Braunschweig - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Braunschweig - Magdeburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.04.2023 lautet: Wie hat die Eintracht den Coup auf St. Pauli „verkraftet“? Auch im Heimspiel gegen Mit-Aufsteiger Magdeburg sollte am Samstag mindestens ein Punkt drin sein.

Braunschweig und Magdeburg spielten in der letzten Saison gemeinsam in der 3. Liga und schafften zusammen den Aufstieg. Nach 28 Spieltagen stehen beide in der 2. Bundesliga mit 32 Punkten auf den Plätzen 12 und 13. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt 5 Zähler. Im direkten Duell der Aufsteiger am Samstagnachmittag wollen nun beide Teams weitere wichtige Punkte für den Ligaverbleib sammeln. Glaubt man den Wettquoten, ist ein Sieg am ehesten den Hausherren zuzutrauen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,67 bei Bet-at-home für die Wette „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Magdeburg auf „DC 1/x & Über 1,5 Tore“:

Braunschweig holte 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen

Magdeburg kassierte in den vergangenen beiden Partien 4 Gegentreffer

Der FCM ist zu Gast beim BTSV noch ohne Sieg

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Magdeburg Quoten Analyse:

Magdeburg hat 17 seiner 32 Zähler in der Fremde geholt und steht damit auf Rang 8 im Auswärtsranking. In der Heimtabelle belegt der FCM lediglich Platz 16. Die Eintracht ist dagegen mit sechs Siegen und drei Remis aus 14 Heimpartien vor den eigenen Fans stärker als auf des Gegners Platz. So gibt es bei unseren Buchmachern, die auch app-mäßig top aufgestellt sind, für einen Heimsieg bei der Braunschweig vs Magdeburg Prognose durchschnittliche Siegquoten von 2,27. Auf der Gegenseite belohnen die Bookies einen Dreier der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,01.

Braunschweig vs Magdeburg Prognose: Geht die Löwen-Serie weiter?

Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet die Eintracht beendete am vergangenen Spieltag mit einem glücklichen 2:1-Sieg die Erfolgsserie des FC St. Pauli unter Coach Fabian Hürzeler. Die Kiezkicker hatten die ersten 10 Partien unter ihrem neuen Trainer allesamt gewonnen. Damit ist Braunschweig schon seit 4 Spielen ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum 10 Punkte.

Ein Grund für die Erfolgsserie ist die defensive Stabilität, die viel mit der Rückkehr von Filip Benkovic nach einer Verletzung zu tun hat. Die Löwen stehen 2023 schon bei so vielen Siegen wie in der kompletten Hinserie (4). 6 der 8 Saisonerfolge holte der BTSV im eigenen Stadion. Am Samstagabend wird auch noch Immanuel Pherai zurückerwartet, der mit sechs Treffern und vier Vorlagen ein weiterer Topscorer ist.

Nach der Hinrunde stand Magdeburg mit 17 Punkten aus 17 Spielen noch auf dem vorletzten Platz. In 11 Spielen der Rückserie hat der FCM schon 15 Zähler gesammelt, was für den 9. Platz im Ranking der zweiten Saisonhälfte reicht. Vor allem die Defensive wurde deutlich stabilisiert. 33 Gegentore an den ersten 17. Spieltagen stehen aktuell nur 16 gegenüber.

Mit lediglich vier Punkten aus den vergangenen 4 Spieltagen ist der Aufsteiger aber in eine Mini-Krise gerutscht. Besonders bitter waren das 2:2 in Regensburg und die 1:2-Heimpleite gegen Schlusslicht Sandhausen. Die Mannschaft fällt dabei wieder in alte Muster und leistet sich bei den Gegentoren, speziell nach Standards, unerklärliche Aussetzer. Zudem fehlen im Angriff jegliche Kreativität und Durchschlagskraft.

Braunschweig - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:1 St. Pauli (A), 2:3 HSV II (H), 1:0 Kaiserslautern (H), 1:1 KSC (A), 2:1 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:2 Sandhausen (H), 2:2 Regensburg (A), 3:0 Rostock (H), 0:3 Greuther Fürth (A), 0:0 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Magdeburg: 2:0 (A), 2:1 (H), 0:2 (A), 2:2 (H), 4:2 (A)

Die Eintracht gehört nicht zu den Lieblingsgegnern von Magdeburg. In zehn Duellen gegen den BTSV feierte der FCM nur einen Sieg, bei 5 Niederlagen. Dieser Erfolg kam am 17. Spieltag der Vorsaison in der 3. Liga mit einem 2:0 daheim zustande. Braunschweig ist somit im eigenen Stadion gegen die Elbstädter noch ohne Niederlage. Im Hinspiel der laufenden Saison trafen beide Vereine erstmals in der 2. Bundesliga aufeinander. Hier siegten die Löwen mit 2:0 in der MDCC-Arena.

Unser Braunschweig - Magdeburg Tipp: DC 1/x & Über 1,5 Tore

In Braunschweig sind die Magdeburger noch ohne Sieg. Die Gäste müssen zudem auf zahlreiche Stammspieler verzichten. So trauen wir dem FCM gegen formstarke Löwen nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem dürfen die Zuschauer gegen die aktuell wieder etwas wackelige Defensive der Titz-Elf auf ein paar Treffer hoffen.