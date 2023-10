Brasilien – Venezuela Tipp, Prognose, Quoten | 13.10.2023

Unser Brasilien - Venezuela Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 13.10.2023 lautet: Alles andere als ein deutlicher Brasilien-Sieg käme einem kleinen Fußballwunder gleich.

Die „Seleção“ setzte sich kürzlich knapp mit 1:0 in Peru durch. Dabei hätte der Sieg höher ausfallen können. Defensiv ließen die Mannen vom Zuckerhut nichts zu. Venezuela erzielte zuletzt auf heimischem Boden gegen Paraguay einen glücklichen 1:0-Erfolg. Über weite Strecken deutete alles auf ein Remis hin. Erst in der Nachspielzeit sorgte Salomón Rondón für den Siegtreffer für „La Vinotinto“.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf den Triumph der Brasilianer und rechnen zudem mit weniger als 3,5 Toren. Dafür stellt Oddset eine Quote von 1,85 zur Verfügung .

Darum tippen wir bei Brasilien vs Venezuela auf „Sieg Brasilien & Unter 3,5 Tore“:

Brasilien vs Venezuela Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt vertreten die Bookies eine klare Linie und lassen die Mannen vom Zuckerhut als klaren Anwärter auf drei Punkte erkennen. Eine Tatsache, die anhand einer Brasilien Venezuela Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,11 bestätigt wird.

Brasilien vs. Venezuela Prognose: Kann Brasilien den Platz an der Sonne halten?

Die Brasilianer nahmen bereits 22 Mal an einer WM-Endrunde teil und sind mit fünf WM-Triumphen Rekordtitelträger. Bei der letzten Weltmeisterschaft in Katar reichte es aber nur zum Viertelfinaleinzug.

Venezuela fungiert als einziges Mitglied der CONMEBOL (Südamerikanischer Fußballverband), das noch nie an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Daran dürfte sich laut Buchmacher-Einschätzung auch im Zuge dieser WM-Qualifikation nichts ändern.

Brasilien - Venezuela Statistik & Bilanz:

Dabei präsentierte sich Venezuela an den ersten beiden Spieltagen kämpferisch. Zum Auftakt musste aber dennoch eine knappe 0:1-Niederlage in Kolumbien hingenommen werden. Im Anschluss sprang auf heimischem Boden gegen Paraguay ein 1:0-Erfolg heraus. Brasilien ist jedoch von einem ganz anderen Schlag als alle bisherigen Kontrahenten.

Beim FIFA-Weltranglisten-53. sind die Mittel stark begrenzt. Es mangelt schlichtweg an Qualität in den eigenen Reihen. Ein Umstand, der durch einen Kader-Marktwert von 45 Millionen Euro bestätigt wird.

Als momentan wertvollster Spieler gilt Yangel Herrera, der beim FC Girona unter Vertrag steht und in La Liga drei Tore in neun Spielen erzielte.