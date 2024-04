Braunschweig - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2024

Unser Braunschweig - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.04.2024 lautet: Die letzten direkten Duelle waren recht torreich. In unserem Wett Tipp heute gehen wir abermals von einigen Treffern aus und dass es beide Teams auf die Anzeigetafel schaffen.

Seit dem vergangenen Wochenende kann sich der HSV den direkten Aufstieg in die Bundesliga abschminken. Selbst die Relegation ist durch die Pleite am vergangenen Spieltag in weite Ferne gerückt. Nur ein Dreier in Braunschweig hält die minimalen Aufstiegshoffnungen der Rothosen überhaupt aufrecht. Doch die Eintracht hatte zuletzt einen guten Lauf und will daheim weitere Zähler im Kampf gegen den Abstieg sammeln.

Wir erwarten einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Daher lautet der Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs HSV auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Braunschweig hat nur eines der letzten 7 Heimspiele verloren (4S, 2U).

Der HSV hat in dieser Saison in 17 von 18 Pflichtspielen in der Fremde getroffen.

In 7 der letzten 8 direkten Pflichtspiel-Duelle gab es mindestens 3 Tore.

Braunschweig vs HSV Quoten Analyse:

Die Bookies schicken die Gäste aus dem hohen Norden als Favoriten ins Rennen, auch wenn Quoten von bis zu 2,12 für Wetten auf einen Auswärtssieg nicht von der ganz großen Favoritenstellung zeugen. Mit einem erfolgreichen Tipp auf Braunschweig kann man hingegen seinen Wetteinsatz etwas mehr als verdreifachen.

Selbst die „Doppelte Chance 1X“ wirft noch sehr ordentlich Wettquoten bis 1,75 ab. Für uns ist diese Option eine Alternative, zumal der HSV zuletzt auswärts nicht mehr gewinnen konnte. Im Idealfall nutzt ihr für diese Wette aber eine Freebet, dann könnt ihr auch kein eigenes Geld verlieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs HSV Prognose: Ausgeglichene Partie

Mit einem 3:0-Sieg in Osnabrück beförderte Braunschweig nicht nur den VfL mit anderthalb Beinen in die 3. Liga, sondern sich selbst auch auf Rang 14. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nunmehr drei Zähler, jener auf den direkten Abstiegsplatz 17 vier Punkte.

Nur eine der letzten fünf Partien hat die Eintracht verloren und drei der übrigen vier Begegnungen für sich entschieden (1U). Im Gastspiel an der Bremer Brücke gab es das vierte Löwen-Spiel in Folge, in dem nicht beide Teams treffen konnten. Das sollte sich nach unserer Einschätzung an diesem Wochenende aber ändern.

Zu Hause hat der BTSV nur eine der letzten sieben Zweitliga-Partien verloren. Von den anderen sechs Heimspielen in diesem Zeitraum hat Braunschweig vier für sich entschieden (2U). In den letzten beiden Heimpartien blieb die Eintracht dabei ohne Gegentor. Überhaupt wahrte sie in vier der letzten sechs Heim-Begegnungen eine Weiße Weste.

Gegen den HSV gelang dies den Löwen in der Vergangenheit aber nicht. In jedem der letzten vier Heimduelle mit den Rothosen kassierten die Braunschweiger mindestens zwei Gegentore. Selbst trafen sie in der Regel aber auch. Überhaupt waren die letzten Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams recht torreich.

Braunschweig - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 3:0 Osnabrück (A), 0:0 Hannover (H), 0:2 Düsseldorf (A), 5:0 Elversberg (H), 2:1 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 0:1 Kiel (H), 2:2 Magdeburg (A), 2:1 Kaiserslautern (H), 1:1 Fürth (A), 3:0 Wiesbaden (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs HSV: 1:2 (A), 2:4 (A), 0:2 (H), 1:2 (H), 0:4 (A)

In sieben der letzten acht Pflichtspiel-Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs gab es mindestens drei Tore zu bestaunen. In der Regel hatte dabei der HSV das bessere Ende für sich. Die letzten sechs direkten Duelle in der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal hat der Nord-Klub allesamt für sich entschieden - so auch das Hinspiel zu Hause mit 2:1.

Es würde uns aber nicht überraschen, wenn diese Serie am Samstag reißt. Denn auswärts sind die Rothosen seit vier Partien sieglos (3U, 1N). In drei der letzten vier Auswärtsspiele kassierten die Hamburger genau zwei Gegentreffer. Weiter zurückblickend warten sie seit fünf Auswärtspartien auf eine weiße Weste. Insofern bleiben wir dabei, dass sich eine Wette auf die „Doppelte Chance 1X“ hier durchaus anbietet. Diese Wette könnt ihr bei den meisten Buchmachern auch über die entsprechenden Sportwetten Apps platzieren. Die Gäste reisen dabei ziemlich geknickt ins Eintracht-Stadion.

Am vergangenen Wochenende verloren sie ihr Heimspiel gegen Tabellenführer Kiel trotz am Ende noch 20-minütiger Überzahl mit 0:1. Der Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz 2 beträgt elf Punkte und ist bei noch vier ausstehenden Partien kaum aufzuholen. Selbst Rang 3 ist sechs Zähler entfernt. Zudem hat man gegenüber dem Dritten Düsseldorf das um 16 Treffer schlechtere Torverhältnis.

Unser Braunschweig - HSV Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Der HSV spielte in der Vergangenheit gerne gegen die Löwen. Egal, ob zu Hause oder auswärts, in den letzten sechs direkten Duellen ging der Nordklub jeweils als Sieger vom Feld. Aktuell liegt das Momentum aber bei der Eintracht, die nur eines der letzten sieben Heimspiele verlor, während die Gäste seit vier Auswärtspartien sieglos sind und seit fünf Auswärtsbegegnungen auf eine Weiße Weste warten. Selbst konnte der HSV in dieser Saison aber in 18 von 19 Pflichtspielen in der Fremde treffen. Alles in allem stellen wir uns hier auf einige Tore ein.