Braunschweig - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten

Unser Braunschweig - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.12.2023 lautet: Im Keller-Duell sind beide Teams um einen positiven Jahresabschluss bemüht. Aufgrund defensiver Mängel sehen wir den Ball in beiden Toren zappeln.

Am 9. Spieltag grüßte Lautern noch von Platz 3 und ließ die Fans vom Aufstieg träumen. Sieben Spieltage und sechs Pleiten später sieht die Welt düster aus. Die Träume sind dem Kampf gegen den Abstieg gewichen. In diesem befindet sich die Eintracht seit Beginn, die letzten elf Spieltage stehen die Niedersachsen nun auf einem direkten Abstiegsplatz.

Vor allem die Offensive der Eintracht will noch so gar nicht ins Rollen kommen. Wir entscheiden uns im Wett Tipp heute für “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,20 bei Interwetten entscheiden.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Kaiserslautern auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Braunschweig konnte in den letzten 13 Spielen keine Weiße Weste bewahren.



Kaiserslautern blieb sogar saisonübergreifend in keinem der letzten 21 Spiele ohne Gegentor.



Beide Teams haben schon 30 oder mehr Gegentore in dieser Saison gesammelt.



Braunschweig vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen im anstehenden Duell zwischen der Eintracht aus Braunschweig und Kaiserslautern keinen Favoriten auf den Platz marschieren. Die Siegquoten für beide Teams sind mit 2,45 für Kaiserslautern und 2,75 für Braunschweig nahezu gleichauf. Ein Unentschieden wird mit einer Quote von 3,45 als nicht viel unwahrscheinlicher erachtet.

Daher wird auch eine 1:1-Punkteteilung mit relativ großem Vorsprung und einer Quote von 5,75 als wahrscheinlichstes Endergebnis gesehen. Darauf folgen jeweils 2:1-Siege für beide Mannschaften mit einer Quote zwischen 8,25 und 9,00. Solltet ihr auf der Suche nach guten Angeboten von einem Wettanbieter sein, schaut euch doch mal den Interwetten Gutschein Code genauer an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Kaiserslautern Prognose: Wem gelingt der versöhnliche Jahresabschluss?

Die Braunschweiger blicken auf eine ziemlich gebrauchte erste Saisonhälfte zurück. In den ersten zwölf Partien konnte nur ein Sieg eingefahren werden, dafür hagelte es neun Niederlagen. Zuletzt zeigte die Formkurve jedoch etwas nach oben und es konnten zwei der letzten vier Spiele gewonnen werden. Mit elf Punkten steht die Eintracht nun auf Rang 17 der Tabelle und hat sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Vor allem die Offensive zeigte sich bisher nicht zweitligatauglich, 14 Buden in 16 Spielen sind einfach viel zu wenig, um halbwegs erfolgreichen Fußball zu spielen. Verbunden mit der viertschwächsten Defensive der Liga ergibt sich schon vor der Saisonhälfte zurecht der Kampf um den Abstieg. Vor allem in den ersten Hälften der Spiele zeigten sich die Braunschweiger dabei desolat mit einem Torverhältnis von 4:20.

Für die Roten Teufel bewahrheitete sich leider das Sprichwort “Wer hoch steigt, fällt tief”. Mit einer starken Phase in der ersten Hälfte der Hinrunde, in der die Pfälzer in sieben Spielen ungeschlagen blieben und fünf Siege sammeln konnten, folgte eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg und sechs Niederlagen. Vor allem die sowieso schon nicht fehlerfreie Abwehr, zeigte sich immer löchriger, zudem kam der sonst starke Angriff quasi zum Erliegen. So zogen die Lauterer vor zwei Spieltagen die Reißleine und entließen Trainer Dirk Schuster. Neuer Mann an der Seitenlinie ist nun Dimitrios Grammozis, dessen Einstieg jedoch mit einer 1:2-Pleite gegen die Hertha aus Berlin misslang.

Mit 5,7 Torschüssen pro Partie im Schnitt liegen die Roten Teufel dabei immer noch unter den Top 5 der Liga, es resultierten zuletzt jedoch zu wenig Tore aus den erspielten Chancen. In den letzten fünf Spielen gelangen nur noch drei eigene Treffer bei 13 Gegentoren, was nicht zuletzt am Ausfall von Top-Torjäger Ragnar Ache lag. Dessen Einsatz im Spiel gegen Braunschweig ist nach einer Wadenverhärtung jedoch weiterhin fraglich.

Braunschweig - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 3:1 Wiesbaden (A), 0:1 Fürth (H), 1:2 HSV (A), 3:2 Osnabrück (H), 0:2 Hannover (A).



Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:2 Hertha (H), 2:0 Nürnberg (H), 1:4 Magdeburg (A), 0:3 Kiel (H), 1:2 Wiesbaden (A).



Letzte 5 Spiele Braunschweig vs. Kaiserslautern: 1:0 (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 0:0 (A), 2:0 (H).



Der direkte Vergleich zwischen den beiden Kontrahenten spricht eher für die Mannen aus Niedersachsen. Kaiserslautern konnte keines der letzten sieben Pflichtspiele gegen Braunschweig gewinnen (4U, 3N). Drei der letzten vier Spiele endeten mit einem Remis bei einem knappen Heimsieg der Braunschweiger.

Die Leistungen im Pokalwettbewerb und die gute Phase in der Liga, in der Lautern teils beeindruckenden Offensivfußball zeigte, lässt uns mehr an das Potenzial der Pfälzer als jenes der Braunschweiger glauben. Auch eine mögliche Rückkehr von Ache könnte dem Angriff der Roten Teufel wieder Leben einhauchen. In den letzten fünf Duellen zwischen Braunschweig und Kaiserslautern fielen im Schnitt nur 1,4 Tore, was sich jedoch nicht wirklich mit den bisherigen Leistungen in der aktuellen Spielzeit deckt. Wer jedoch trotzdem eine “Unter 2,5 Tore”-Wette in Betracht zieht, könnte sich mit der Nutzung einer Freiwette vor einem möglichen Verlust absichern.

Unser Braunschweig - Kaiserslautern Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

In den Spielen von Braunschweig fallen in dieser Saison im Schnitt 2,8 Tore, in denen von Kaiserslautern im Schnitt 3,8 Tore. Zudem konnten in 13 der 16 bisherigen Partien in der Liga von den Roten Teufeln beide Teams mindestens ein Tor erzielen. In drei der letzten vier Partien von Braunschweig war dies auch der Fall. Wir trauen den Pfälzern aufgrund einer eigentlich starken Offensive mehr im letzten Spiel vor der Winterpause zu und wären auch nicht über einen eindeutigen Sieg verwundert, sollten die Roten Teufel wieder ihr Vertrauen in die eigene Offensivkraft zurückerlangen.