Braunschweig - Paderborn Tipp, Prognose, Quoten | 8.10.2023

Unser Braunschweig - Paderborn Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.10.2023 lautet: Während sich die Ostwestfalen bei Gastspielen in der laufenden Saison nicht sehr überzeugend zeigten, stellt die Heimmannschaft die schwächste Offensive der gesamten Liga. Wir erwarten ein eher chancen- und torarmes Spiel.

Der BTSV steckt mit fünf Punkten aus den ersten acht Spielen und erst fünf erzielten Treffern schon früh in der Saison tief im Tabellenkeller fest. Auch der kommende Gegner aus Paderborn startete schwach in die Spielzeit, konnte in den vergangenen drei Spielen jedoch sieben Punkte sammeln und sich auf den elften Tabellenplatz vorkämpfen. Während Braunschweig in der Hälfte aller bisherigen Spiele keinen Treffer erzielen konnte, gewann Paderborn saisonübergreifend nur eines der letzten elf Gastspiele in der 2. Bundesliga.