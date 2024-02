Braunschweig – Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser Braunschweig - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen klaren Favoriten, räumen aber den Hausherren aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile ein.

Unser Wett Tipp heute räumt in einem ausgeglichenen Kräftemessen mit beiderseitigen Toren den Gastgebern Vorteile ein. Für den Spielausgang „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ hält Bet-at-home eine Quote von 2,15 bereit.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Hertha auf „DC 1X & Beide treffen“:

Braunschweig vs Hertha Quoten Analyse:

Die Wettanbieter gehen von keinem Schützenfest aus, tendieren aber zu drei oder mehr Toren. Darüber hinaus zeichnet sich am Markt „Beide Teams treffen“ eine spürbare Tendenz zu beiderseitigen Treffern ab.

Braunschweig vs. Hertha Prognose: Hält Braunschweigs-Defensive zu Hause zum dritten Mal am Stück die Null?

Mit 23 erbeuteten Punkten rangieren die Niedersachsen auf dem 15. Platz und haben einen Zähler Vorsprung zur Abstiegszone. Nach wie vor ist der Klassenerhalt nicht in trockenen Tüchern.

Zu Hause haben die „Löwen“ sich zuletzt auf der Höhe gezeigt und holten 12 von 15 möglichen Punkten (4S, 1N). Fünf der letzten acht Heimspiele brachten drei oder mehr Tore mit sich. Nur in drei der bisherigen elf Ansetzungen im Eintracht-Stadion wurde ein „Clean Sheet“ gehalten. Die Abwehr muss sich zu Hause 15 Gegentore ankreiden lassen. Mit 14 Treffern weist die Offensive durchaus Zug zum gegnerischen Kasten auf und versäumte nur in zwei Heimspielen einen eigenen Treffer.

Braunschweig - Hertha Statistik & Bilanz:

Nach dem Abstieg im Vorjahr sehnen sich die Recken aus der Hauptstadt nach dem direkten Wiederaufstieg. Mit sechs Punkten Rückstand zur Aufstiegszone scheint derzeit noch einiges möglich. Mut machen die sechs Punkte aus den beiden vergangenen Spielen. Hertha BSC muss nahtlos an die zuletzt erbrachten Leistungen anknüpfen und abliefern.

Einfach dürfte es bei den „Löwen“ in Braunschweig aber nicht werden. Lediglich zwei der vergangenen sechs Auswärtsduelle gestalteten die Herthaner im deutschen Unterhaus siegreich (2U, 2N). Offensiv sind die Mannen von Trainer Pal Dardai auswärts nicht zu unterschätzen und verbuchten in acht der letzten neun Fernduelle mindestens einen Treffer.

Defensiv konnte die von Dardai bevorzugte Viererkette nicht überzeugen und musste in den gegnerischen Stadien 23 Gegentore hinnehmen. Lediglich einmal spielte der Absteiger in der Fremde zu null. Acht der elf Paarungen endeten auswärts in der 2. Bundesliga mit beiderseitigen Toren.