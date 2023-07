Braunschweig - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2023

Unser Braunschweig - Kiel Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.07.2023 lautet: Wer in der vergangenen Saison torreiche Partien sehen wollte, hatte bei Kiel-Spielen oftmals gute Chancen. Wir erwarten am ersten Spieltag erneut einen gefährlichen Angriff der Störche.