Brasilien - Bolivien Tipp, Prognose & Quoten | 09.09.2023

Unser Brasilien - Bolivien Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 09.09.2023 lautet: Spielerisch zeichnet sich zwischen beiden Konkurrenten ein Klassenunterschied ab. Wir tendieren in einem einseitigen Match zu weniger als 4,5 Toren.

Darum tippen wir bei Brasilien vs Bolivien auf „Unter 4,5 Tore“:

Brasilien vs Bolivien Quoten Analyse:

Brasilien vs. Bolivien Prognose: Hält Brasilien auch im 7. Duell mit Bolivien hinten die Null?

Seit 1994 hat die bolivianische Nationalelf nicht mehr an einer WM-Endrunde teilgenommen. In der letzten WM-Quali reichte es vor Venezuela mit 15 erbeuteten Punkten lediglich für den vorletzten Tabellenplatz.

Brasilien - Bolivien Statistik & Bilanz:

Grundsätzlich fehlt es dem Kader in erster Linie an hochwertigen Spielern mit internationaler Erfahrung. Ein Umstand, der sich in den WM-Qualifikationsspielen deutlich bemerkbar macht. Vor allem auswärts sah die Elf keine Sonne und holte nur zwei Punkte aus 18 Spielen. Sechs der jüngsten acht Quali-Paarungen in der Fremde endeten mit weniger als 4,5 Toren. Um das Maximum aus den Brasilien Bolivien Wetten herauszuholen, könnte sich die Nutzung von Gratiswetten & Freebets als sinnvoll herausstellen.