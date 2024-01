Braunschweig - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten|28.01.24

Unser Braunschweig - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.01.2024 lautet: Die Eintracht verliert nicht gegen Magdeburg. Ein Remis ist aber ein denkbares Ergebnis, deswegen sichern wir uns in unserem Wett Tipp heute ab.

Braunschweig ist in der 2. Bundesliga im Moment so etwas wie das Team der Stunde. Kurz vor dem Jahreswechsel noch als heißer Abstiegskandidat gehandelt, kann die Eintracht schon an diesem Spieltag die Abstiegsränge verlassen. Im Heimspiel gegen Magdeburg sollte dafür aber ein weiterer Dreier her. Die Gäste sind allerdings auch gut ins neue Jahr gestartet und hegen ihrerseits Ambitionen auf die vollen drei Punkte. Das Momentum liegt für uns dennoch auf Seiten der Gastgeber.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,24 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Magdeburg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Braunschweig hat die letzten 3 Ligaspiele gewonnen.

Magdeburg hat nur eines der letzten 7 Auswärtsspiele in der 2. Liga gewonnen.

Die Eintracht kassierte in den letzten 15 Zweitliga-Spielen stets Gegentreffer.

Braunschweig vs Magdeburg Quoten Analyse:

Für unseren neuen Wettanbieter Intertops Sportwetten, aber auch für die anderen Buchmacher auf dem Markt gibt es in diesem Duell keinen Favoriten. Während man für Wetten auf einen Heimsieg Quoten bis 2,70 erhalten kann, liegen die Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste bei rund 2,50. Ein Remis ist mit Werten um 3,50 quotiert.

Tore auf beiden Seiten sind für die Bookies sehr wahrscheinlich. Für „Beide Teams treffen“ erhält man Höchstquoten von gerade einmal 1,57. Etwas höher sind die Zahlen bei der Option „Über 2,5 Tore“. Hierfür lassen sich Wettquoten bis 1,72 erzielen. Die Gegenwette knackt dagegen die Marke von 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Magdeburg Prognose: Momentum spricht für die Löwen

Die Fans von Braunschweig sind am vergangenen Wochenende wohl ohne allzu große Erwartungen in den hohen Norden zum Auswärtsspiel bei Tabellenführer Holstein Kiel gereist. Doch die Mannschaft belohnte ihre Anhänger mit einem für alle Seiten überraschenden 2:1-Erfolg bei bis dato fünfmal in Folge siegreichen Störchen.

Für die Eintracht selbst war es der dritte Liga-Dreier in Serie. Kein anderes Team konnte an den letzten drei Spieltagen das Maximum von neun Punkten holen. Vor diesen letzten drei Partien war der BTSV mit acht Punkten Vorletzter. Nun steht er auf dem Relegationsplatz und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

An den ersten 15 Spieltagen hatte Braunschweig nur acht Punkte und damit einen weniger als aus den letzten drei Liga-Partien geholt. Das letzte Mal, dass die Löwen drei Zweitliga-Spiele in Folge gewinnen konnten, war vor fast sieben Jahren. Dabei zeigte der BTSV in jeder dieser letzten drei Begegnungen große Moral.

Denn sowohl bei Wehen Wiesbaden, im Heimspiel gegen Kaiserslautern als auch zuletzt in Kiel lag die Eintracht jeweils mit 0:1 zurück und konnte jede dieser Partien noch zu ihren Gunsten drehen. Gegentreffer sind beim BTSV aber scheinbar Standard. Nur einmal an den bisherigen 18 Spieltagen konnte er hinten die Null halten - am 3. Spieltag gegen Schalke.

Braunschweig - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:1 Kiel (A), 2:1 Kaiserslautern (H), 3:1 Wehen Wiesbaden (A), 0:1 Fürth (H), 1:2 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:0 Wehen Wiesbaden (H), 2:3 Düsseldorf (H), 1:1 Fürth (A), 1:2 Düsseldorf (H), 4:1 Kaiserslautern

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Magdeburg: 1:2 (A), 1:2 (H), 2:0 (A), 2:1 (H), 0:2 (A)

In 15 Zweitliga-Spielen in Folge kassierte Braunschweig also Gegentreffer - 16 wären eingestellter Vereins-Negativrekord in der 2. Liga. Insofern scheint die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ eine vielversprechende Option zu sein und mit dem Intertops Bonus ohne Einzahlung kann man diesen Tipp ohne jegliches Risiko abgeben.

Magdeburg konnte jedenfalls die erste Zweitliga-Partie des Jahres zu Hause gegen Wehen Wiesbaden mit 1:0 gewinnen und damit auch im siebten Pflichtspiel in Folge treffen. Überhaupt konnten die Elbstädter in nur einem ihrer letzten zwölf Pflichtspiele kein eigenes Tor erzielen. Für den Siegtreffer gegen den SVWW zeigte sich mit Tatsuya Ito ein Einwechselspieler verantwortlich. Das ist insofern interessant, als dass der FCM bereits elf Tore durch eingewechselte Spieler erzielte - Liga-Höchstwert! Persönlicher Bestwert der Magdeburger sind ihre aktuellen 23 Punkte nach 18 Spieltagen.

In ihrer Zweitliga-Historie hatten sie zum Vergleichszeitpunkt nie mehr als 17 Zähler. Auch die sechs Siege aus den ersten 18 Partien sind persönlicher Rekord. Auswärts gab es allerdings nur zwei Dreier in neun Spielen. Von den letzten sieben Liga-Partien auf des Gegners Platz haben die Gäste nur eines gewonnen und vier verloren.

Unser Braunschweig - Magdeburg Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Beide Teams konnten ihr Auftaktspiel im neuen Jahr gewinnen. Den Erfolg der Löwen beim bis dato Tabellenführer Kiel muss man allerdings deutlich höher einordnen. Für den BTSV war das der dritte Dreier in Folge und mit einem weiteren winkt das Verlassen der Abstiegsränge. Wir sehen Braunschweig daher leicht vorne, rechnen aber auch nicht damit, dass die Gastgeber ihren Kasten sauber halten können, nachdem ihnen das zuvor 15 Mal in Folge nicht gelungen ist und der FCM sich zuletzt sehr treffsicher zeigte.