Braunschweig - Osnabrück Tipp, Prognose, Quote | 11.11.2023

Unser Braunschweig - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.11.2023 lautet: Beide Teams finden sich abgeschlagen im Tabellenkeller und früh in der Saison im Abstiegskampf wieder. Aufgrund eklatanter Defensivschwächen erwarten wir ein paar Tore.

Die Eintracht aus Braunschweig erwartet zum Duell der beiden Letztplatzierten der 2. Bundesliga den Aufsteiger aus Osnabrück. Beide Teams konnten keinen Sieg in den letzten fünf Ligaspielen einfahren und benötigen dringend Punkte.

Wir sehen keinen Favoriten im kommenden Duell und setzen in unserem Wett Tipp heute lieber auf „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,66 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Osnabrück auf „Über 2,5 Tore“:

Osnabrück stellt mit 28 Gegentreffern die schwächste Defensive der Liga.

In den letzten 4 Partien fing sich Braunschweig im Schnitt 3,0 Gegentore ein.

In den ersten 6 Heimspielen von Braunschweig fielen im Schnitt 2,8 Tore.

Braunschweig vs Osnabrück Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen mit einer Siegquote von 2,3 das Heimteam aus Braunschweig als ganz leichten Favoriten ins Match gegen Osnabrück gehen, das eine Siegquote von 3,0 zugewiesen bekommt. Das mag ob der desolaten Vorstellung der Braunschweiger in den letzten Partien etwas verwundern, könnte jedoch am kürzlich vollzogenen Trainerwechsel der Eintracht und einem damit erhofften Aufschwung liegen.

Eine Wette auf eine torlose Partie auf Seiten Braunschweigs liegt bei einer Quote von 4,2, das schafften die Niedersachsen immerhin schon in der Hälfte der bisherigen Spiele. Ein solcher Risiko-Tipp könnte sich vor allem in Verbindung mit einer Gratiswette ohne Einzahlung durchaus lohnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Osnabrück Prognose: Kann Braunschweig die Niederlagenserie stoppen?

Eintracht Braunschweig verlor die letzten fünf Spiele zum Teil kläglich und konnte nun endlich mit Daniel Scherning einen neuen Cheftrainer verpflichten, nachdem die Ergebnisse auch unter Interimstrainer Marc Pfitzner nicht besser wurden. Vor allem die Offensive der Braunschweiger stottert in der laufenden Saison noch gewaltig, mit nur sieben erzielten Toren in den ersten zwölf Spielen steht man abgeschlagen auf dem letzten Platz der Tabelle.

Doch auch die Defensive der Eintracht steht alles andere als sicher, vor allem in der ersten Halbzeit der Partien lässt man den Gegner regelmäßig zum Torerfolg kommen, so fielen 15 der insgesamt 24 Gegentreffer jeweils im ersten Spielabschnitt.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Der VfL Osnabrück steht mit sieben Punkten aus den ersten zwölf Spielen auf dem vorletzten Rang der Tabelle und damit zwei Punkte vor dem kommenden Gegner aus Braunschweig. Osnabrück stellt mit 28 Gegentreffern die schwächste Defensive der Liga und konnte in keinem Spiel der bisherigen Saison eine Weiße Weste bewahren.

Mit 42,2 Prozent Ballbesitz halten die Osnabrücker den Ball im Ligavergleich am wenigsten in den eigenen Reihen. Osnabrück lag bisher noch kein einziges Mal in einem Auswärtsspiel in Führung und schoss insgesamt nur drei Tore in der Ferne.

Braunschweig - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:2 Hannover (A), 1:4 Düsseldorf (H), 0:3 Elversberg (A), 1:3 Paderborn (H), 0:1 Rostock (A).

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:1 Kiel (H), 0:4 Fürth (A), 0:2 Wiesbaden (H), 1:1 Düsseldorf (A), 2:2 Kaiserslautern (H).

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs. Osnabrück: 1:1 (A), 2:2 (H), 4:0 (A), 0:2 (H), 0:1 (A).

Ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Teams in der 2. Bundesliga zeigt ein recht ausgeglichenes Bild. In 20 Partien im Unterhaus des deutschen Fußballs konnte Braunschweig neun Spiele für sich entscheiden, Osnabrück gewann sieben Spiele. Vier Mal trennten sich die beiden Teams aus Niedersachsen unentschieden.

Dabei verlor die Eintracht nur eine Partie vor heimischem Publikum (7S 2U) und erzielte in diesen Spielen 2,1 Tore im Schnitt. Ein weiterer Sieg gegen Osnabrück käme für Braunschweig am kommenden Samstag zum bestmöglichen Zeitpunkt, um die Wende in der diesjährigen Saison einzuleiten.

Auch auf mobilem Wege kann eine Wette für das kommende Duell zwischen Braunschweig und Osnabrück über die besten Sportwetten Apps abgeschlossen werden.

Unser Braunschweig - Osnabrück Tipp: Über 2,5 Tore

In Heimspielen von Braunschweig fallen in der aktuellen Saison im Schnitt 2,8 Tore, während in Auswärtsspielen von Osnabrück im Schnitt sogar 3,6 Tore zu sehen sind. Die Defensivreihen beider Teams zeigten sich bisher mitunter mehr als löchrig, daran sollte sich auch im kommenden Match nichts ändern.