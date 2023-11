Braunschweig - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 02.12.2023

Unser Braunschweig - Fürth Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir von mindestens einem Punkt für die Gäste aus, auch wenn die Löwen Gegenwehr leisten.

Das Team der Stunde in der 2. Bundesliga heißt Greuther Fürth. Die Franken legten zuletzt eine starke Siegesserie hin und wollten diese auch am Samstag in Braunschweig weiterführen. Die Löwen stecken dagegen tief unten in der Tabelle fest, können aber wohl wenn, dann nur zu Hause punkten. Das Momentum spricht zwar für die Gäste. Dennoch würden wir uns bei unserem Wett Tipp heute absichern.

Da die Eintracht zudem punkten muss und ihr zumindest daheim zuletzt immer mindestens ein Treffer gelungen ist, entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,15 bei Betano.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Fürth auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Braunschweig hat in den letzten 7 Heimspielen immer getroffen.

Fürth hat die letzten 4 Zweitliga-Spiele alle gewonnen.

Das Kleeblatt ist seit 5 direkten Duellen ungeschlagen.

Braunschweig vs Fürth Quoten Analyse:

Die Gäste gehen bei den Buchmachern als Favorit in die Begegnung, auch wenn man ausgehend von der Quotenverteilung nicht von der ganz großen Favoritenstellung sprechen kann. Für einen Tipp auf einen Sieg der Gäste, den man zum Beispiel ganz einfach über die Betano App platzieren kann, gibt es nämlich Wettquoten bis 2,15.

Auf der anderen Seite erhält man bei einer erfolgreichen Wette auf den Heimsieg etwa das 3,5-Fache seines Wetteinsatzes zurück. Die Bookies gehen dabei von Toren für beide Mannschaften aus, wie die Quoten von höchstens 1,65 für den Wettmarkt „Beide Teams treffen“ untermauern. Mit Werten bis 1,80 sind Wetten auf „Über 2,5 Tore“ etwas höher quotiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Fürth Prognose: Leichte Vorteile bei den Gästen

Mit sechs Pleiten in den ersten sechs Auswärtsspielen ist Braunschweig am letzten Wochenende beim Hamburger SV angetreten, der bis dahin alle sechs Heimspiele bei einem Torverhältnis von 15:3 gewonnen hatte. Keiner setzte vor Spielbeginn einen Pfifferling auf die Eintracht. Am Ende gab es dann auch die erwartete siebte Niederlage in der siebten Auswärtspartie.

Doch mindestens einen Punkt hätten die Löwen mehr als verdient. Bitter: Der Treffer zum möglichen 2:2 in der 78. Minute wurde vom Video-Assistenten wegen Abseits aberkannt. In der Tabelle bleibt der BTSV damit auf dem vorletzten Rang. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt jetzt schon fünf Punkte, jener auf das rettende Ufer sogar acht Zähler.

Wenn überhaupt, dann geht nur etwas zu Hause. Dort holte Braunschweig nämlich alle bisherigen Punkte. Das sind dann allerdings auch nur acht. Das letzte Heimspiel gegen Osnabrück, das erste unter dem neuen Coach Daniel Scherning, wurde durch einen Treffer quasi mit dem Schlusspfiff mit 3:2 gewonnen.

Acht Punkte nach 14 Spieltagen hatten die Löwen in der 2. Liga nur einmal: 2006/07 stieg man später als Letzter ab. Zehn Pleiten in den ersten 14 Runden ist Negativrekord. In der ersten Halbzeit kassierte der BTSV schon 18 Gegentreffer - Liga-Höchstwert!

Braunschweig - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:2 HSV (A), 3:2 Osnabrück (H), 0:2 Hannover (A), 1:4 Düsseldorf (H), 0:3 Elversberg (A)

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:0 Wehen Wiesbaden (H), 1:0 Düsseldorf (H), 2:0 Kaiserslautern (A), 1:2 Homburg (A), 4:0 Osnabrück (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Fürth: 2:2 (A), 0:1 (H), 0:3 (A), 0:3 (H), 1:2 (A)

Die Gäste aus Franken reisen mit breiter Brust an. Am vergangenen Wochenende schlugen sie Wehen Wiesbaden mit 2:0 und feierten damit den vierten Ligasieg in Folge. Doch nicht nur das: Bei keinem dieser letzten vier Dreier kassierte die Spielvereinigung ein Gegentor. Mehr Zweitliga-Spiele in Serie ohne Gegentreffer gab es zuletzt in der Saison 1998/99. Überhaupt spielte Fürth in dieser Saison schon sieben Mal zu Null, was Liga-Höchstwert ist. Braunschweig auf der anderen Seite blieb sechs Mal und damit so oft wie kein anderes Team torlos und stellt generell mit nur elf Treffern die schlechteste Offensive im Unterhaus. Der Tipp darauf, dass die Löwen kein Tor erzielen, liefert Quoten bis 3,00.

Diese Wette würden wir aber nicht empfehlen. Wenn es doch jemand probieren will, dann am besten mit einer Gratiswette ohne Einzahlung. Wir glauben nach den bisherigen Leistungen unter Neo-Trainer Scherning an ein Heimtor, zumal die Eintracht auch in ihren letzten sieben Pflichtspielen zu Hause immer traf. Außerdem darf nicht unerwähnt bleiben, dass Fürth drei der letzten vier Siege zu Hause holte. Auswärts haben die Franken zwar ihr letztes Match in Kaiserslautern für sich entschieden, es war allerdings der erste Auswärts-Dreier in der 2. Liga seit dem 2:0 in Sandhausen am 27. Spieltag der Vorsaison.

Unser Braunschweig - Fürth Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide treffen“

Von den letzten fünf direkten Duellen hat Fürth keines verloren und vier gewonnen. In Braunschweig gewann das Kleeblatt die letzten beiden Gastspiele zu Null. Wir sehen die Gäste hier leicht vorne, allerdings halten wir eine Absicherung für notwendig, da sich die Löwen in den bisherigen zwei Partien unter ihrem neuen Trainer verbessert zeigten und zu Hause zuletzt auch sieben Mal in Folge getroffen haben.