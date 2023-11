Braga - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 29.11.2023

Unser Braga - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.11.2023 lautet: Aufgrund defensiver Schwächen auf beiden Seiten erwarten wir für unseren Wett Tipp heute einige Tore im Spiel zwischen Braga und Union Berlin.

Wichtiges Spiel zwischen dem Tabellen-Letzten und dem -Vorletzten der Gruppe C in der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase! Der Sieger könnte die Weichen fürs Überwintern in der Europa League stellen. Braga hatte vor allem in der Defensive in den ersten vier Spielen enorme Probleme. Union Berlin hat zwar seit einer Ewigkeit kein Spiel mehr gewonnen, hat jedoch im kommenden Duell gegen Braga nichts zu verlieren.

So entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,03 bei DAZN Bet .

Darum tippen wir bei Braga vs Union Berlin auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Braga musste in jedem der ersten 4 Gruppenspiele mindestens 2 Gegentreffer hinnehmen.

Union Berlin konnte in den ersten 4 Spielen keine Weiße Weste bewahren.

In den Pflichtspielen von Braga fallen im Schnitt 3,9 Tore.

Braga vs Union Berlin Quoten Analyse:

Das Heimteam aus Braga wird mit einer Siegquote von 2,18 als leichter Favorit in der anstehenden Begegnung mit Union Berlin gesehen. Der erste Sieg der Eisernen in der Champions League in der Klubgeschichte wird mit einer Quote von 3,15 als etwas unwahrscheinlicher erachtet.

Als wahrscheinlichster Torschütze auf Seiten Bragas wird Simon Banza mit einer Quote von 2,64 betrachtet. Bei den Unionern werden Kevin Behrens mit einer Quote von 3,35 die höchsten Chancen auf einen eigenen Treffer eingeräumt. Solltet ihr daran glauben, dass der deutsche Stürmer seinen ersten Treffer im internationalen Geschäft erzielen wird, könnt ihr eines der tollen Angebote im Rahmen einer Freiwette für euren Tipp verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braga vs Union Berlin Prognose: Wer kommt dem Überwintern im Europapokal näher?

Sporting Braga steht mit drei Niederlagen und einem Sieg aus dem Hinspiel gegen Union Berlin mit drei Punkten auf dem dritten Platz der Gruppe C. Zwar bestehen noch theoretische Chancen auf ein Weiterkommen, dafür dürften die zweitplatzierten Neapolitaner in den verbleibenden zwei Partien jedoch nur noch einen Punkt sammeln und Braga müsste beide Spiele gewinnen.

Vor allem die Defensive der Portugiesen war in der bisherigen Gruppenphase mehr als löchrig. So mussten die Männer von Trainer Artur Jorge in den ersten vier Spielen schon neun Gegentreffer einstecken. Dabei wurden vier eigene Treffer erzielt, nur im letzten Spiel bei der 0:3-Niederlage gegen Real Madrid blieb Braga ohne eigenes Tor.

Union Berlin steht mit einem Punkt bei drei Niederlagen und einem hart erkämpften 1:1-Remis im letzten Spiel gegen Neapel auf dem letzten Platz der Gruppe und hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen in der Champions League. Dafür könnte jedoch mit einem Sieg gegen Braga der dritte Platz der Gruppe erobert werden.

Union konnte nur drei Treffer in den ersten vier Spielen erzielen und stellt damit eine Flop-10-Offensive der laufenden CL-Gruppenphase. Mit nur 1,5 Gegentreffern pro Partie im Schnitt, bieten die Köpenicker immerhin eine überdurchschnittliche Defensive (Platz 22) auf, zudem wurde kein Spiel mit mehr als einem Treffer Abstand verloren.

Braga - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braga: 4:1 Portimonense (A), 1:0 Arouca (A), 0:3 Real Madrid (A), 6:1 Portimonense (H), 1:1 Casa Pia (H).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:1 Augsburg (H), 0:4 Leverkusen (A), 1:1 Neapel (A), 0:3 Frankfurt (H), 0:1 Stuttgart (A).

Letzte Spiele Braga vs. Union Berlin: 3:2 (A).

In der heimischen Liga steht Braga mit 23 Punkten auf dem vierten Platz der Tabelle, stellt jedoch mit 30 Toren in den ersten elf Spielen die stärkste Offensive der Liga. Fünf der letzten sechs Spiele konnte Sporting gewinnen (1U).

Union hingegen steht mit sieben Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz in der deutschen Bundesliga. Zuletzt konnte immerhin durch ein 1:1-Remis gegen Augsburg die Rote Laterne an das neue Schlusslicht Köln abgegeben werden.

Im einzigen Duell der beiden Teams kam es zu einem 3:2-Auswärtssieg für Braga „An der Alten Försterei“. Union Berlin wartet wettbewerbsübergreifend seit 15 Spielen auf einen Sieg, so wurde Trainer Urs Fischer vor dem letzten Bundesliga-Spiel entlassen und nun durch Nenad Bjelica ersetzt.

Wer glaubt, dass Union im ersten Spiel unter dem neuen Cheftrainer direkt die Wende gelingt und drei Punkte in Braga eingefahren werden können, könnte für eine „Sieg Union Berlin“-Wette bei folgenden Wettanbietern mit Paypal einzahlen .

Unser Braga - Union Berlin Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Braga blieb national erst in einem der ersten elf Ligaspiele ohne Gegentreffer und wahrte auch in der Champions League bisher kein Mal eine Weiße Weste. Union Berlin blieb wettbewerbsübergreifend bisher nur im Pokalspiel gegen das unterklassige Astoria Walldorf ohne Gegentor. Wir erwarten im kommenden Duell Tore auf beiden Seiten.