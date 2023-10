Braga – Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2023

Unser Braga - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 24.10.2023 lautet: Real ist klar zu favorisieren. Den Gastgebern aus Portugal trauen wir aber einen Treffer zu.

Braga hat sich jüngst im portugiesischen Pokal gegen den Viertligisten Rebordosa AC nicht mit Ruhm bekleckert und mühte sich zu einem 2:0-Triumph. Reals Serie von vier Siegen am Stück fand gegen Sevilla kürzlich ein Ende. In einem spannenden Match teilten sich beide Konkurrenten nach einem leistungsgerechten 1:1 die Punkte.

Wir betrachten die Spanier in einem engen Match als leichten Favoriten und tendieren zu Toren auf beiden Seiten. Ein Wett Tipp heute auf „Sieg Real Madrid & Beide Teams treffen“ bringt bei Happybet eine Quote von 2,60 mit sich.

Darum tippen wir bei Braga vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid & Beide Teams treffen“:

Braga verlor das bisher einzige CL-Heimspiel gegen Neapel mit 1:2.

Die Königlichen setzten sich in beiden CL-Gruppenspielen durch und zeichnen sich durch deutlich mehr Erfahrung auf internationaler Ebene aus als die Gastgeber.

Real weist mit 1,03 Milliarden Euro den mehr als achtfachen Kader-Marktwert von Braga (126,2 Millionen Euro) auf.

Braga vs Real Madrid Quoten Analyse:

Ein Blick auf den Drei-Weg-Markt offenbart bei den Bookies aus unserem Sportwetten Anbieter Vergleich eine sehr deutliche Tendenz in Richtung Auswärtssieg. Die Braga Real Madrid Wettquote von durchschnittlich 1,44 für den Triumph der Madrilenen untermauert diesen Umstand.

Sollten die „Braguistas“ gegen den spanischen Rekordmeister für eine Überraschung sorgen, steht sogar mehr als der sechsfache Wetteinsatz im Raum.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braga vs. Real Madrid Prognose: Bauen die Spanier ihre Vormachtstellung in der Gruppe C aus?

Nach mehr als zehn Jahren haben „Os Arsenalistas“ erstmals wieder das Ticket für eine Champions-League-Gruppenphase lösen können. Dazu wurden im Zuge der Playoffs bzw. der dritten Qualifikationsrunde Panathinaikos Athen (2:1, 1:0) und Backa Topola (3:0, 4:1) bezwungen.

Nachdem der erste Gruppenspieltag auf heimischem Boden knapp gegen Napoli verloren ging, konnte im Anschluss beim Bundesligisten Union Berlin ein 3:2-Erfolg verbucht werden.

Obwohl die Portugiesen gemeinsam mit dem italienischen Meister Rang 2 belegen, werden sie als klarer Underdog in Bezug auf das Erreichen des Achtelfinales gehandelt. Wenngleich es zuletzt auf nationaler Ebene mit drei Siegen in der Liga und einem im Pokal steil bergauf ging, kann der Kader qualitativ mit Neapel und Real Madrid bei weitem nicht konkurrieren. Im Oberhaus des portugiesischen Fußballs reicht es derzeit hinter Sporting, Benfica und Porto lediglich für Rang 4 in der Tabelle.

Die Madrilenen zeigen in der Königsklasse eine weiße Weste auf und behielten in beiden Duellen mit Neapel (3:2) und Union Berlin (1:0) die Oberhand.

Braga - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braga: 2:0 Rebordosa (A), 2:1 Rio Ave (H), 3:2 Union Berlin (A), 4:2 Estrela Amadora (A), 4:1 Boavista (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:1 Sevilla (A), 4:0 Osasuna (H), 3:2 Neapel (A), 3:0 Girona (A), 2:0 Las Palmas (H).

Letzte Spiele Braga vs. Real Madrid: -

Die sechs erbeuteten Punkte stehen in engem Zusammenhang mit einer gehörigen Portion Glück und viel Dusel. Am Ende grüßt der spanische Rekordmeister aber dennoch von der Spitze der Gruppe C und hat das Tor zum Achtelfinale weit aufgestoßen. Ganze 14 Mal konnte Real Madrid bisweilen die Champions League bzw. den Vorgänger-Bewerb Europapokal der Landesmeister gewinnen. Im Vorjahr war im Halbfinale gegen den späteren Titelträger Manchester City (1:1, 0:4) Endstation.

Auf nationaler Ebene gibt es für die Madrilenen kaum Grund zum Klagen. Nach zehn Spieltagen thront der 35-fache spanische Meister punktgleich mit dem Underdog FC Girona auf Platz 1 der Tabelle. Die bisher einzige Saisonpleite kam im Derbi madrileño mit einem 1:3 gegen Atletico zustande. Happybet gewährt für Neukunden auf die erste Einzahlung 150 Prozent Bonus bis zu 100 Euro. Die Willkommensprämie kann direkt für Braga Real Madrid Wetten verwendet werden. Genauere Informationen sind im Happybet Test ersichtlich.

Unser Braga – Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid & Beide Teams treffen

Der Erfolg von Real Madrid trägt einen Namen: Jude Bellingham. In der Liga und der Königsklasse hat der Mittelfeld-Akteur, der im Sommer für 103 Millionen Euro aus Dortmund kam, zehn Tore erzielt und ist offensiv brandgefährlich.

Wird es der von Braga-Coach Artur Jorge bevorzugten Viererkette gelingen, den Engländer aus dem Spiel zu nehmen?