Brasilien - Panama Tipp, Prognose & Quoten | 24.07.2023

Panama ist einer von insgesamt acht Neulingen bei der Frauen WM 2023. Las Canaleras bekommen es gleich zum Auftakt in ihrer Gruppe F mit Brasilien zu tun. Die Panamaerinnen gelten als einer der krassen Außenseiter des Turniers und wenn sie an die Leistung ihrer letzten Testspiele anknüpfen, dann könnte es hier eine Abreibung geben.

Die Brasilianerinnen auf der anderen Seite wollen sich für das Duell mit Frankreich am zweiten Spieltag warm schießen, in dem es aller Voraussicht nach um den Gruppensieg gehen wird. Wir sehen die Selecao in der klaren Favoritenrolle und entscheiden uns für die Wette „Sieg Brasilien -3″ mit einer Quote von 1,50 bei Betano.