H), 2:1 Sabail (A), 7:1 Sabah Baku (A), 2:1 Kapaz (A)

Letzte Spiele Braga vs Qarabag Agdam: -



Die Generalprobe für das bevorstehende Europa-League-Match hat Qarabag Agdam verpatzt. Gegen Sabah Baku gab es am vergangenen Wochenende zu Hause nur ein 3:3. Bei 16 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze dürften diese Punktverluste den Klub allerdings recht wenig stören.

Drei Tage zuvor hatte Qarabag gegen Sabah Baku daheim mit 3:4 verloren. Da es allerdings das Rückspiel im nationalen Pokalwettbewerb war und man das Hinspiel auswärts klar mit 7:1 gewonnen hatte, war auch diese Pleite weniger schlimm. Vor diesen letzten beiden Partien gegen Baku hatte Qarabag zehn Pflichtspiele in Folge gewonnen.

In den letzten sechs Pflichtpartien der Aserbaidschaner konnten beide Teams treffen. Natürlich muss man bedenken, dass der Stellenwert der heimischen Premier Liga bei weitem nicht so hoch ist wie der der höchsten portugiesischen Spielklasse. Dennoch zeigten die Gäste auch auf dem europäischen Parkett bislang durchaus positive Leistungen.

In der Gruppenphase der Europa League verloren sie nur die beiden Partien gegen Leverkusen mit 1:5 auswärts und 0:1 zu Hause. Ansonsten gab es drei Siege und ein Remis. In der Fremde ist Qarabag seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen (6S, 1U). Insofern sind Wetten in Richtung der Gäste unter Nutzung eines Sportwetten Anbieter Bonus eine Überlegung wert.

Unser Braga - Qarabag Agdam Tipp: „Beide Teams treffen“

Braga holte in der Gruppenphase der Champions League vier Punkte aus den beiden Partien gegen Union Berlin. In jedem der sechs Gruppenspiele gab es Gegentreffer. Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass die Portugiesen am Donnerstag nicht zu Null spielen. In 14 von 16 Heim-Pflichtspielen konnten sie keine weiße Weste wahren.

Qarabag Agdam ist mittlerweile ein international durchaus erfahrenes Team, das in der EL-Gruppenphase unter anderem Molde hinter sich ließ. Nur im Heimspiel gegen Bayer konnte der Klub aus Aserbaidschan nicht treffen. Zuletzt gelang ihm in 15 Pflichtspielen in Folge mindestens ein eigenes Tor. Insofern haben Wetten auf Tore der Gäste für uns Value.