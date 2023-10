Braunschweig – Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten | 27.10.23

Unser Braunschweig - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.10.2023 lautet: Trotz Trainerwechsel wird es für die Eintracht sehr schwer gegen die Fortuna.

Das 0:3 in Elversberg brachte bei den Niedersachsen das Fass zum Überlaufen und führte zur Entlassung von Trainer Jens Härtel. Die kommenden beiden Liga-Duelle übernimmt interimsweise der Ex-Profi und bisherige Co-Trainer Marc Pfitzner. Düsseldorf wuchs zuletzt über sich hinaus und drehte auf heimischem Boden gegen Lautern einen 0:3-Rückstand in einem 4:3-Erfolg. Als überragender Mann auf dem Feld galt Ao Tanaka, der mit zwei Toren maßgeblich am Erfolg beteiligt war.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Braunschweig traf bislang in 4 von 5 Liga-Heimspielen.

„Die Flingeraner“ untermauerten mit 8 Toren in den letzten 3 Auswärtsspielen in der 2. Bundesliga ihren Angriffs-Willen.

Düsseldorf verlor keines der letzten 3 Duelle in der Merkur-Spiel-Arena (1S, 2U).

Braunschweig vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Die schwachen Leistungen des Tabellenschlusslichts aus Braunschweig haben bei den Bookies Spuren hinterlassen. Eine Braunschweig - Düsseldorf Wettquote von durchschnittlich 1,85 bringt die Gäste aus Nordrhein-Westfalen als leichten Favoriten zum Vorschein. Wer das Maximum aus seinen Wetten herausholen möchte, sollte einen Sportwetten Bonus der Buchmacher nutzen.

Seit September 2016 haben die Löwen zu Hause nicht mehr gegen den derzeit Tabellen-Fünften gewonnen (2U, 1N). Wer gegen die Statistik wetten möchte, erhält teilweise mehr als den 3,7-fachen Wetteinsatz. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ ist laut Buchmacher-Bewertung mit drei oder mehr Toren zu rechnen. Zudem trauen die Wettanbieter beiden Konkurrenten mindestens einen Treffer zu.

Braunschweig vs. Düsseldorf Prognose: Klettert Fortuna in die Aufstiegszone?

Mit nur einem Sieg aus zehn Spieltagen schienen „die Löwen“ unter Coach Jens Härtel jeglichen Biss verloren zu haben. Die Verantwortlichen sahen sich gezwungen zu handeln und installierten den bisherigen Co-Trainer Marc Pfitzner als Interimstrainer für zwei Spieltage. Mit guten Ergebnissen gegen Düsseldorf sowie im Derby gegen Hannover könnte er aber womöglich eine Bewerbung für eine längere Beschäftigung einreichen.

Satte sieben Punkte fehlen den Braunschweigern auf das rettende Ufer. Der Relegationsplatz, der momentan von Schalke belegt wird, ist allerdings nur zwei Zähler entfernt und somit in Reichweite.

Um in Richtung Klassenerhalt zu schielen, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung im heimischen Eintracht-Stadion (1S, 2U, 2N). Immerhin brachten die vergangenen vier Heimspiele einen eigenen Treffer mit sich. Allgemein kamen fünf der sechs Saisontore im eigenen Stadion zustande. Der Ausfall von Stürmer Anthony Ujah hat den Klub komplett aus der Bahn geworfen. Drei der sechs Tore gehen auf das Konto des Mittelstürmers. Bis voraussichtlich Januar 2024 fällt er aufgrund einer Schultereckgelenksprengung aus.

Düsseldorf beendete mit dem 4:3 gegen Kaiserslautern eine Negativserie von drei sieglosen Liga-Duellen (2U, 1N) und kämpfte sich auf Platz 5 vor.

Braunschweig - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:3 Elversberg (A), 1:3 Paderborn (H), 0:1 Rostock (A), 2:2 Nürnberg (H), 0:3 Hertha BSC (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 4:3 Kaiserslautern (H), 1:1 Osnabrück (H), 0:1 HSV (A), 1:1 Hannover (H), 3:1 Rostock (A).

Letzte Spiele Braunschweig vs. Düsseldorf: 1:3 (A), 2:2 (H), 2:2 (A), 0:0 (H), 0:1 (H).

Ob es in diesem Jahr nach vier Spielzeiten in der 2. Bundesliga zum Wiederaufstieg reicht, bleibt abzuwarten. Bereits in der vergangenen Saison wurde die Aufstiegszone mit Rang 4 nur knapp verpasst. In der Fremde spielten die Fortunen bisweilen stark auf und mussten lediglich beim Tabellenzweiten, dem Hamburger SV, eine Niederlage hinnehmen (2S, 1U). Mit acht Auswärtstoren legten die Düsseldorfer eine gewisse Abschlussstärke an den Tag und werden sicher auch in Braunschweig offensive Akzente setzen.

Dabei sticht der aus Norwich City ausgeliehene Linksaußen Christos Tzolis mit fünf Treffern in acht Spielen heraus. Seit mittlerweile drei Spieltagen blieb ihm jedoch ein eigener Treffer verwehrt. Der von uns getestete Wettanbieter Oddset stellt ein breites Spektrum an Braunschweig Düsseldorf Wetten bereit und gewährt seinen Neukunden on top einen großzügigen Willkommensbonus.

Unser Braunschweig – Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Wenngleich die Gastgeber einen Trainerwechsel vollzogen haben, dürfte es gegen den möglichen Aufstiegskandidaten aus Düsseldorf selbst auf heimischem Boden sehr schwer werden. Die Gäste verfügen über mehr Qualität in den eigenen Reihen und zeigten zuletzt gegen Lautern Moral, als sie nach einem 0:3-Rückstand am Ende den Platz als Sieger verließen.